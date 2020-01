Hallituksen työllisyystavoitteesta uupuu vielä 29 918 uutta työpaikkaa – voisiko ratkaisu löytyä avustajan avustajan avustajista?

Sunnuntai

Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan hallituksen pitäisi julkistaa viimeistään elokuun budjettiriihessä työllisyyskeinot, joiden avulla pystytään todennettavasti luomaan 30 000 uutta työpaikkaa vaalikauden loppuun mennessä. Tavoite on kova, mutta hallituksen alku on ollut vahva.Antti Rinteen hallituksen ministereille nimitettiin peräti 80 avustajaa ja valtiosihteeriä. Sanna Marinin hallitus on jatkanut edeltäjänsä hyvää työtä, sillä nyt avustajien määrä on noussut jo 82:een.Työllisyystavoitteesta uupuu siis enää 29 918 työpaikkaa.kertoi keskiviikkona, että avustajamäärän kasvun vuoksi ministe­riöiden toimintamenoihin lisätään 1,6 miljoonaa euroa. Osin tämä lisäkulu johtuu Kauppalehden mukaan siitä, että avustajille on pitänyt palkata lisää assistentteja.Marinin hallituksen suunta on siis täsmälleen oikea, mutta vauhti ei ole vielä aivan riittävä.Siksi hallituksen jokaiselle avustajalle olisi syytä vielä tammikuun aikana palkata kaksi uutta assistenttia. Näin työllisyystavoite olisi 246 työpaikkaa lähempänä.hallituksen pidä tyytyä tähän! Jotta avustajien avustajien työt sujuvat, hekin tarvitsevat avustajia. Jos jokaiselle avustajan avustajalle palkattaisiin helmikuussa kaksi avustajaa, työllisyysvaikutus olisi jo peräti 574 työpaikkaa.Avustajan avustajan avustajatkin tarvitsevat apua, joten heistä jokaiselle on syytä maaliskuussa palkata kaksi assistenttia. Näin ollen hallitus olisi onnistunut luomaan jo 1 230 uutta työpaikkaa.Jos tätä samaa kuukausittaista kahden lisäassistentin tahtia jatkettaisiin, niin huhtikuussa uusia työpaikkoja olisi plakkarissa 2 542, toukokuussa 5 166, kesäkuussa 10 414 ja heinäkuussa 20 910.Ja näin ollen – tadaa! – hallituksen kunnianhimoisesta työllisyystavoitteesta olisi saavutettu jo yli kaksi kolmasosaa.Puuttuvia työpaikkoja hallitus voisi lähteä hakemaan kehittämällä työvoimapalveluita yksilöllisempään ja valmentavampaan suuntaan, kasvattamalla palkkatuen määrärahaa ja lisäämällä räätälöityä täsmäkoulutusta työttömille.Jos jostain syystä nämä keinot eivät tepsi, niin sitten ei auta muu kuin palkata vielä 9 090 avustajan avustajan avustajan avustajan avustajan avustajan avustajan avustajaa.Marko Junkkari