Viikon lopuksi

Venla Rossi Kuva: Sami Kero / HS

Ensin luulin sitä vitsiksi. Lempitubettajani alkoi puhua kristalleista ja niiden sisältämistä voimista.

Se ei ollut vitsi. Pian kristalliaiheisia videoita tuli lisää. Niissä aiemmin rentoutusvideoita tehnyt Maria esitteli uusimpia hankintojaan: energiaa puhdistava seleniitti, ametisti lievittämään stressiä, sitriini lietsomaan menestystä. Joka kuukausi hän asetteli kotikristallinsa uuteen asetelmaan, jotta energiat olisivat kohdallaan.

Kauniita kiviä näkyy nykyään myös tuttujeni some-kuvissa, ja Instagramista löytyy tunnisteella #crystal noin 7,8 miljoonaa julkaisua. Helsingissä on viime vuosina toiminut useampikin kristalleihin erikoistunut kivijalkakauppa. Maailmanlaajuisesti ala on jo valtavaa liiketoimintaa.

Vaikka kristallit näyttävät kuvissa näteiltä, niitä ei myydä pelkkinä koristeina. Ne vahvistavat, puhdistavat ja hoitavat, tai niin myyjät siis väittävät.

Minä en edelleenkään pääse irti tunteesta, että tämän on pakko olla vitsi. Mutta oikeastaan kristallit ovat kaikkea muuta kuin hauska asia.

Vuoden 2020 alussa 68,8 prosenttia suomalaisista kuului kirkkoon. Jäsenmäärä on ollut laskussa jo pitkään. Se on silti eri asia kuin maallistuminen, sanoo tutkijakoordinaattori Jussi Sohlberg Kirkon tutkimuskeskuksesta.

”Tutkimuksista voidaan havaita, että­ uskonnollisuus ei yksioikoisesti häviä vaan muuttaa muotoaan.”

Yksi näistä muodoista on yhä suositummaksi tullut uushenkisyys. Se on laaja käsite, joka pitää sisällään erilaisia kiinnostuksen kohteita rajatieteistä joogaan ja horoskooppeihin. Tärkeää on yksilöllisyys. Uushenkisyydessä ihmiset poimivat vanhoista traditioista osia, jotka miellyttävät juuri heitä. Oleellista ei ole opillinen puhtaus, vaan se, antaako jokin henkisyyden ilmentymä voimaa arkeen.

Ja nyt monista tosiaan tuntuu, että kristallit antavat voimaa. Sohlberg sanoo, että ne nähdään jopa uushenkisyyden kentän symbolina.

”Kristalleja on Suomessakin myyty esimerkiksi erilaisissa messutapahtumissa jo pitkään. Ja kiviin ja jalokiviin liittyvät uskomukset ovat monissa uskonnoissa ja traditioissa tuhansia vuosia vanha asia. Sikäli tässä ei ole keksitty mitään uutta.”

Idea voi olla vanha, mutta uutta on kristallikaupan volyymi. Se on osoitus nykypäivän hyvinvointiteollisuuden tehokkuudesta: uushenkisyys on brändätty uusimmaksi keinoksi hoitaa itseä.

Kristalleja voi käyttää monella tavalla. Joku ostaa ruusu­kvartsin leluksi lapselle tai kauniiksi sisustuselementiksi. Toisille kivet merkitsevät enemmän, Jussi Sohlberg kertoo.

Kirkon tutkimuskeskus toteutti viimeksi vuonna 2015 Gallup Ecclesiastica -kyselyn. Siinä vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa muun muassa väittämään: kivissä ja kristalleissa on hoitavaa energiaa. Tutkimuksen mukaan väitteen kanssa täysin tai miltei samaa mieltä oli kahdeksan prosenttia vastaajista, käytännössä siis jopa yli 400 000 suomalaista.

Sen jälkeen voima- ja hoivakivien suosio on vain kasvanut.

Eräs tuttavani harrastaa kristalleja mutta sanoo, ettei ”oikeastaan” usko väitteitä niiden energioista. Kristallin hively on hänelle keino, joka auttaa esimerkiksi keskittymään meditaatioharjoituksiin. Jollekin toiselle kivet voivat tarjota samanlaisen elämyksen kuin vaikka metsään tai terapiaan meneminen, hän selittää. Ei kai siinä sitten mitään vikaa ole?

No, oikeastaan on. Jos kiven tarkoitus on sama kuin metsäretken, niin miksi sitä pitää mainostaa valheellisilla väitteillä? Suomalaiset eivät vuoden 2010 eurobarometrin mukaan ole kovin taikauskoista kansaa. Silti suuresta joukosta löytyy aina joku, joka on epätoivoisessa elämäntilanteessa tai tasapainottomassa tilassa panemaan viimeiset rahansa vaikka sitten kristalleihin.

Eikä se ole edes pahinta. Kristalleja tuodaan meidän energia-asetelmiimme köyhistä maista: Madagaskarilta, Intiasta ja Brasiliasta. The Guardian -lehti kävi viime vuonna tutustumassa kristallikaivoksiin Madagaskarilla. Kävi ilmi, että työoloja ei valvota ja kaivostyöläisille maksetaan riistopalkkoja. Lapsityövoiman käyttö on yleistä. Joka vuosi useita ihmisiä jää maanvyörymien alle ja tukehtuu kuoliaaksi. Työntekijöitä piinaavat myös erilaiset keuhkosairaudet, koska he hengittävät jatkuvasti kivi- ja kristallipölyä.

Ainakaan heidän elämäänsä kristallit eivät tuo hyvää energiaa.

On selvää, että nykyisessä maailmantilanteessa moni kaipaa turvaa ja lohtua. Jotkut saavat sitä silittäessään ametistia. Miksi?

Lääketieteen filosofian ja etiikan professori Pekka Louhiala on tutkinut erilaisten plasebolääkkeiden vaikutusta. Asia on monimutkaisempi kuin yleisesti ajatellaan. Hyvää ei välttämättä tee tehottomaan lääkkeeseen uskominen vaan hoitosuhde sinänsä: se, että joku näkee ja välittää.

Se joku voi olla vaikkapa kristallikaupan myyjä. Kivijalkakaupoissa korostetaan, että voimakivi tulee valita yksilöllisesti. Siksi myyjä ensin kuuntelee asiakastaan ja kyselee, mihin tarkoitukseen kristalli tulee. Tällä tavalla kauppaan kuuluu pieni välittämisen hetki: samanlaisen voi tarjota vaikkapa astrologisen kartoituksen tekijä tai reikihoitaja. Mutta onko se oikein?

Ehkä se on väärä kysymys. Ehkä ennemmin pitäisi miettiä, miksi emme saa välittämistä tai nähdyksi tulemisen kokemusta muualta elämästämme.