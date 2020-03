Tommi Nieminen Kuva: Mitro Härkönen / HS

Puoli neljältä aamuyöllä helsinkiläisen pienkerrostalon kellarissa muhkeapartainen muusikko viritti vielä mandoliinia. Uusi hanaviinipakkaus oli avattu.

Oli elokuu 2019, ja Museoviraston suojelema talo täytti tasan sata vuotta. Uudenmaan rajat olivat auki­, eikä kenellekään tullut mieleenkään, että jonkun vapaudet voisivat olla vaarassa.

Talo seisoo Helsingin Alppilassa. Sitä kutsutaan Maailmanpyöräksi, joka on ollut myös taloyhtiön virallinen nimi vuodesta 1983. Satavuotisjuhlien aikaan taloyhtiön suurimpia huolia olivat C-rapun kosteusvaurioremontti sekä vanhuuttaan haperot ikkunat, joiden saumoissa kylmä tuuli ulvoo, kunnes se livahtaa sisälle.

Asun talossa. Olen asunut neljätoista vuotta. Kun talo täytti sata vuotta, juhliin kutsuttiin nykyiset ja entiset asukkaat.

Lopulta juhlat venyivät talonväen osalta aamutunneille. Viini virtasi. Mandoliinimies lämmitti jo seuraavaa ikivihreää.

Nyt kaikki on toisin. Laulu on hetkeksi vaiennut.

Olemme keskellä asunto-osakeyhtiö Maailmanpyörän satavuotisen historian neljättä poikkeus­tilaa.

Talon kolme aiempaa poikkeustilaa olivat sotia.

Ensimmäinen oli sisällissota vuonna 1918. Toinen oli talvisota vuosina 1939–1940. Ja kolmas oli jatkosota vuosina 1941–1944. Niitä yhdistivät suuret uhriluvut, mutta myös se, että ne kaikki olivat enemmän tai vähemmän ennakoitavissa.

Kun Maailmanpyörän taloa viimeisteltiin kevättalvella 1918, valkoisten armeija eteni parinsadan metrin päästä Pasilasta kohti etelää, jossa odottivat punaisten joukot.

Sitä kirjaimellisemmin keskelle poikkeustilaa ei taloa voi rakentaa.

Rakennusmestari Gustaf Wilhelm Nyberg (1874–1938) oli suunnitellut talon VR:n Pasilan-junavarikon työläisperheille, sillä Alppila oli vankkaa työväen­aluetta. Mitä mahtoivat puusepät pohtia, kun he naulasivat viimeisiä rimoja talon puujulkisivuun valkoisen armeijan marssiessa parin korttelin päässä kohti rintamaa?

Kun talo oli valmis keväällä 1919, helsinkiläisiä punaisia virui vielä pakkotyöleirissä Suomenlinnassa. Sisällissodan ja teurastuksen lisäksi kansaa järkytti kammottava kulkutauti, espanjantauti, joka levisi no­peasti ja tappoi Suomessa vähintään 20 000 ihmistä.

En tiedä, oliko Suomenlinnan vankileirillä ja pakkotyöleirillä sellaisia ihmisiä, jotka myöhemmin asuivat Maailmanpyörässä. En tiedä, kuoliko talon väkeä espanjantautiin.

Ei se ihme olisi. Talossa asui raakaa fyysistä työtä painavaa työväenluokkaa, sen ajan hygieniaoloissa, sen ajan ravinnolla.

Mieli sodasta hajalla.

Nyt talon valmistumisesta on 101 vuotta.

Tässä välissä Suomi on kokenut kolme muuta sotaa: talvi­sodan, jatkosodan ja Lapin sodan. On kahlattu Kekkosen ylipitkä ja autoritaarinen kausi. On vaurastuttu, käännytty länteen ja liitytty Euroopan unioniin. On nähty tietoyhteiskunnan läpimurto, koettu yhteiskunnan monikulttuuris­tuminen ja todistettu nationalismin uusi nousu.

Maailmanpyörän tarina on tarina poikkeustiloista. Yhtä lailla se on tarina Suomen vaurastumisesta.

Aina 1970-luvun lopulle asti talossa oli 24 pientä työläisasuntoa, joissa oli huone ja hellahuone. Asukkaita oli ar­violta keskimäärin toistasataa. Oli kirppuja, luteita ja täitä, seassa lapsia pellavapäitä.

Nyt Maailmanpyörässä on yhdeksän asuntoa, sillä alkuperäisiä työläisasuntoja yhdistettiin jo 1980-luvulla. Niissä asuu kahdeksantoista enemmän tai vähemmän keskiluokkaista asukasta. Talossa on ihmisiä karkeasti arvioiden kuusi tai seitsemän kertaa vähemmän kuin vuosisata sitten.

