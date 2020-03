Karanteenissa on viihdyttävä kotona. Kuva: Emilia Kangasluoma / HS

Melkein 800 miljoonaa ihmistä maailmassa on jonkin­asteisessa karanteenissa korona­viruksen takia. Suomessakin saattaa vielä melkoinen ihmisjoukko joutua linnoittautumaan koteihinsa yksin tai perheen­jäsentensä kanssa.

Mitenkähän perhe-elämä mahtaa karanteenissa sujua? Kuinka puolisot, vanhemmat ja lapset sietävät viikkokausien herkeämätöntä yhteiseloa? Kaksi viikkoa suljettuna samaan asuntoon esimerkiksi muutaman murros- tai uhmaikäisen kanssa kuulostaa haastavalta.

Joutuvatko sukupolvien väliset suhteet liian kovalle koetukselle? Entä avioliitot, miten ne kestävät viikko­kausia jatkuvan mökötyksen neljän seinän sisällä?

Löytävätkö puolisot syvän yhteyden toisiinsa vai räjähtävätkö erotilastot? Kesäloma on tietysti aika erilainen tilanne kuin karanteeni, mutta usein juuri sen jälkeen on tyypillistä erota.

Kysymyksiä on paljon, ja sopiva henkilö vastaamaan niihin on Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtava asiantuntija Heli Vaaranen.

”Mielenkiintoisia kysymyksiä”, Vaaranen aloittaa. ”Kun perhe eristäytyy kriisitilanteen vuoksi, niin hermot joutuvat ­koetukselle. Silti tilanteella voi hyvinkin olla yhteen sitova vaikutus.”

Vaaranen uskoo, että hätätilanteessa perheet toimivat järkevästi. Turhat asiat jäävät pois, ja keskitytään olennaiseen.

Mutta mikä sitten on olennaista? Historia on osoittanut, että usein kriisien aikoina ja niiden jälkeen ihmiset keskittyvät suvun jatkamiseen. Kuulopuheiden mukaan esimerkiksi luonnonkatastrofialueilla vietit vievät. Ja tunnetusti sotien jälkeen syntyvyys on korkealla. Suomenkin suuret ikäluokat pantiin alulle vuosina 1944–1949.

Käyköhän niin, että ensi vuonna saamme rutkasti iloisia vauvauutisia?

”Se jää nähtäväksi”, Vaaranen miettii. ”Kyllähän ihmiskunta pyrkii elpymään niin kuin mikä tahansa eläväinen olento aina kriisin jälkeen.”