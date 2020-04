Ärtyisyys on palannut. Koronakriisin alussa kukaan ei kehdannut valittaa eikä vinoilla. Somessakin oli siistimpää puhetta.

Nyt rauha rakoilee. Hermot kiristyvät. Välillä tekee mieli kiroilla.

HS:ssä julkaistun jutun (1.4.) mukaan eristäytymiskriisin vaiheisiin kuuluu myös turhautuminen. Kuherruskuukausi meni. Tunteet nousevat pintaan, myös ärtymys.

Suomi odottaa nyt taudin huippuvaihetta. Ensi rytinä on ohi, poikkeustila voimassa. Kukin poteroissaan odottaa ja odottaa, milloin se iskee.

Nyt ei saa veltostua eikä unohtaa ohjeita: tanssit yökerhoissa kielletty, eikä ruveta ryyppäämään siellä. On oltava valmis, kun...

Niin. Tämähän on historiasta tuttua. Me olemme selvästikin asemasotavaiheessa.

Sotavertaukset ovat pulmallisia, mutta yhtymäkohtia löytyy, sanoo historiantutkija Ville Kivimäki Tampereen yliopistosta.

Sotaan verrattuna koronakriisi etenee nopeasti. Jatkosodan asemasotavaihe kesti kaksi ja puoli vuotta, vuodesta 1941 vuoteen 1944.

”Ihmisillä on nykyään lyhyt pinna, olemme huonoja odottamisessa”, Kivimäki sanoo.

Kaikki haluaisivat jo päästä näkemään, mitä nurkan takana odottaa. Siksi huhut leviävät. Niillä ennakoidaan tulevaa.

Sama oli asemasodan aikaan. Mutta silloin tiedotusvälineet oli valjastettu luomaan tulevaisuudenuskoa ja yhteishenkeä. Sensuuri ja itsesensuuri oli vahvaa.

”Nyt julkisuus päästää pinnalle sellaista, mitä ei sota-ajan kontrollissa olisi nähty.”

Asemasodasta muistetaan aina puhdetyöt. Korsuissa nikkaroitiin ja sisustettiin. Nyt korsut ovat ikään kuin kotona ja verkko on puhdetöitä pullollaan.

”Monia jo ärsyttävät jumppavideot, joita jaetaan läkähtymiseen asti.”

Sodan aikana etulinjassa oli samanlaista ärtymystä. Oliko kotirintamalla unohdettu kokonaan, että käytiin sentään sotaa?

Kriisi koskettaa kansalaisia eri tavalla ja eri tahdissa. Rintamallakin oli vain pieni osa kansasta kerrallaan ja porukka vaihtui.

Silti kriisissä pitää elää kollektiivina ja kansana. Se on vierasta, kun muuten eletään perheenä ja yksilönä ja yhteisö on näkymätöntä.

Juuri tähän liittyy myös toisten ihmisten moraalinen tarkkailu ja arviointi. Huomautetaan herkästi, jos porukka kokoontuu ja ehkä levittää virusta.

Ihmiset närkästyvät, häpäisevät ja nolaavat toisiaan.

Sodan aikaan tarkkailtiin erityisesti sitä, pitääkö joku hauskaa, kun muut ovat etulinjassa. Sama syyllisyys tuntuu nyt. Saako elämässä olla iloa, vaikka joku toinen sairastaa?

Pitkän odotuksen aikana ohjeet voivat alkaa unohtua. Miten jaksaa olla terävänä koko ajan? Ei se helppoa ole. Ei ollut ennenkään.

Asemasotavaihe tuotti erilaisia psykiatrisia ongelmia kuin taisteluvaiheet. Taustalla näkyi muun muassa pitkästymistä, kotihuolia ja kiusaamista.

Alkoholia oli silloin saatavilla rajatusti, mutta sitä tehtiin itse.

”Alkoholinhimo oli tavaton”, Kivimäki kertoo.

Nyt alkoholia on hamstrattu. Se on relaksantti, rentouttaa. Se tarjoaa eskapismia, pakoa todellisuudesta. Tissuttelu on lisäksi ajanvietettä. Niin Kivimäki selittää.

Kivimäen mukaan monet upseerit kertovat, että sodan aikana oli ylivoimaisesti vaikeinta toimia jatkuvan tekemättömyyden kanssa. Miten pitää yllä taisteluvalmiutta, kun ollaan puoli vuotta samassa kuopassa?

Siihen on kaksi eri tapaa. Voidaan olla kuin ellun kanat, ei tehdä mitään ylimääräistä. Mutta sen jälkeen on vaikea palata kurinalaiseen toimintaan. Tai sitten pidetään koko ajan tiukkaa kuria. Mutta se on mahdotonta.

Samat linjat näkyvät nyt eri maiden koronaohjeissa.

Mikä sitten oli asemasotavaiheen merkitys sodassa ja sen jälkeen?

Se ei ollut mikään vähäpätöinen luppovaihe, sillä oli iso merkitys, sanoo Kivimäki.

Johtaminen muuttui. Huomattiin, ettei homma pyöri pelkällä kurilla. Piti oppia psykologisesti ja sosiologisesti ohjailemaan ryhmää.

”Monista nuorista upseereista tulikin myöhemmin psykologeja, sosiologeja ja firmojen henkilöstöpäälliköitä”, Kivimäki sanoo.

Ennen sotaa kansakuntaa oli rakennettu hyödyntämällä esimerkiksi historiaa ja kansanrunoutta. Sodan jälkeen sosiologia ja psykologia alkoivat vaikuttaa siihen, miten valtiota ohjataan ja hoidetaan.

”Tapahtui iso murros, joka tuli näkyviin, kun sodan kokeneet nuoret miehet nousivat johtoon 60- ja 70-luvulla.”

Asemasotavaihe vaikutti myös valtion ja kuntien roolin muuttumiseen. Opittiin säätelemään ja ohjailemaan yhteiskuntaa. Sitä ennen ohjailu oli ollut ohutta. Myös yrityksissä opittiin käyttämään valtiota.

”Opittiin, että valtio on ratkaisu tiettyihin ongelmiin. Se näkyi aina 1980-luvulle asti.”

Asemasota-aika on Kivimäen mielestä huikean kiinnostava historian vaihe. Voiko koronakriisikin olla opiksi?

”Jos siitä syntyy edes puolen vuoden jänne, opitaan”, Kivimäki vastaa.

Jokainen voi yrittää ylläpitää porukan mielialaa.

