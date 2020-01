Sunnuntai

Tukholmassa voi katsella 150-vuotiaita jalavia, mutta Helsinki kaataa lehmuksensa

Ruotsalaisessa

Keväällä

Tukholman kaupunki

tv-sarjassa Aika on meidän on Jalavat-niminen jakso, joka sijoittuu vuoteen 1971.Tukholman Kungsträdgårdenista ollaan kaatamassa vanhoja jalavia. Sarjan henkilö Margareta on demari ja lesbo, ja hänen naisystävänsä toimii liikkeessä, joka haluaa suojella puut.Demarina Margaretan on vaikea liittyä puiden suojelijoihin. Päätös niiden kaatamisesta on nimittäin syntynyt normaalissa kunnallisdemokraattisessa järjestyksessä, ja sosiaalidemokraatit ovat kannattaneet sitä.Margareta ja hänen naisystävänsä ovat fiktiota, tapaus todellinen.1971 Tukholman kaupunki halusi kaataa 13 satavuotiasta jalavaa Kungsträdgårdenin metroaseman uuden sisäänkäynnin tieltä. Syntyi puita puolustava tuhansien ihmisten liike, joka leiriytyi puiden luo, ”kansanjuhlan tunnelmissa”, kuten Helsingin Sanomat kuvaili. Kitaroita rämpytettiin, puihin kiinnitettiin riippumattoja, taiteilijat osallistuivat.Lopulta puunhalaajat voittivat.Almstriden eli Jalavataistelu vaikutti myös tapaan, jolla Tukholmaa sittemmin suunniteltiin. Asukkaiden ääntä alettiin kuunnella myös suoraan eikä vain välillisesti.Samaan aikaan Suomessa Helsingin Alppilaan Josafatinkallioiden paikalle aiottiin rakentaa Urheilutalon laajennus ja parkkihalli. Kallioiden suojelua ajaneet aktivistit kävivät Ruotsissa hakemassa Kungsträdgårdenin aktivisteilta oppia.Taistelu Josafatinkallioista oli pitkä, mutta lopulta ne kaavoitettiin puistoksi.Suojeluliikkeet olivat 1970-luvun kansalaistoimintaa, joka Suomessa huipentui keväällä 1979 Koijärvi-liikkeeseen, mistä versoi vihreä liike, josta syntyi puolue vihreät.Nyt vihreiden apulaispormestari johtaa Helsingin kaupunkisuunnittelua. Mechelininkadun lehmukset kaadettiin vuonna 2017. Seuraavaksi Mäkelänkadulta kaadetaan yli sata lehmusta. Munkkiniemen puistotien lehmukset kaadetaan kymmenen vuoden sisällä.Ympyrä on sulkeutunut.Mutta jotain on opittu. Mechelininkadun katuremontti alkoi kesällä 2017, mutta puut kaadettiin jo tammikuussa. Eipä tullut keskellä talvea kukaan leiriytymään ja rämpyttämään kitaraa puiden katveeseen.Sen sijaan Mechelininkadun remontin päätyttyä Helsingin kaupunki järjesti viime toukokuussa ”Meclun katujuhlan”.on koko 2000-luvun kehittänyt katupuille kunnollista kasvualustaa. Kaupunki kutsuu sitä ylpeästi Stockholmsmodelleniksi. Yksi istutusalusta maksaa noin 10 000 euroa. Suunnilleen saman hintaista on Tukholman puisto-osaston mukaan uudistaa vanhan puun kasvupaikka kaatamatta puuta.Aika on meidän -sarjan kolmas kausi on katsottavissa Yle Areenassa vielä maanantaina 20. tammikuuta.Kungsträdgårdenin 150-vuotiaat jalavat ovat katsottavissa Tukholmassa, missä kaupunki on juuri uusinut niiden kasvualustat.