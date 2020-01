Sunnuntai

Miksi ihmiset haluavat juoda viinaa muistuttavia alkoholittomia juomia?

Imitoinnista

on tullut aikamme suuri ilmiö. Nykyihminen on homo consumericus, joka ilmaisee itseään kuluttamalla. Ja nythän kaupat ihan notkuvat erilaisia imitaatiotuotteita.Kuten lihaimitaatioita. Vegenakkeja, chili con vegeä. Lihaimitaatioiden huippu on tietysti jouluinen vegekinkku.Kun kinkusta on selvitty, on menossa tipaton tammikuu. Mutta onneksi kaupat notkuvat myös erilaisia alkoholi-imitaa­tioita. Kuten alkoholittomia oluita, siidereitä ja cocktaileja.muutettiin, kauppojen juomavalikoima laajeni. Hyllyjä on valtavasti. On erilaisia erikoisoluita, mietoja viinejä ja lonkeroita. Mutta tarjolle on tullut yhä enemmän myös alkoholia imitoivia juomia. Mikä logiikka siinä on?Onhan alkoholittomia juomia saanut myydä kaupassa aina. On ollut maitoa, mehua, limonadia, vissyä, kaffetta ja teetä.Nyt on lisäksi erilaisia alkoholittomia oluita ja siidereitä sekä valmiita holittomia drinkkejä, mocktaileja. Sieltä löytyvät mojitot ja piña coladat, ilman alkoholia.Nämä juomat näyttävät erehdyttävästi samalta kuin alkoholijuomat.ihmettelevät, miksi kasvissyöjät haluavat syödä lihaa muistuttavia tuotteita. Yhtä hyvin voisi kysyä, miksi ihmiset haluavat juoda viinaa muistuttavia alkoholittomia juomia.Vastaus on kyllä selvä. Se on evoluution tulos.Imitointi on ikivanha, evoluution tuottama keino koko luomakunnan parhaaksi. Kun peto hyökkää, on tekeydyttävä kuolleeksi. Eläimethän ovat tässä ihan huippuja. Ne pystyvät jäljittelemään ympäristönsä värejä. Soidinmenoissa ja taisteluissa ne osaavat esittää itseään isompaa.Samaa tekee ihminen. Imitaatiotuotteiden avulla ihminen sopeutuu ympäristöönsä eikä herätä huomiota.juuri liha ja viina ovat olennainen ympäristöön sopeutumisen mittari. Perinteisessä joulupöydässä pitää olla köntti. Juhlissa pitää juoda alkoholi­astioista. Se on myös estetiikkaa, näkymä, joka erottaa juhlan arjesta.Baarissa soitimella imitaatiodrinksu toimii kädessä paremmin kuin maitolasi: ei vaikuta tiukkapipoiselta eikä alkoholistilta.Jos pubissa tilanne käy porukassa uhkaavaksi, kaljatuoppi tuo uskottavuutta, vaikka siinä ei olisikaan alkoholia.Valitse siis imitaatio – eikä tule turpaan. Se on luonnon valinta.