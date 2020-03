Etätöissä on tullut mieleen sellainenkin asia, että rupsahtavatko kasvoni, jos tämä yksin kotona oleminen jatkuu pitkään. Olen yötä päivää ilmeetön. Ei ole toisia ihmisiä eikä siis ilmeitäkään.

Mitä kaikkea eristyksessä yksin olemisesta voi seurata?

Tätä oloahan ei voi kuvitella, jos ei ole itse kokenut. Helposti luulee, että on vain tulossa hulluksi. Mutta toisten ihmisten läsnäolon puute vaikuttaa meihin jopa fysiologisesti. Kroppa ja psyyke reagoivat siihen evoluution kannalta hälyttävään tilanteeseen, että on liian kauan erillään muista.

Teknologia ei korvaa läsnäoloa. Se voi kyllä poistaa yksinäisyyden tunteen. Totaalinen, fyysinen eristys on kuitenkin vielä jotain muuta.

HS:n yksinäisyyskyselyssä 2014 ihmiset kertoivat, että kun on ollut pitkään yksin kotona, on vaikea saada ääntä tulemaan. Puhe ei luista, kurkku on kuin kasvanut umpeen. On myös vaikea katsoa toisia suoraan silmiin. Ulosmeno alkaa pelottaa.

Ihminen saa toiselta ihmiseltä huomaamattaan pieniä viestejä ja palautetta, jolla on merkitys. Kun astut ratikkaan, ihmiset vähän liikahtavat. Kun ryntäät työpaikalle, vierustoveri vetää kuulosuojaimet päähän. Voi miten kaipaan hissimatkaa, jossa kaikki katsovat kattoon eivätkä sano sanaakaan. Tekevät kuitenkin minulle tilaa.

Miten meidän nyt käy?

Lähetin viestin Niina Junttilalle, joka on yksinäisyystutkija ja kasvatuspsykologian professori. Hän selitti, että kasvotuksin ollessa tunteet peilautuvat: Kun toinen hymyilee, alkaa itseäkin hymyilyttää. Myös toisen innostus tarttuu. Kasvottomassa tilanteessa, kun ilmeet häviävät, myös niihin liittyvät tunteet helposti häviävät.

Ilmeet aktivoivat tunteet. Jo pelkkä tekohymykin lisää aivojen mielihyvähormonien määrää. Se taas tunnetusti pitää ajatuksetkin virkeinä ja eliniän pitkänä, Junttila kirjoittaa.

Ostrakismi – eli se, että toiset eivät huomaa sinua, olet heille näkymätön – saa aivot reagoimaan aivan kuin fyysiseen kipuun. Se lisää stressihormonien määrää. Se taas heikentää immuunipuolustusjärjestelmää ja fyysistä sekä erityisesti psyykkistä terveyttä, Junttila kirjoittaa.

Ostrakismihan on myös yksi kiusaamisen laji. Jotakin ihmistä ei vain noteerata, ei reagoida häneen, hän on kuin ilmaa. Jos se jatkuu pitkään, ihminen joko taistelee, pakenee tai lamaantuu.

Mitä tässä epidemiatilanteessa voi tehdä?

Junttila keksii keinoja: some on vain sanoja, mutta kuvatkin auttavat jo vähän, erityisesti jos niissä näkyy tunteita tai ne saavat hymyilemään ja ilahtumaan.

Kaikenlainen pöhköily on hyväksi, Junttila sanoo. Italiassa ihmiset kiipeävät kattoterassille ja tervehtivät toisiaan. Ehkä meillä voitaisiin avata ikkunat ja kysyä naapurin kuulumiset.

Jos vain vilkutettaisiin suljetunkin ikkunan takaa, olen varma, että moni saisi hymyn kasvoilleen, Junttila kirjoittaa.

Maanantai onkin hyvä päivä, kun alkaa arki ja työt. Pahinta oli perjantaina, kun edessä oli pitkä viikonloppu. Perheellisillä oli kotona hulinaa, parisuhteessa olevat nahistuivat toistensa kainalossa.

Minä tunsin, kuinka kurkkua kuristi. Puristin käteni nyrkkiin ja ajattelin, että näin toimivat myös lihakset kaulalla. Lähdin ulos, haukkasin happea. Luojan kiitos ulkona liikkumista ei kielletty.

Työviikko on helpompi. Voi osallistua vaikka johonkin videokokoukseen ja ilveillä. Naama saa jumppaa ja aivot virkeyttä. Jaksaa sitten taas olla yksin.

Pitää muistaa, kun tämä on ohi, että joidenkin yksinäisyys yhä jatkuu.

Anna-Stina Nykänen kirjoittaa Yksin kotona -kolumneja etätyönä kotonaan Töölössä. Hän liikkuu vilkkaasti verkossa, seurustelee somessa ja piipahtaa harkiten ulkona.