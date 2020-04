Käärme on luikerrellut puutarhaan. Tähän asti käsitykseni ulkoilusta on ollut naiivin paratiisillinen. Ikään kuin ulkona ei olisi kielletyn hedelmän siementä, pientä tartunnan pisaraa.

Alussa julistin kuin Eino Leino: Tääll’ on toki tilaa kaikillen... Ja mitä maisemia. Mikä kansallisromanttinen käsitys.

Halusin julistaa ulkonaliikkumispuollon. Meren rannalla vedin keuhkot täyteen raitista ilmaa, katsoin horisonttiin, jossain siellä siintää tulevaisuus. Töölönlahden ympäri kävellessä ihmiset hymyilivät.

Ihmisiä oli vaikea tunnistaa nykyajan tuulipuvuissa. Kun telkkarissa näytettiin Kaivopuistossa päivää paistattelevia ihmisiä, tajusin, että yksi oli sama, jonka olin nähnyt aina liperit kaulassa ja puku päällä. Kiiltävässä toppatakissa hän näytti trendikkäältä ja nuorelta.

Ja miten voisi tunnistaa ihmisen, joka juoksee sukkapuku päällä, peililaseissa, tukka pystyssä, naama punaisena, ilme vääristyneenä ja suu ammollaan huohottaen

Juuri tuo vieras ihmislaji tuli lähelle. Hiki pirskoili, sylki roiskui, yskökset lensivät. ”Pffiiyyyff”, se niisti räät lennossa suoraan sieraimesta maahan.

Uusien uutisten mukaan koronavirus voi ehkä levitä myös ulkona, lennosta. Onko räkäurheilija käärme ulkoilijoiden paratiisissa?

Sen käärmeen kanssa on opittava elämään.

Soitin Henrik Dettmannille. Hän on Suomen koripallomaajoukkueen valmentaja. Dettmann oli juuri tullut suihkusta mutta palasi asiaan parissa minuutissa.

Kysyin, kuuluuko urheiluun aina se, että hiki lentää ja kuola valuu. Pitääkö aina tehdä niin täysillä, etteivät oman ruumiin rajat riitä?

”Se juuri on urheilua”, Dettmann vastasi.

Kun toisella olkapäällä kuiskii laiska apina ja toisella piiskaava apina, voittaja on se, joka kuuntelee piiskaajaa, hän sanoo.

Urheilussa ihminen venyttää omia fyysisiä ja henkisiä ominaisuuksiaan ja löytää niin itsestään uusia ominaisuuksia, hän selittää.

Ne, jotka urheilevat, nauttivat siitä, että pystyvät siirtämään omia rajojaan. Se tuottaa mielihyvää, hän sanoo.

Eihän se aina ulkopuolisesta nautinnolta näytä. Suorituksen hetkellä. Mutta Dettmannin mukaan suoritusta seuraakin superkompensaatio: Kovan treenin jälkeen olet ihan poikki. Mutta seuraavana päivänä kulkee vielä paremmin. Sitä on superkompensaatio.

”Tätä eivät ymmärrä ne, jotka eivät koskaan ole uskaltaneet vetää ruumista äärirajoille – tai joita ei ole siihen pakotettu tai narrattu.”

Dettmannin mielestä kehotus pysyä kotona on hyvä mahdollisuus tutustua omaan kehoon. Siis miten? Eron huomaa, hän selittää.

”Kun et tee mitään, huomaat, miten ahdistavaa ja surkeaa se on. Kuinka maailma on pieni ja ahdas ja kurja. Kun menet ulos, on aivan eri olotila. Olet elossa ja pääset kiinni hetkeen.”

Naama vääristyy ja kuola valuu, mutta mitä väliä. Tärkeintä on elää hetkessä.

Ihan sama asia on tärkeää, kun tuijottaa merelle.

Dettmannkin oli juuri lähdössä kävelylle. Hänellä oli rekrytointipalaveri ulkoilmassa. Mutta se on salaisuus.

Urheilu ja ulkoilu eivät ole vastakohtia. Voi tehdä kumpaakin.

Ulkoillessa voi kiertää toiset kaukaa. Voi mutkitella ja vetäytyä. Räkäjuoksussa ei voi tehdä niin. Älkää kysykö miksi.

Anna-Stina Nykänen kirjoittaa Yksin kotona -kolumneja etätyönä kotonaan Töölössä. Hän liikkuu vilkkaasti verkossa, seurustelee somessa ja piipahtaa harkiten ulkona.