Sata vuotta sitten talossa asui VR:n varikon työläisiä ja kotiäitivaimoja sekä heidän suuria lapsilaumojaan.

Nyt talossa on muutto­alan yrittäjä, kätilö ja pakkausalan ammattilainen. On kuuden eri taiteenlajin ammattilaisia. Toimittajaa ja viestijää, kustannusjohtaja.

Lapset ovat vähissä – tai jos tarkkoja ollaan, sellaisiksi laskettavia on neljä. Niistä kaksi asuu meillä. Kolme viikkoa sitten he eivät olleet kuulleetkaan sanaa poikkeustila, mutta he ovat sopeutuvaisia.

Historiallista poikkeustilaa he eivät tunnu pelkäävän eivätkä hämmästelevän. Se on aavistuksen huolestuttavaa. Uusimaa suljetaan kuin piiritetty Konstantinopoli vuonna 1453: vallihaudat täytetään, ja muuriaukoista kurkistavien vartiomiesten patoihin kaadetaan kiehuvaa öljyä.

Lapsillemme tämä kaikki menettelee.

Jos pädissä riittää latinki.

Kevään 1918 poikkeukselliset ajat saattoi ennustaa siitä, että Suomen emämaassa Venäjällä oli tehty kaoottinen vallankumous lokakuussa 1917. Eurooppa huojui, työväestö kapinoi kaikkialla.

Totuuden nimissä: poikkeustiloissa on eroja.

Keväällä 1918 Alppilan ja Vallilan työläisperheissä nähtiin nälkää. Lapsetkin kituuttivat nieleskelemällä ruisjauhopuuroa ja kuivaa leipää.

Kivenheiton päässä talostamme asui 18-vuotias Sylvi-Kyllikki Sinervo ja kirjoitti päiväkirjaa. Se julkaistiin myöhemmin nimellä Sörnäisten tyttö. Sylvi-Kyllikki oli todellisesta työläisperheestä, jossa isä veisti ruumisarkkuja ja äiti pyöritti huushollia.

Sylvi-Kyllikki sai töitä punaisten vallankumousoikeuden koneenkirjoittajana ja tienasi 600 markkaa plus ateriat kuukaudessa, mikä oli köyhälle perheelle pelastus.

Jos maailmanhistoriasta voi tietää yhden yhteiskunnallisen lainalaisuuden varmuudella, se on tämä: sisällissodan hävinneet ovat kuin sontaa. Aina ja kaikkialla.

Suomessa punaiset eli työväen armeija oli hävinnyt. Alppilassa ja Vallilassa muita ei juuri ollutkaan kuin työväenperheitä, sillä Helsinki oli nykyistä syvemmin maantieteellisesti luokkiin jaettu kaupunki.

Ei minua huolita kouluun, Sylvi-Kyllikki kirjoitti heti sodan jälkeen. Jalmari Jaakkola näytti taistelevan itsensä kanssa siitäkin, tervehtääkö minua kädestä. Kun ojensin käteni, viivytteli hän hetken, ennen kuin tarttui siihen. Hän sanoi, että kai minä itsekin ymmärrän, että sen jälkeen kun olen kulkenut punainen nauha käsivarressa en voi tulla takaisin niiden poikien rinnalle, jotka ovat taistelleet valkoisina sankareina.

Jalmari, toisaalta, tarjosi kuitenkin punikkitytölle sen kämmenen.

Nyt ei voi tarjota sitäkään. Käsidesi loppui apteekeista jo koronakriisin alkumetreillä.

Talon toinen poikkeustila oli talvisota vuosina 1939–1940.

Sekin oli ennustettavissa. Hitlerin suursota oli ollut jo muutaman vuoden valmisteilla, ja Stalin viritti omaa sotakonettaan.

Siitä poikkeustilasta ei Alppilassakaan selvitty karanteenilla, ei nopealla laajakaistayhteydellä eikä hiljakseen täyttyvillä teho-osastoilla.

Kun sodanuhka kasvoi loppusyksyllä 1939, monet alueen työläisperheiden miehistä kerättiin reserviläisistä koottuun Ässärykmenttiin eli jalkaväkirykmentti 11:een. Helsinkiläisporukka lähti Harjun ruumishuoneen pihalta 18. lokakuuta 1939 ylimääräisiin kertausharjoituksiin ja päätyi talvisodan kovimpiin torjuntataisteluihin esimerkiksi Kuolemajärvelle.

