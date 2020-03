Rakkaat ystävät! Viime ker­ralla palstalla käsiteltiin sitä, miten hiiva aikoinaan korvasi hapanjuuren suomalaisten leivonnassa. Elintarvikeasiantuntija Heikki Manner maa- ja metsätalousministeriöstä on lähestynyt minua viestillä, jossa hän muistuttaa, että hiivat kohottavat hapanjuurileivänkin. Jauhoista ja ilmasta peräisin olevat villihiivat toimivat hitaammin kuin leivinhiiva ja tuottavat taikinaan orgaanisia happoja ja erilaisia makuaineita.

Tämän viikon alussa hiiva loppui monista kaupoista. (Olette ehkä ­huomanneet, että poikkeustilaan valmistautumisen hetket tarjoavat melkoisen kurkistuksen kansakunnan psyykeen.) Jos kodin kaapista kui­tenkin löytyy ruis- ja vehnäjauhoja, oman leipäjuuren käynnistäminen onnistuu internetistä löytyvillä oh­jeilla vajaassa viikossa.

Ja vielä moi-tervehdyksestä! Kari Wilkman kavereineen oli 1960-luvun alussa töissä Düsseldorfissa paperitehtaalla, ja myöhemmin hän on epäillyt tuoneensa moikkailun Lahteen.

”Aamuisin vuoronvaihdon aikaan työkaverit tervehtivät meitä sano­malla ’moijn’ tai jotakin sinnepäin. Me aloimme vastata heille vain ’moi’. Meistä kaksi muutti parin vuoden jälkeen takaisin Lahteen. Keskenämme aloimme tervehtiä toisiamme moi-tervehdyksellä. Tästäkö tuon tervehdyksen käyttö alkoi levitä? Emme tiedä.”

Sitten viikon kysymyksiin!

Juttusi moi-sanan synnystä toi mieleeni samantapaisen teorian kippis-sanan Suomeen saapumisesta. Suomalaiset merimiehet viettivät iltaa englantilaisten satamien kapakoissa jo 1800-luvulla. Kaupungin virkamies kiersi sulkemisaikaan kapakasta toiseen ja ilmoitti kantavalla äänellä: Keep peace, keep peace! Rauhoitutaan! Tästä merimiehet oppivat, että kun huudetaan ”kiip piis”, juodaan lasit tyhjiksi ja mennään nuk­kumaan. Kotimaassa sanonta lyheni muotoon kippis ja vakiintui vähitellen yleiseksi maljatervehdykseksi. Pidän teoriaa erittäin uskottavana. Kaipaan silti vahvistusta tämän tärkeän sanan syntyhistorialle.

– Erkki Jännes

Lopulliseksi tuomariksi minusta ei tässä asiassa ole, sillä kippis-sanan alkuperä on mysteeri. Se on esi­merkiksi voinut tulla tuoppia tar­koittavasta kippi-sanasta tai lasin kallistamiseen viittaavasta saksan kippen-verbistä.

Is-pääte voisi olla peräisin Ruotsista. Latinaa apinoivaa päätettä on siellä viljelty slangissa jo vuosisatojen ajan. Vanhin tunnettu esimerkki on tupakkaa tarkoittava rökis, joka on Språktidningen-lehden mukaan ­esiintynyt länsigötalaisten kulku­kauppiaiden, väskyöterien, sala­kielessä jo vuonna 1719. Väskyöterien jalanjäljissä mekin voimme kutsua ruokatuntia ruokikseksi ja parasta ystävää bestikseksi.

Tai sitten sana tosiaan voi tulla englannista! Keep peace -tarinalle ei kuitenkaan hevillä löydy vahvistusta mistään. Mieleen jopa tulee, että joku jossain kansainvälisessä illanvietossa on lähtenyt punomaan tarinaa huomaa­mansa sattumanvaraisen äänneyhtäläisyyden ympärille.

Koronaviruksen tiedottamisen yhteydessä minua on ihmetyttänyt se, että sairastuneista kerrotaan ikä, sukupuoli, asuinpaikka sekä yhteydet muihin korona­viruksesta sairastuneisiin. Eikö tämä jo riko ihmisen yksityisyydensuojaa? Onko tartuntatautien kohdalla yksityisyydensuoja jotenkin heppoisempi?

– Yksityinen

Koronavirus on tempaissut meidät ennenkokemattomaan tilanteeseen. Tämä taitaa olla yksi sen seurauksista.

Eri sairaanhoitopiirit ovat valinneet tiedotuksessaan erilaisia linjoja. Tapauksissa, joissa sairastunut on työskennellyt terveydenhuollossa, tiedotteita on höystetty jopa niin yksityiskohtaisilla ammattikuvauksilla, että utelias voi onnistua kaivamaan potilaan nimen esiin.

Välitin kysymyksesi Tiedetoimit­tajain liiton pääsihteerille, terveysviestinnän tutkijalle Ulla Järvelle. Hän vastasi, että sairauden tai onnettomuuden uhrin yksityisyydensuoja on lähtökohtaisesti tavallista kor­keampi mutta joskus päädytään ve­tämään toisenlaista linjaa. Yksityi­syyden­suojaan voidaan kajota, jotta haitalliset huhut saadaan hälvennettyä tai kun ihmisiä on suojeltava. Takavuosina näin on toimittu esimerkiksi silloin, kun HI-viruksen levittämisestä tuomitun miehen nimi julkaistiin.

”Itse ajattelen, että terveyden­huollossakaan ei pitäisi nyt kertoa tietoja sairastuneista muutoin kuin yleisellä tasolla, jollei se ole esimerkiksi tartuntaketjun selvittämiseksi aivan välttämätöntä”, Järvi sanoi.

Yksityisyydensuoja ei estä potilaita tulemaan julkisuuteen kertomaan itse omista kokemuksistaan. Avoimuudesta voi olla hyötyäkin. Yhdessähän tässä sopassa ollaan!

Kaikkea ei kuitenkaan kannata jakaa, sanoi Järvi.

”Olisi syytä miettiä erittäin tarkkaan, mitä kertoo esimerkiksi ­sosiaalisessa mediassa perheen­jäsenistään ja ennen kaikkea alaikäisistä lapsistaan.”