Tänään on murmelipäivä, ja Punxsutawneyn kylään matkustaa kymmeniä tuhansia faneja – murmeliin voi kuitenkin luottaa vain yhdessä asiassa

Sunnuntai

Tänään on murmelipäivä, ja Punxsutawneyn kylään matkustaa kymmeniä tuhansia faneja – murmeliin voi kuitenkin l

Hyvää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka murmelit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä ei ole

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy