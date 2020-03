Jari Tervo Kuva: Rio Gandara / HS

Mitä ottaisit mukaan autiolle saarelle? Veneen. Sitä myös Robinson Crusoe toivoi.

Suomessa elää yli 870 000 yli 70-vuotiasta. Heille koronavirus on kohtalokkaampi kuin nuoremmille. Pääministeri Sanna Marinin hallitus julisti viikolla maahan poikkeustilan. Vajaan miljoonan suomalaisen riskiryhmän tulee pysytellä kotonaan.

Ihmisten pitää nyt henkensä ja terveytensä varjelemiseksi karttaa inhimillistä kontaktia. Suomalaiset ovat valmistautuneet tätä hetkeä varten historiansa ajan. Koskaan ei ole seurannut hyvää, kun Suomen mies on nähnyt virran kuljettavan vieraan kirveen iskemää lastua.

Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt korona- ja karanteeniajan italialainen videopätkä. Kansalaiset laulavat ja musisoivat kortteli­pihallaan yhdessä, kukin kerrostaloasuntonsa parvekkeella lähimmäisen pärskeen ulottumattomissa. Yksi soittaa haitaria, toinen hakkaa tamburiinia. Tunnelma on lämmin. Korona-aika ei ole mikään syy olla nauttimatta elämästä, toisista ihmisistä.

Myös Suomessa, ainakin Helsingissä Arabianrannan yhteisöllisessä senioritalossa Loppukirissä harrastetaan koronalaulantaa. Olkaamme rehellisiä, Loppukiri on suuri poikkeus.

Miten lauletaan tavallisessa, epäyhteisöllisessä kerrostalossa? Talon insinööri laskisi, että maalis–syyskuulle sattuu tilastojen mukaan 32 sään puolesta kelvollista yhteislauluiltaa. Niistä 27 iltana asukkaat olisivat mökillä tai lomalla – oli karanteenia tai ei. 19 talon asukasta ilmoittaisi, ettei ole laulanut koulun laulukokeen jälkeen julkisesti eikä laula nytkään. 7 ei avaisi parvekelasejaan.

Ranskalainen, juuriltaan venäläinen kirjailija Vladimir Volkoff vieraili Mukkulan kirjailijakokouksessa juhannuksena 1985. Hän luonnehti muutaman päivän perehtymisellä suomalaista mentaliteettia: ”Yhden asian olen huomannut: ihmiset eivät liiku – esi­merkiksi cocktail-kutsuilla – eivätkä kosketa toisiaan. He kiertävät toisiaan, kiertävät kuin planeetat. Tiedän vain yhden toisen samanlaisen ryhmän, Meksikon intiaanit, hekään eivät päästä lähelle eivätkä tule.”

Täkäläinen tapakulttuuri on rahtusen vapautunut 35 vuodessa. Silti Volkoff on oikeassa. Täällä kannattaa piipahduttaa ulkomaalaisia kertomassa, millaisia me olemme. Me emme näe lähelle. Me emme näe edes ilmiselvää itsestämme. Tämä pätee kaikkiin kansoihin.

Länsimaisen kulttuurihistorian paras yksinäisyyden kokemus­asiantuntija on Robinson Crusoe. Hän asui pitkään autiolla saarella. Daniel Defoen klassikkoromaanin sankari haaksirikkoutui saarelle ja toivoi sydämensä pohjasta, että hänellä olisi kultakolikkojen sijaan merikelpoinen vene.

Viidentoista vuoden yksinäisyyden jälkeen hän järkyttyi nähdessään rannalla ihmisjalan jäljen. ”Jos olisin saanut nähdä yhdenkin lajitoverini, se olisi tuntunut samalta kuin paluu kuolemasta elämään”, Robinson Crusoe huokaa paratiisisaarellaan, josta yksinäisyys tekee helvetin.

Keskiviikosta lähtien Stockmannin kellon alla ei ole kohdattu. Tyhjää Senaatintoria pyyhkii tuuli.

Karanteeni saa suomalaiset ennen pitkää kaipaamaan lajitovereitaan. Pohjolan intiaanin ei tarvitse silti muuttua. Kansojen illanvie­tossa hän ei ole se, joka runtelee kitara kädessä ja terveyssandaaleissa Volarea. Kyllä hän saattaa myhäillä, kunhan ei tarvitse puhua.

Mistä tunnistaa ihmisen? Häntä ei voi korvata.