Sunnuntai

Saska Saarikosken essee: Tuhoa pelättiin myös 1980-luvulla, mutta koittikin toivon aika

”Pitsa on tilattu!” Niin kuuluu sotahuuto Helsingin Sanomien toimituksessa, kun maassa tapahtuu jotain oikein suurta. Se tarkoittaa, että kotiinlähtö on peruttu, isovanhemmat hälytetään apuun ja lapset saavat pelata Playstationia iltaan asti, sillä toimittajilla on edessä pitkä ja kiireinen ilta.