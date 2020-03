Kadun kulmassa on tyhjä paikka siinä, missä ennen oli aina romani myymässä Iso Numero -lehteä. Keskustassa ei näy kerjäläisiä. Eivätkä pitkähameiset naiset viipota pulloja keräämässä.

Olen miettinyt viikkoja, mihin he katosivat. Havahduin, kun katukuvasta puuttui jotain. Silmä on jo niin tottunut heihin. Vaikka alkuun tuntui tosi vaikealta, nyt jo vähän kaipaa.

Miksi en koskaan ostanut siltä nuorelta mieheltä lehteä? Aina vain iloisesti tervehdin. Miten typerää. Olisin edes kerran ostanut sen pahuksen lehden tai vaikka kaikki kerralla.

Sunnuntaina HS:n uutisessa sitten kerrottiin, ettei lehden myyminen tai kerjääminen kaduilla enää kannata.

Missä ovat nyt ne naiset, jotka tapasin, kun tein heidän taideprojektistaan juttua? Muistan niin hyvin Elenan, koviksen, ja sielukkaan Marian. Toivottavasti kaikki on hyvin, mitä se sitten tarkoittaakaan.

Lopulta en enää kestänyt. Lähetin meseviestin Anca Enachelle. Hän on Diakonissalaitoksen kehittämispäällikkö, jonka tonttiin kuuluu myös Hirundo, romanialaisten päiväkeskus.

Hän vastasi heti.

Romanialaisia on täällä yhä noin sata, Enache kertoo. He eivät ehtineet lähteä ajoissa eivätkä enää pääse pois. Halpalentoyhtiö lopetti lennot, ja Romania sulki rajansa.

Tutuista naisista pari on Hirundossa töissä puolipäiväisesti. Jotkut käyvät siivoamassa, tosin asiakkaat ovat nyt peruneet niitä keikkoja. Muut viettävät yhä päivänsä kaupungilla.

Juuri kukaan ei myy Iso Numero -lehteä, koska kukaan ei sitä osta. Eikä kerjäläisiä ole, koska kukaan ei anna rahaa. Ja miksi? Koska viruksen takia on pidettävä etäisyyttä.

Tyhjien pullojen kerääminen ei sekään lyö leiville. Niitä ei nyt löydy. Kaupungilla ei liiku ihmisiä, joten roskiksiin ei kerry pulloja.

On mennyt vähäinenkin toimeentulon mahdollisuus.

Romanit voivat yöpyä hätämajoituksessa. Päivät pitää viettää muualla. Sopivia paikkoja on yhä vähemmän. Iso osa julkisista rakennuksista on suljettu. Oodikin on kiinni.

Enache lupaa kysyä puolestani naisten kuulumisia. Hän soittaa illalla. Saan kuulla yllättäviä asioita.

Alussa, kun virus lähestyi Suomea, romanialaiset olivat olleet peloissaan. He olivat varmoja, että heidät viedään kaikki karanteeniin. Johonkin eristysleirille. Näin he ajattelivat jo ennen kuin kukaan täällä puhui karanteenista.

He ovat tottuneet siihen, että heitä pidetään vihollisina, Enache sanoo.

Mitään sellaista ei ole ollut. Kukaan ei ole tullut syyttämään. Se on ollut yllätys ja suuri helpotus.

Kadullakin elämä on siis entistä tiukempaa. Myös kerjäläinen voi jäädä epidemian takia työtä vaille, yritys elää pulloilla kaatuu. HS:n uutinen kertoi, että osa paperittomistakin on otettu sosiaaliturvan piiriin. Myös ruoka-apua on tullut.

Enache kertoo, että monet suomalaiset – muutkin kuin minä – ovat olleet huolissaan. Jos haluaa, voi viedä avustuksia Hirundoon.

Kuulen, että yksi tutuista naisista on yhä päivisin Rautatieasemalla. Lähden lenkille. Otan mukaan ison kassillisen tyhjiä pulloja ja vien hänelle. Vilkutan jo kaukaa, jätän kassin. Sitten lähetämme lentosuukkoja.

