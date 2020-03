He istuvat pöydän ääressä keskittyneenä kukin omaan tehtäväänsä. Äiti Matilda Vainikaisella on kuulokkeet korvillaan, kirja edessään, ja hän virkkaakin samalla. 11-vuotias Linnea lukee. Karin – vain 5-vuotias – on päässyt paksussa kirjassaan jo viimeisille sivuille. 18-vuotias Sylvia istuu kuulokkeineen pikkusisko Karinin vieressä silmät luotuna alas neulaan ja kankaaseen. Vainikaisen perhe on kotona Helsingin Tehtaankadulla.

Helsinkiläinen Annika Perjo alkoi viime viikolla muistella kuvaa, jonka hän löysi äitinsä Sylvia Perjon (o.s. Vainikainen) kuoltua tämän albumista. Se näyttää karanteenien ja etätöiden aikana kumman ajankohtaiselta, vaikka se on 1920-luvun puolivälistä.

Mitä uutta onkaan kotona aherruksessa ja kuulokkeissa? Kuulotorvia alettiin valmistaa jo 1800-luvulla. 1880-luvulla ne yleistyivät puhelimien käytössä, kertoo Petäjäveden radio- ja puhelinmuseon sihteeri Esa Salldén.

Vainikaisen perheen isä, Elannon varastopäällikkö ja As.oy. Koivun isännöitsijä Pekka Vainikainen, oli hankkinut kuulotorven kotiin jo ennen radiota. Teini-ikäinen Sylvia kertoo päiväkirjassaan, että sen kanssa kyläiltiin. Istuttiin kahvi­pöydässä kuunnellen omalla kuulotorvella toisten radiota.

Perjantaina 13. marraskuuta 1925 Sylvia kirjoittaa päiväkirjassaan ”isän värkkäävän” kotiin omaa kideradiota. 17. marraskuuta sitä jo kuunneltiin. Yhdestä kide­radiosta riitti ääntä kaksiin kuulokkeisiin.

Yleisradiota ei silloin vielä ollut mutta radioamatöörit ja Puolustusvoimat lähettivät ohjelmaa. Keskiviikkona 10. helmikuuta 1926 kuultiin esimerkiksi seuraavaa:

Neiti Rhea Lindström luki sadun. Nils Ekman soitti harmonikkaa. V. Syvänne lausui omia runojaan. Neiti Sonja Schaar lauloi. Meriväen soittokunta soitti, ja vääpeli Georg Malmstén lauloi merimies­lauluja. Vääpeli-Malmstén myös nimitettiin foxtrott-neuvokseksi.

”Aion olla joka ilta kotona kuuntelemassa ohjelmaa”, lukee Sylvian päiväkirjassa.

Kukapa olisi uskonut, että noin sata vuotta myöhemmin on aivan samanlaista.