Monet niistä ässärykmenttiläisistä, jotka olivat lähteneet rintamalle Harjun ruumishuoneelta omin jaloin, palasivat täsmälleen samaan paikkaan mutta ­elottomana. Talvi- ja jatkosodan lähes 3 000 ässärykmenttiläisestä eloon jäi vain 850.

En tiedä, asuiko Maailmanpyörässä ässärykmenttiläisten perheitä. Se on hyvinkin todennäköistä, sillä talossa asui paljon työläisperheitä, joissa oli rintamakelpoisia miehiä.

Tyrmistyttävä valokuva on helmikuulta 1944.

On ilmiselvästi tuhti pakkaspäivä, sillä työväenluokkaisten helsinkiläisten karvahatut on vedetty syvälle päähän. Asukkaat tuijottavat kivijalkaan asti hiiltynyttä puutaloa Inarintiellä, Vallilan puolella.

Talo on tuhoutunut edellisyönä venäläisten pommikoneiden ilmapommituksessa.

Jatkosota vuosina 1941–1944 oli Maailmanpyörän kolmas todellinen poikkeustila. Toki sotatilalaki oli ollut voimassa myös välirauhan aikana.

Valokuvan helsinkiläisten ilmeistä ei näe niinkään hämmästystä tai hätää vaan syvää sotaväsymystä. Ihmekö tuo. Jatkosotaa oli käyty jo lähes kolme vuotta. Se on pitkä ja raaka aika elää poikkeustilassa.

Noin tuhat päivää ja tuhat yötä.

Venäläisten ilmapommituksessa oli palanut tuon yhden yön aikana yli kaksikymmentä puutaloa Mäkelänkadun, Sturenkadun ja Inarintien rajaamalla alueella. Teollisuuskadun toisella puolella oleva Alppila pääsi vähemmällä, pääosin.

Aikaa kului. Oikeus oli lopulta puolellamme. Neuvostoliitto luhistui, Maailmanpyörä ei.

Vielä yksi kappale, mandoliinimies!

Tässä sitä nyt ollaan. Keskellä talon neljättä poikkeustilaa, joka on kaikin tavoin erilainen kuin kolme aiempaa.

Tällä kertaa kriisi yllätti meidät housut kintuissa.

Se saapui kaukaa Wuhanista mutta yllättäen kuin Ameriikan täti, josta et ole koskaan kuullut. Se koputti ovelle, astui kysymättä sisään, asettui taloksi ja takalukitsi ulko-oven.

Poikkeustila muuttaa myös Maailmanpyörän talon elämän, sillä se muuttaa asukkaiden suhteen aikaan ja paikkaan. Se samanaikaisesti lisää yhteishenkeä ja kasvattaa fyysistä hajurakoa.

Tiistaina 17. maaliskuuta, vuorokausi sen jälkeen, kun pääministeri Sanna Marinin hallitus oli julistanut aloittavansa valmiuslakien käyttöönoton, talon kellarikerroksen punttisalissa oli kolmen perheen aikuisten yhteiskuntoilu.

Osallistujia oli viisi. Olimme hallituksen sallimissa joukkokokousrajoissa.

Asunto C9:n perheenisä, näyttämötaistelukouluttaja, veti 18 minuutin hiit-treenin (high intensity training), johon osallistuminen ei ollut itseltäni viisasta. Ei siksi, että olisin erityisesti altistunut virukselle, vaan siksi, että lapaluitteni alla olevat, aiemmin käyttämättömät lihakset olivat kolme vuorokautta ilmiliekeissä.

Asunto A4:n perheenäiti, kustannusalalta, avasi kotikirjastonsa talonväelle. C5:n kätilö polkaisi pystyyn pakastemarjojen joukkohankinnan. Taloyhtiön puheenjohtaja C9:stä viritti yhteistilausta luomuraaka-aineista, jotka saapuisivat suoraan tuottajilta.

Talo alkoi kriisin hetkellä toimia kuin Huoltovarmuuskeskus. Se heijastui myös talon lapsiin, jotka alkoivat toimia kuin kulkutaudin rintamaveteraanit. He liikkuivat kuin veteraanit ja sanitoivat it­seään kuin veteraanit.

Talon huumori muuttui entistä mustemmaksi, sillä traagisten uutisten, aidon­ hädän ja totisen uhan alla ei mikään olisi ahdistavampaa kuin se, ettei ahdistukselleen saisi edes nauraa.

Kellarin puuverstaalle suunniteltiin ruumisarkkukurssia. Tällä kertaa se menisi kuin Strömsössä. Se olisi yhteinen ponnistus.

Osallistumisoikeus laajennettiin myös keski-ikäisille.