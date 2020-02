”Tämä sukupolvi joutuu rakastamaan syntymättömiä lapsia” – Suomi kärsi vuonna 1987 kriisistä, joka nyt kuulostaa tutulta

Sunnuntai

”Tämä sukupolvi joutuu rakastamaan syntymättömiä lapsia” – Suomi kärsi vuonna 1987 kriisistä, joka nyt kuulost

Oli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syntyvyyden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kännykkä

Kun