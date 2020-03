Kevävalo lisääntyy, ja on tullut oleiltua tavallista enemmän kotona. Mieleen nousee monia kysymyksiä.

Esimerkiksi: mitä pöly oikein on ja miksi sitä saa koko ajan olla pyyhkimässä?

Vastaus on, että itseään ihminen siinä enimmäkseen pyyhkii.

Ihon uloimmasta kerroksesta irtoaa noin 25 000 kuollutta solua minuutissa. Siitä tulee pölyä. Vuodessa ihminen saa sitä aikaan noin puoli kiloa. Toki kodista löytyy jonkin verran myös esimerkiksi vaatteista tai kodintekstiileistä irtoavia kangaskuituja ja hiukkasia.

Kodin pölyisin huone on usein makuuhuone. Toinen pölypesäke on sähkö, siis erilaiset laitteet. Ne imevät sähkövarauksen takia itseensä ilmassa leijuvaa pölyä. Sen huomaa silmäkin: television päällä on jatkuvasti harmaa kerrostuma.

Kun pöly koostuu pääasiasta meistä itsestämme, on vain luonnollista, että sekin hakeutuu erityisesti kahteen paikkaan: sänkyyn ja älylaitteiden luokse.