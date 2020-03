Terve taas, lukijat, tässä Torsti.

Viime palstalla puhuttiin hätäpuheluiden soittamisesta nimettömästi. Torsti ehdotti, että jos haluaa pysyä anonyyminä, oma numero kannattaa salata. Todellisuudessa tästä ei ole apua, huomauttivat Ari Selkälä ja nimimerkki Jalmari. Hätäkeskus näkee myös salatun numeron ja kirjaa sen ylös.

Sen sijaan hätäpuhelun voi soittaa, vaikka puhelimessa ei olisi sim-korttia. Silloin numero ei siirry eteenpäin eikä puhelua voi sen perusteella myöhemmin jäljittää.

Ja radion äänimerkissä tasatunnin hetki on merkin kuudennen ja viimeisen piippauksen alussa.

Minulla tuli pientä kiistaa siitä, mitkä ovat niitä ”oikeita” blinejä. Olen kuullut tarinan, että Suomessakin tarjottavat, hiivalla kohotetut blinit ovat niitä oikeita ja Venäjällä tarjottavat lettumaiset blinit ”vääriä”. Venäjää ristiin rastiin reissannut isäni on kertonut, että vallankumouksen myötä Venäjällä katosi taitotieto oikeiden blinien valmistamisesta, koska herrat teloitettiin tai he lähtivät pakoon. Koska osa näistä herroista kuitenkin päätyi emigranteiksi Suomeen, täällä olisi sen takia säilynyt oikea blinien tekotapa. Mutta mikä mahtaa olla tässä totuus?

– Aleksi VienonenMyös Torsti on kuullut saman tarinan, ja kuten ruokaan liittyvässä perimätiedossa usein, siinäkin voi olla perää. Koko kuva se ei kuitenkaan ole. Aidon ja alkuperäisen blinin määrittely kun on koko lailla mahdotonta.

Tikkaremmin bliniasiantuntija kertoo omistavansa keittokirjan, jonka hänen isoäitinsä on tuonut Venäjältä ennen vallankumousta. Siinä on 50 erilaista blinireseptiä. On ohuita, on paksuja, on hiivalla ja on ilman.

Tästä rikkaasta ja monimuotoisesta perinteestä Suomen venäläisiin ravintoloihin päätyivät paksut, hiivalla nostetut blinit, jotka tunnetaan Venäjällä nimellä oladiy. Bliniasiantuntija on pohtinut, josko niiden suosio Suomen venäläisissä ravintoloissa selittyisi eksotiikalla: litteät lätyt eivät olisi olleet erityisiä.

Ne eivät kuitenkaan ole juuri nyt Venäjällä valtavirtaa – siellä suosituimpia ovat kreppejä muistuttavat isot letut, joiden taikinassa on tattarin sijasta vehnää. Ne eivät ehkä ole samanlaisia kuin blinit sata vuotta sitten, mutta väärinä niitä on vaikea pitää.

Olisiko mitään ideaa, jos sähkö­autoissa olisi kiinteiden akkujen sijaan helposti vaihdettavat patterit? Patterit olisivat standardimallia, joko akkutehtaan tai huoltamoketjun omistuksessa. Huoltoasemat ja rautakaupat lataisivat patterit, ja palveluhenkilökunta vaihtaisi ne nopean pysähdyksen aikana.

– SoiniIdea kuulostaa äkkiseltään fiksulta – käytetäänhän trukeissakin vaihdettavia akkuja. Tarkemmin pohtiessa homma menee kuitenkin hankalaksi. Ensinnäkin eri autonvalmistajien pitäisi päästä sopuun yhteisestä standardista.

Toiseksi: tällainen akku painaisi 100–200 kilogrammaa. Yhdistettynä hiekkaan, suolaan ja loskaan järjestelmä olisi kallis ja helposti hajoava.

Päälle tulevat psykologiset tekijät: Tesla kokeili akunvaihtoasemaa Yhdysvalloissa, mutta kysyntä ei ollut huimaa. Paljon helpompaa on ladata auto kotipihassa öisin ja käyttää pitkillä matkoilla pikalatureita.

Pikalaturien tehot ovat kasvaneet vuosikymmenen alun vajaasta 50 kilowatista 300 kilowatin tuntumaan. 300 kilowatin teholla kymmenen minuutin kahvitauko tuo potkua niin, että voi ajaa taas 200 kilometriä.

Kuuntelen mielelläni radiokanavia, jossa soivat nuoruuteni hitit 1980-luvulta. Monella ura jäi yhteen hittiin: esimerkkinä vaikka Katrina and the Waves tai Cutting Crew. Mutta kuinka paljon 1980-luvun hitti tuottaa tulovirtoja radiosoitolla näinä päivinä?

– Forever OldKaikkein suosituimmat 80-luvun kappaleet saavat Teoston tilityksissä yhä vuosittain 2 000–5 000 euron esityskorvaussummia.

Tienestiin vaikuttaa se, montako henkilöä korvauksia on jakamassa ja kuinka suuressa roolissa henkilö kappaleessa on. Teostosta maksetaan korvaukset säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille.

Päälle tulevat Gramex-tilitykset, joita saavat levyillä esiintyvät laulajat, muusikot ja musiikkituottajat. Niiden yhteenlaskettu osuus on noin puolet Teosto-korvauksista, 80-luvun hittien kohdalla siis 1 000–2 500 euroa.

Parhaiten tienaa se, joka on itse tehnyt sävelen, sanat ja vielä esittääkin kappaleen.

Globaalin tilanteen arvioiminen on vaikeampaa. Samat periaatteet vaikuttavat kaikkialla, kuitenkin suhteessa maan mediakentän kokoon. Esimerkiksi Britan­niassa tekijänoikeusjärjestön radioista tilittämä kokonaissumma on noin 6,5-kertainen Suomeen verrattuna.

Toisaalta kappaleen saama aika radiosoitossa voi vaihdella maittain.

Jotta vanhalla hitillä eläisi, kappaleen täytyisi soida maailmanlaajuisesti hyvin monessa maassa. Pelkällä Suomen radiosoitolla tämä ei onnistu.

