Testitulokset tulivat. Firenzen keskussairaalan koronaosastolla työskentelevä lääkärivaimoni testattiin, ja tulos on negatiivinen. Hänellä ei ole koronavirusta, eikä ole ollut. Se tarkoittaa, että kenelläkään meistä ei ole sitä, eikä ole ollut. Onko tulos toivottu vai ei, sitä pitääkin hieman miettiä.

Minulle siitä seuraa ainakin sellaista, että pakkaan lapset autoon ja karkaamme kaupunkikaranteenista maaseudulle. Menemme vaimoni pikkusiskon Eleonoran ja hänen puuseppämiehensä Federicon luokse. He asuvat noin 15 kilometriä Firenzestä, metsän keskellä, 600 metriä merenpinnan yläpuolella ja tähtitaivaan alla. Siis täysin landella. Lähellä, mutta kuin toisesta maailmasta. Se kelpaa nyt. Karanteenia on kokonainen kuukausi takana, ja kodin seinät tuntuvat kaatuvan päälle. Kaipaan laajempia horisontteja, raikkaampaa ilmaa ja organismeja, joilla on juuret.

Kälyni Eleonora oli töissä työväentalon baarissa. Nyt baari on koronaviruksen takia suljettu ja Eleonora on työtön. Ironista on, että Eleonora teki työnantajansa – joka on vasemmistolainen – vaatimuksesta töitä pimeästi, kuten monet matalapalkka-alojen työn­tekijät Italiassa. Nyt hänellä ei ole minkäänlaista työttömyysturvaa. Eleonora soitti meille ja tarjoutui lastenhoitajaksi. Se sopii, koska kolmevuotiaamme päivähoitoon oli joka tapauksessa korvamerkitty noin 500 euroa, joka on säästynyt, kun päiväkoti on suljettu.

Työttömyysluvut ovat Italiassa kasvaneet moninkertaisiksi verrattuna aikaan ennen koronavirusta. Se on pelottavaa. Jos tekemistä ja rahaa ei riitä, täytyy koko yhteiskunta ajatella uudestaan.

13. huhtikuuta, pääsiäisen jälkeen, koulujen pitäisi aueta ja liikkumisrajoitusten poistua. Odotan sitä, mutta samalla uskon ja toivon, että karanteenin loppumista siirretään vielä edemmäs. Italian tilanne paranee päivä päivältä, mutta maassa on vielä niin paljon virusta, että Lombardian kaltainen tragedia voisi toistua muualla maassa.

Nyt kun selvisi, että emme ole vielä sairastaneet koronavirusta, olen huolestunut. Ehdin jo toivoa, että se olisi mennyt perheemme lävitse jokseenkin oireettomana. Ajatus koko porukan sairastumisesta kerralla joskus lähitulevaisuudessa ei kauheasti innosta.

