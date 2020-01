Isä ja tytär tekivät vuosia töitä New Yorkissa ja Lontoossa maailmantähtien kanssa, mutta nyt he ovat yrittäjinä pikkukylässä Savossa

Sunnuntai

New York hyvä, Jäppilä parempi

Kylänraitilla on kaupparakennus, joka ei ole enää kauppa. On kulmikas tiilitalo, joka ei ole enää kunnantalo. On terveysasema, jossa on vielä hoitajan vastaanotto, mutta sekin on päätetty lakkauttaa. Ikääntyneitä omakotitaloja, vanhusten rivitaloja, haalistunut puukirkko ja täyttyvä hautausmaa.