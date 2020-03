Mikä luku on 625? Ei, se ei ole koronavirukseen tänään kuolleiden lukumäärä täällä Italiassa, vaikka se voisi olla.

Tartunnan saaneiden päiväkohtaiset lukumäärät ovat laskeneet Italiassa koko viikon. Vielä viikko sitten italialaisia kuoli koronavirukseen päivittäin kutakuinkin saman verran kuin suomalaisia kuoli talvisodan pahimpana päivänä 6. maaliskuuta 1940 eli noin 800 henkeä. Nyt olemme ohittaneet epidemiahuipun ja laskettelemme käyrää alaspäin. Kuolleita on joka päivä edelleen paljon, yli 600. Mutta tilanne on paranemaan päin.

Meillä kotona hyvä uutinen on otettu vastaan vaisusti. On koronakrapula. Karanteenia on jatkunut kolme viikkoa. Poikkeustilanteen aiheuttama muutosenergia on kulutettu loppuun. Kysymys on nyt: miten ja milloin tilanteesta päästään ulos?

Lääkärivaimoni hoitaa koronaviruspotilaita Firenzen keskussairaalassa. Hän on infektiotautien osastolla. Siellä ovat sairaalahoitoa tarvitsevat koronaviruspotilaat, jotka eivät ole tehohoidossa. Hän on huppua myöten suojapuvun sisässä ja katsoo potilaita suojalasien takaa. Puku ei hengitä, ja sen sisällä on kuulemma tuskastuttavan kuuma. Näkyvyys on suoja­lasien kanssa tavallista huonompi, ja hengityssuojain painaa pidemmän päälle kipeästi. Käsien liikkuvuus ei ole toivotulla tasolla. Työvuoron aikana hän saa ylleen huomattavan määrän koronaviruspotilaiden pärskeitä ja kuolaa. Siitä seuraa irrationaalisia toimenpiteitä kotona: hän haluaa leikata hiuksensa aivan lyhyiksi.

Koronavirus onnistui myös siinä, mihin 20 vuotta parisuhdetta ei pystynyt. Vaimo menee työvuoronsa jälkeen nukkumaan yksin vierassänkyyn. Hän sanoo, että­ olo on niin tautinen, ettei hän halua muita lähelle.

Toscanassa on nyt virallisten tilastojen mukaan runsaat 3 000 tartunnan saanutta, mutta luvut ovat kääntyneet laskuun. Teho-osastoilla on tilaa.

Mutta tämä luku 652. Se kertoo, kuinka monta lelua ja lasten levittämää tavaraa löytyy yhden päivän päätteeksi kotimme lattialta. Laskin sen. Siinä ovat mukana kaikki: supersankarit, dinosaurukset, eläimet, autot, nuket, Legot, meikit, kepit, kivet, pallot ja lautapelin osaset.

