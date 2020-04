Usko Siskoa

Rakkaat ystävät! Viime kerralla oli puhetta kippis-sanan alkuperästä.

Erkki Jännes kertoi teoriasta, jonka mukaan sana juontuisi valomerkistä kertovista Keep peace! -lausahduksista englantilaisissa merimieskapakoissa.

Vastaukseni jälkeen Jännes lähetti kirjeenvaihtoa, jossa eläkkeellä oleva merimies Reijo Anttila muistelee kuulleensa asiasta 1950-luvulla matkalla Etelä-Amerikkaan:

”Illanistujaisissa skanssin messissä kertoi yksi iäkäs raumalainen merimies, että kippis-sanan ovat tuoneet raumalaisiin merimieskapakoihin Englannista raumalaiset merimiehet. Sanaa he olivat kuulleet käytettävän illan viimeisen ryypyn aikana, jonka jälkeen kapakka tyhjennettiin asiakkaista.”

Reijo Pukonen kertoo kuulleensa saman teorian 1950-luvulla:

”Amerikkalaisessa versiossa kerrottiin suomalaisista tukkijätkistä, jotka kapakkaan tullessaan usein saivat aikaan tappelun. Kun siinä saattoi kalustoakin hajota, niin nähdessään suomalaisia olevan tulossa kapakoitsija meni jo portaille vastaan esittämään toivomuksen rauhallisesta käyttäytymisestä.”

Tuija ja Jaakko kirjoittavat, että sana tulee saksan kipp es -kehotuksesta, joka tarkoittaa juoman kumoamista ja kaatamista. Tämä tuntuu kyllä mahdolliselta. Jukka ja JE puolestaan muistelevat kuulleensa sanan juontuvan saksan gibt es -kysymyksestä, jolla on yritetty udella olutta.

Vielä pieni oikaisu: palstalla viimeksi esiintynyt elintarvikeasiantuntija Heikki Manner ei ole maa- ja metsätalousministeriöstä, joksi olin epähuomiossa lyhentänyt kirjain­yhdistelmän MMM. Kyse on tietysti tutkintonimikkeestä maatalous- ja metsätieteiden maisteri.

Muistisairauksista puhutaan nykyisin niin paljon, että heikkohermoisimmat terveetkin luulevat potevansa demen­tiaa. Olisiko olemassa sellaista testiä, jolla voitaisiin kuta kuinkin sataprosenttisesti sulkea pois sairauden mahdollisuus? Jos ikäihminen esimerkiksi kykenee opettelemaan ulkoa maailman val­tioiden nimet tai ratkaisemaan Rubikin kuution, voiko hän sittenkään olla varma muistinsa kunnosta?

– Huonomuistiseksi haukuttu

Kysyin asiaa Karoliinisen instituutin apulaisprofessorilta Heidi Taipaleelta. Hän kertoi, ettei Rubikin kuution tai minkään muunkaan testin avulla voi aukottomasti todistaa muistin kuntoa. Muistisairauksissa on kyse paljon muustakin kuin lähimuistista, ja oireet voivat olla kirjavia.

Siksi kannattaakin suhtautua ulkoa opetteluun ja Rubikin kuutioon muistisairauden torjuntatoimina, ei muistitestinä.

Suomalaisen Finger-tutkimuksen ensimmäisten tulosten mukaan muistiharjoittelu auttaa ehkäisemään muistisairauksia etenkin silloin, kun se yhdistetään terveisiin elämän­tapoihin ja sydän- ja verisuonisairausten riskitekijöiden hallintaan.

On totta, että nykyisin on tapana puhua ”dementiasta” silloinkin, kun kyse on ihan normaalista unohtelusta. Esimerkiksi stressi aiheuttaa kaikilla ihmisillä väliaikaisia muistioireita, eikä siitä vielä kannata vetää johtopäätöksiä.

Lääkäriin kannattaa hakeutua, jos arkiset asiat tuppaavat unohtumaan toistuvasti ja sanat ja esineet hukkuvat niin, ettei niitä yrittämälläkään tahdo löytää.

Muistiliiton sivuilta osoitteesta muistiliitto.fi löytyy tarkempia ohjeita.

Jos muistista on huolta, lääkäriin kannattaa hakeutua heti – mitä aiemmin hoito aloitetaan, sitä parempi on sen ennuste.

Minusta tuntuu koko ajan todella epäkohteliaalta, kun ihmisiä ei voi tervehtiä kättelemällä tai halaamalla. Viikonloppuna kuulin, että ystävälläni oli suurta surua perheessä. Normaalitilanteessa olisin halannut häntä. Nyt pidin turva­väliä ja seisoin tyhmänä tumput suorana. On hyvin hankalaa ilmaista myötätuntoa tai hyväntahtoisuutta metrin hajuraon päästä. Olisiko sinulla neuvoja, miten toimia näissä tilanteissa niin, että itselle ja toiselle ei jää aivan orpo olo?

– Halailija

Koronavirus on nopeasti muuttanut sitä, miten yleensä toimimme ihmisten kanssa, ja myös sitä, millä tavoin pystymme osallistumaan toisten suruun ja murheeseen.

Jos emme voi halata läheisiä, on turvauduttava sanoihin. Toisen pahaa oloa voi helpottaa jo se, että sanot tilanteen kuulostavan ikävältä ja olet pahoillasi. Kannattaa myös tuoda esiin se, että ystäväsi voi milloin tahansa ottaa sinuun yhteyttä, jos hän haluaa puhua.

Olkaa myöhemmin yhteydessä mieluummin videolla kuin puhelimessa. Jos mahdollista, käykää pyöräajelulla. Voit myös miettiä joitain tekoja, joiden tiedät saavan toisen paremmalle tuulelle.

Poikkeustilanteissa ystävällisillä teoilla ja myötätunnon osoittamisella voi olla iso merkitys myös omalle hyvinvoinnille. Siitä kertonee sekin, että eri puolilla maailmaa ihmiset ovat alkaneet auttaa ja ilahduttaa toisiaan.