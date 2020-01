Sunnuntai

Jos tänä sunnuntaina ei ole lunta, viikon päästä pitäisi ainakin olla – muuten katkeaa 60 vuoden perinne

sunnuntaina Helsingissä pitäisi kaiken todennäköisyyden mukaan olla lunta maassa.Tammikuun 26. päivänä on nimittäin ollut lumipeite joka vuosi vuodesta 1974 eteenpäin – yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Toissa vuonna maa oli sinä päivänä musta.Ennen vuotta 1974 tammikuun 26. päivä oli ollut lumeton Helsinki-Vantaan mittauspisteellä kaksi kertaa, vuosina 1971 ja 1973. 60 viime vuoden aikana lumettomia tammikuun 26. päiviä on siis ollut kolme.Tänä vuonna tuli neljäs musta päivä.Pitääkin kääntää katse viikon päähän, ensi viikon sunnuntaihin. Silloin on helmikuun toinen päivä, ja se on pääkaupunkiseudun kaikkein lumivarmin päivä, yhdessä helmikuu 20. päivän kanssa.Ilmatieteen laitoksen mukaan niinä päivinä on Helsinki-Vantaan mittauspisteellä ollut lunta maassa joka vuosi 60 vuoden ajan.Ennusteen mukaan (24.1.) helmikuun toisena päivänä on tänä vuonna tihkusadetta ja lämpötila plussan puolella. Edellisenä päivänä sataa kyllä lunta, mutta yöllä märän lumen päälle sataa vettä.Pahalta näyttää.