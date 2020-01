Sunnuntai

Presidentin rento asento yllätti uudenvuodenpuheessa – voisiko hän kallistua vielä enemmän?

Tasavallan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alkuperäinen uutinen presidentin puheesta löytyy täältä

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006359714.html