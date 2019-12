Sunnuntai

Miksi öljyä muodostui niin paljon juuri Persianlahden alueelle?

Terve

taas, lukijat, tässä Torsti.Viime kerralla pohdittiin ratajuoksun suuntaa. Reijo Marjanen epäili kiertosuunnan perustuvan kätisyyteen. Hänen hypoteesinsa on, että oikeakätiset juoksevat luonnostaan vastapäivään ja vasenkätiset myötäpäivään. Ja koska enemmistö on oikeakätisiä, olisi tästä sitten tullut luonteva kiertosuunta.Nimimerkki Poromiehen muija halusi huomauttaa, että erotusaidassa porot juoksevat aina vastapäivään.Matti Musto halusi täydentää, että vaikka Suomessa kaikilla raviradoilla kierretään vastapäivään, on maailmassa myös myötäpäivään juostavia ratoja.Arto Karvonen ja muutama muu huomauttivat, että koska myötä- ja vastapäivä menevät eri suuntiin eteläisellä ja pohjoisella pallonpuoliskolla, on esimerkiksi Sydneyn olympialaisissa juostu myötäpäivään, vaikka radan kiertosuunta ei sinänsä muuttunut.Ennen uusia kysymyksiä Torstin täytyy tunnustaa epäonnistumisensa.Eila Hirvonen kaipasi tietoja serkkunsa 1940–50-lukujen taitteessa lausumasta joulurunosta Ometan joulu, jossa käytiin läpi ometan eli navetan eläinten joulunviettoa. Yrityksistään huolimatta Torsti ei onnistunut löytämään runoa, mutta ehkä joku lukijoista muistaisi sen?Torsti toivottaa lukijoilleen oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.Asemia omistavat Suomessa monet eri tahot. Torsti kyseli useammilta, ja ilmeni, ettei kysymykseen ole yhtä vastausta. Yhtenä keskeisenä syynä mainittiin kuitenkin laiturialueiden kapeus, joka usein estää sivuttain aukeavan liukuoven asentamisen. Sama kapeus estää sivuttain aukeavat liukuovet usein myös laitureille menevien portaiden toisessa päässä.Lisäksi pitää ottaa huomioon toimintavarmuus. Käsin avattava ovi ei rikkoudu helposti, eikä se liiku pitkin uraa, joka voisi tukkeutua esimerkiksi jäästä tai sepelistä.Sitten on kysymys ovien välitys­kyvystä. Esimerkiksi Triplassa pohdittiin myös pyöröovia, mutta matkustajamäärien mallinnus osoitti, ettei niiden välityskyky riitä aseman ihmisvirroille.On muistettava historiallinenkin puoli. Moni vanha asema, esimerkiksi VR:n omistama Helsingin päärautatie­asema, on suojeltu, eivätkä liukuovet sopisi tyyliin.Silti monille asemille pyritään tekemään ainakin yksi automaattiovin varustettu sisäänkäynti. Päärautatie­asemallekin pääsee liukuovista Elielin­aukion suunnalta.Maapallon hiili-, öljy- ja maakaasuvarantojen muodostuminen on vienyt satoja miljoonia vuosia.Yksittäisen esiintymän kohdalla prosessi voi olla nopeampikin. Esimerkiksi Pohjanmeren öljyesiintymät ovat 60–200 miljoonaa vuotta vanhoja, mutta niissä on myös kahden miljoonan viime vuoden aikana muodostuneita esiintymiä.Sama jatkuu hitaasti mutta varmasti edelleen merten pohjissa ja soissa, joissa biomassaa, eräänlaista kasvi- tai bakteeripohjaista lietettä, vajoaa yhä syvemmälle korkeampaan lämpötilaan ja paineeseen. Jos tällainen aines jää sitten vuorostaan läpäisemättömän kivi- tai savikerroksen alle, syntyy sinne maankuoren puristuksessa sopivissa lämpötiloissa uutta öljyä tai kivihiiltä. Öljyesiintymiä syntyy noin 2–5 kilometrin syvyydessä ja 60–130 asteen lämpötilassa. Jos lämpötila nousee 130–250 asteeseen, muodostuu maakaasua 3–6 kilometrin syvyydessä.Muodostus vie miljoonia vuosia. Ihmiskunnan näkökulmasta se on niin hidasta, että voimme puhua uusiutumattomista energialähteistä.Kivihiilen ja öljyn erot johtuvat erilaisista raaka-aineista. Öljy syntyy lähes poikkeuksetta merenpohjissa sinne vajonneista kuolleista pieneliöistä. Kivihiilen muodostuminen edellyttää puita, jotka ovat kaadut­tuaan jääneet suohon ja muuttuneet hitaasti hiilirikkaiksi fossiileiksi. Kivihiilen muodostuminen vaatii noin 400 asteen lämpötilan. Myös kivihiilen muodostumisessa syntyy sivutuotteena maakaasua.Arabian niemimaan öljyvaroja selittää otollinen geologinen historia. Per­sianlahden alue on vanhaa merenpohjaa, johon kertyi runsaasti eliöperäistä ainetta sitä reunustavien manneralueiden ja vuoristojen vuoksi. Pitkäaikainen sedimentaatio, merivirrat, runsas merieliötoiminta ja alueen sijainti lähellä päiväntasaajaa noin 200 miljoonaa vuotta sitten loivat olosuhteet suurten öljyesiintymien syntymiselle.