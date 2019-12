Sunnuntai

Hallituksen naisjohtajien kuvasta tuli supersuosittu twiitti, lähtisikö kuva oppositiosta lentoon?

sen jälkeen, kun Sdp:n puo­luevaltuusto päätti viime sunnuntaina esittää Sanna Marinia uudeksi pääministeriksi, tehtiin Twitterissä suomalaista historiaa.Helsingin Sanomien toimittaja Tuomas Niskakangas julkaisi hallituspuolueiden johtohenkilöistä kuvan aihetunnisteella #newgeneration. Kuvassa poseerasivat Marinin lisäksi Li Andersson (vas), Katri Kulmuni (kesk), Maria Ohisalo (vihr) ja Anna-Maja Henriksson (r).Suosio on ollut valtaisa: Perjantaihin mennessä kuvan on Twitterissä nähnyt yli 6,5 miljoonaa ihmistä. Lisäksi se on saanut yli 54 000 tykkäystä ja lähes 19 000 jakoa.Tasapuolisen kohtelun nimissä toteutimme oppositiosta kuvan samalla idealla. Ei kun jakamaan!