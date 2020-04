Kuuntelin kuninkaan puheen. Ja sitten kuningattaren. Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa ja Britannian kuningatar Elisabet II pitivät kumpikin koronakriisiin liittyvän puheensa sunnuntai-iltana.

Tällaisia puheita kuulee yleensä vain elokuvissa ja tv-sarjoissa. Ne ovat harvinaisia. Eikä kukaan ole ehdottanut, että heidän pitäisi puhua joka viikko.

Kumpikin esittää joulutervehdyksen kansalle. Mutta tällainen erikoispuhe... Kuningatar piti edellisen vuonna 2002, kun kuningataräiti kuoli. Ja kuningas viimeksi tsunamitragedian yhteydessä.

Sunnuntaisten puheiden sisältö on referoitu uutisissa. Kumpikin ylisti terveydenhuollon henkilöstöä ja loi toivoa.

Silti historialliset puheet pitää vielä katsoa itse. Mitä ne tästä hetkestä kertovat? Entä miten ne kuvaavat maiden eroja?

Kuningattaren puhe oli kuvattu Windsorin linnassa, kuninkaan Stenhammarin linnassa. Ja kummankin puheen alussa näytettiin ensin kuvaa linnasta. Tietysti.

Linnahan on symboli. Kuin jokin ikiaikainen paikka, joka on kestänyt historian käänteet. Niin sen tulkitsi Piia Jallinoja Facebookissa. Hän on terveyssosiologian professori Tampereen yliopistossa.

Jallinoja oli poiminut puheista listan sanoja. Niitä voisi ryhmitellä näin:

Kuningattaren puhe. Hyvä ihminen on nyt: epäitsekäs, luja, ylpeä, vahva, kurinalainen. Toimia leimaa: tyyneys, hyväntuulinen päättäväisyys, toveruus ja ylpeys siitä, mitä olemme. Myönteistä juuri nyt: mahdollisuus hidastaa elämää, pitää paussia ja pohtia.

Kuninkaan puhe. Hyvä ihminen on nyt: rohkea, sisukas, hoivaava. Toimia leimaa: vähän ikävienkin asioiden hyväksyminen, ne ovat aika pieniä uhrauksia kuitenkin, vastuullisuus ja epäitsekkyys, velvollisuus ja kanssaihmisten ajattelu. Myönteistä juuri nyt: paljastuu ero tärkeän ja ei-tärkeän välillä.

Kun vaihdoimme ajatuksia yksityisesti mesettämällä, Jallinoja kehui, että molemmissa puheissa oli ihanan runsaasti ja sävykkäästi erilaisia sanoja, joita ei joka päivä kuule.

Tulkintamme suurista linjoista oli sama. Kuningattaren puheessa korostui ylpeä ja luja, yhtenäinen kansa. Onhan briteillä siinä kaksi maailmansotaa ja maailmanimperiumi pohjalla, Jallinoja kirjoitti.

Ruotsin kuninkaan puheessa sen sijaan korostui individualistinen kansa, jonka on nyt hetki tingittävä vapaudestaan, jotta toisille yksilöille ei tule kohtalokkaita menetyksiä. Mutta kuningas jätti vähän ovea auki sille, että individualisti voi palata, kuningatar ei sellaiseen viitannut, Jallinoja tulkitsi.

Minusta Kaarle Kustaa osoitti ymmärrystä juuri niille, jotka ovat tottuneet tapailemaan kavereita. Kyllä kunkku tietää, miten vahvasti menokenkä joskus kutsuu. Se sopii Ruotsiin. Vapaus, vauraus ja viihde ovat siellä arvossaan.

Kummassakaan puheessa ei näkynyt mikään juhliva, tuhlaileva, ravintoloissa mässäilevä kuriton väki.

Jallinojan mielestä kuningas liikuttui puhuessaan, kuningatar ei.

Kuningas luki puheensa paperista ja haki niistä tukea. Kuningatar katsoi suoraan kameraan eli luki prompterista.

Kumpikaan ei ollut hapan tai kärttyinen. Molemmat asettuivat kansan kanssa samalle puolelle.

We will meet again, sanoi kuningatar. Me tapaamme jälleen. Du är inte ensam, sanoi kuningas. Sinä et ole yksin.

Anna-Stina Nykänen kirjoittaa Yksin kotona -kolumneja etätyönä kotonaan Töölössä. Hän liikkuu vilkkaasti verkossa, seurustelee somessa ja piipahtaa harkiten ulkona.