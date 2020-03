Kun elämässä on pinnalla jokin kriisi, kaikki ympärillä tuntuu helposti muistuttavan siitä.

Elokuvat, kirjat, sarjakuvat, kuvataide – ikään kuin teoksiin olisi kätkettynä jokin viesti tai ennakkoaavistus tai ikiaikainen viisaus, jonka oivaltaa ja näkee vasta nyt, kriisissä.

Ylen Naisten maaliskuu -kokonaisuudessa on paljon elokuvia, jotka tuntuvat jotenkin liittyvän koronakriisiin. Suurin osa löytyy yhä Yle Areenasta, mutta osa poistuu kuun lopussa. On siis viimeinen viikonloppu nähdä ne.

Monet sarjan leffoista vaikuttavat liittyvän etenkin karanteeniin ja eristykseen. Miksi?

Soitin tempauksen tuottajalle. Kati Sinisalo sanoo puhelimessa, että se on tietysti klassinen draaman asetelma, teatterin lava on aina rajattu tila. Mutta hänenkin mielestään naisten elokuvissa tätä aihetta on paljon – tai sitten me vasta nyt huomaamme sen.

Sinisalon mielestä asetelma voi hyvin liittyä siihen, että se on nimenomaan naisille erityinen: Naisia on kontrolloitu enemmän. Naisten elämä on pyörinyt kodin piirissä.

Juuri nyt olemme kaikki siinä samassa jamassa.

Katsoin hurmaavan Mustang-elokuvan. Siinä viisi siskosta suljetaan sukulaisten taloon, jotta tytöt eivät pääsisi tapaamaan poikia ja häpäisemään perheen mainetta ennen kuin heidät saadaan naitettua.

Tytöt keksivät miljoona keinoa karata talosta ja pitää yhteyttä ulkomaailmaan. He puolustavat viimeiseen asti oikeuttaan iloon.

Eristyksen edetessä yksi uupuu, masentuu, nuukahtaa, muuttuu ilmeettömäksi. Se on kohtalokasta. Mutta osalla energia riittää yli kovien kolhujen.

Toki elokuva on traaginen. Mutta tyttöjen vilkkaus ja eloisuus ja kekseliäisyys antaa energiaa. Heitä ei voi hillitä. Pienet tytöt lähtevät uimaan: Patja ja peitto laitetaan lattialle. Sängyltä sukelletaan patjan päälle ja riehutaan peiton sisällä kuin vedessä. Ollapa vielä lapsi!

The Party -elokuvassa älyköt keskustelevat yhdessä talossa. Kyllä kotiin käänteitä mahtuu. Mitähän läheisistä paljastuukaan karanteenin aikana.

Mitä meistä puhutaan -leffassa teini kärsii, kun oma perhe haluaa noudattaa sääntöjä, julmuuteen asti. Voiko halu suojella toista olla suurempi kuin rakkaus?

Detroitissa on mellakoiden takia ulkonaliikkumiskielto. Hotellin sisällä väkivalta kukoistaa.

Yöportieerissa entinen keskitysleirivanki ja vartija sulkeutuvat yhteen huoneeseen ja sadomasokismi etenee hulluuden partaalle. Mitä kaikkea neljän seinän sisällä voikaan tapahtua – jossain naapurissa.

Jeanne Dielmanissa yksinhuoltajaleski elää äärettömän kontrollin vallassa, pitää kiinni rutiineista ja pesee hulluna itseään – kunnes...

Ja entä Piano. Huh huh. Siinähän mies vie perheen kauas kaikesta, keskelle kuhisevaa, märkää viidakkoa. Kun vaimo sitten löytää hitusen iloa, mitä tekee mies? Hän sulkee vaimon sisälle, naulaa lankut ikkunoihin. Siellä sitä ollaan, sisällä vain, yksin.

Ei minulla noin huonosti mene.

Taide on terapiaa. Kaikki sen tietävät, että pelkkä kotona olo, töissä ja vapaalla, yötä päivää, alkaa helposti ahdistaa. Otetaan siis härkää sarvista. Kohdataan karanteeniin liittyvät ilot ja pelot. Sukelletaan entistä syvemmälle. Elokuvien kautta.

Tehdään ihmiskoe. Ahmitaan elokuvia niin kuin festivaaleilla aina, monta peräjälkeen. Ja pelkkää karanteenikamaa.

Testataan, miltä tuntuu, kun eristyksissä katsoo koko päivän elokuvia toisista eristyksissä olevista. Paraneeko olo vai paheneeko se?

Olo voi olla sen jälkeen puhdistunut.