Rakkaat ystävät! Kun kaksi viikkoa sitten vastasin kysymykseen hedelmäpussien avaamisesta, en aavistanut, miten vähän aiheesta todella tiesin. Onneksi te lukijat autoitte. Sain viiden päivän aikana 80 viestiä, joissa neuvottiin oikeaoppinen tapa avata hedelmäpussi nuolaisematta sormia. Avaamisohje julkaistiin näillä sivuilla jo viime sunnuntaina, mutta jaetaan se vielä kerran.

Tartu siis hedelmäpussiin kahdella kädellä ja venytä hellästi kahvan ja pussin yhtymäkohtaa. Silloin esiin nousee taitoksen kulma. Saat pussin auki kuivin sormin.

Saapuneissa lukijakirjeissä pohditaan myös moi-sanan alkuperään liittyviä teorioita. Useat lukijat huomauttavat, että ”moin moin” -tervehdys on yleinen Pohjois-Saksassa.

Eero-Pekka Castrén viittaa Ilari Aallon ja Elina Helkalan teokseen Matkaopas keskiajan Suomeen: sen mukaan alasaksankielinen moi-tervehdys tunnettiin Suomessa jo keskiajalla.

Mauri Larmio kertoo, että nykymuotoinen moikkailu särähtää hänen korvaansa, koska se tapahtuu väärässä päässä tapaamista. Hänen nuoruudessaan pääkaupunkiseudulla ”moi” kuului vain hyvästelyyn. Saattoiko alkuperä siis sittenkin olla ruotsinkielinen ”må bra” -toivotus, Larmio pohtii.

Muutama lukija kirjoittaa vielä, että suomenruotsalaisissa piireissä saatetaan nykyäänkin sanoa ”mojn”.

Sitten viikon kysymyksiin!

Olen hurahtanut hapanjuurileivontaan. Vatsa ja makunystyrät tykkäävät. Olen miettinyt, mikähän on historia hiivan käytössä. Miksi ja milloin sitä on alettu käyttää, kun hapanjuuripullat ja -leivät ovat paljon maukkaampia?

– Syntymäutelias

Lukupiiriini kuuluva museoammattilainen syyttää muutoksesta kaupungistumista.

1800-luvun lopussa moni suomalainen asioi ensi kertaa leipomossa, ja nämä uudet kaupunkilaiset eivät jakaneet kaikin puolin järkevää näkemystäsi hapanjuurileivonnan ylivertaisuudesta: heille maistui pehmeä vehnäleipä ja -pulla.

Aluksi hiiva tuotiin leipomoihin Venäjältä, eikä sitä käytetty kotileivontaan.

Olen aiemmin ajatellut, että leivontahiiva on aina ollut alkoholinvalmistuksen sivutuote. Olli Vehviläisen The Story of Rajamäki -kirjasta kuitenkin selviää, että suhde oli aluksi päinvastainen. Rajamäen viinatehtaan perustanut tohtori Wilhelm Juslin oli ensisijaisesti innoissaan hiivantuotannon kaupallisista mahdollisuuksista, ja alkoholia nyt sattui syntymään hiivan ohessa.

Rajamäen ensimmäiset hiivakuu­tiot saapuivat kauppoihin juhannukseksi 1889. Nyt kaupunkien kotirouvatkin saisivat leipoa pehmeää hiivaleipää!

1900-luvun puolella keittokirjat alkoivat yleistyä, ja niiden mukana kotileivonnan uudet tuulet levisivät yhä uusiin suomalaiskoteihin.

Kun seuraa tämän ajan uutisvirtaa, sieltä nousee kaksi aihetta yli muiden: talouskasvun muutokset etenkin nyt korona­viruksen vaikutuksesta ja sitten taas ilmastonmuutos. Voidaanko ajatella, että ilmastonmuutoksen etenemisen kannalta koronaviruksen aiheuttama taantuma olisi tuotantoa vähentävä tekijä ja näin vähentäisi päästöjä? Jos tavaroita ei tuoteta niin paljon, sehän vähentää päästöjen syntymistä erityisesti Kiinassa, jossa teollisuus käyttää paljon kivihiiltä. Globaalistikin ajatellen: eikö talouden taantuma olisi ilmastonmuutoksen kannalta positiivinen asia?

– Maarit

Koronavirus on todellakin saanut Kiinan hiilidioksidi- ja typpidioksidipäästöt putoamaan nopeasti. Maan hiilivoimalat pyörivät vajaateholla. Karanteenit ja koronahuoli ovat vähentäneet lentomatkailua Euroopassakin, ja sen päästövaikutus voi näkyä pitkään: nyt perutaan ensi kesäksi suunniteltuja konferensseja ja lomamatkoja.

Kuten uumoilet, talouden taantumat vähentävät yleensäkin kasvihuonepäästöjä. Esimerkiksi vuoden 2009 taantuma vähensi suomalaisen teollisuuden energiankäytön päästöjä 23 prosenttia.

Emme kuitenkaan tiedä, jääkö koronaviruksen vaikutus merkittäväksi. Tuotanto seuraa kulutusta. Ehkä ihmiset kuluttavat kahta kauheammin, kun pahin tilanne on ohi – niin he ainakin toimivat talouslaman jälkeen. Sitä paitsi Kiinan hallitus on asettanut juuri tälle vuodelle huiman talouskasvutavoitteen. Siitä he tuskin hevillä luopuvat, joten edessä voi olla vielä ennätyspäästöjen syksy.

Itse ajattelen, että äkillinen kriisi on yleensä huonoin tapa vähentää päästöjä. Se ei automaattisesti tuota sellaisia kestävämpiä toimintatapoja, jotka voisivat muodostua pysyviksi. Siksi kulutuksella on tapana loikata vähintään entiselle tasolle, kun vaara on ohi.

Sitä paitsi kriisit kolhivat tavallisten ihmisten hyvinvointia tuntuvasti. Kyse onkin nyt siitä, miten ihmiset reagoivat epätavalliseen tilanteeseen: löydetäänkö keinoja harkittuun, pitkäjänteiseen kulutuksen muutokseen?