Torsti tietää

Terve taas, lukijat, tässä Torsti. Toivottavasti pääsiäisenne sujuu leppoisasti myös näin poikkeusoloissa.

Mennään suoraan kysymyksiin!

Kynnethän kasvavat tunnetusti tyvestä, kuten hiukset. Mutta mistä kynnet tietävät kasvaessaan muuttua kärjestä hyvin selvärajaisesti läpikuultavasta valkoiseksi?

– Klip, klip

Kynsi on melko samanvärinen kärjestä ja keskeltä, mutta keskiosan väriin vaikuttaa kynsipeti, joka kuultaa kynnen läpi. Etenkin vanhemmilla ihmisillä kärjet voivat myös olla vaaleammat kynsien kuivumisen vuoksi.

Kynnenkärjen selkeä vaalea kaari on muodostunut kauneusihanteeksi, ja luontoa auttamaan on kehitetty niin sanottu ”ranskalainen manikyyri”, jonka tarkoitus on tehdä kynnestä lakalla lakattoman näköinen. Kynsi lakataan läpikuultavalla lakalla, ja kärkeen maalataan valkoiset kaaret. Harvan ihmisen kynnet kuitenkaan näyttävät siltä luonnostaan.

Kynsien väri on paitsi esteettinen myös terveydellinen kysymys. Hyvin vaaleat kynnet voivat esimerkiksi olla merkki maksan toiminnan häiriöstä tai anemiasta. Keltainen kynsi kielii huonosta verenkierrosta. Valkoisia täpliä luullaan usein puutostilan oireeksi, mutta ne kertovat vain siitä, että kynteen on kohdistunut jokin isku.

Kynnen tyvessä olevaa vaaleampaa kaarta kutsutaan lunulaksi. Sen väri johtuu siitä, ettei tuore kynsi siinä kohtaa ole vielä täysin kehittynyttä.

Mielessäni väikkyy usein kysymyksiä, jotka muistuttavat lasten tiedekysymyksiä. Koska olen kuitenkin 62-vuotias, käännyn sinun puoleesi. Siispä: miksi metsät ja pellot eivät homehdu, vaikka ilma on täynnä homeitiöitä ja kosteita ilmoja riittää?

– Tapio

Itse asiassa metsät ja pellot ovat homeessa, mutta suurin osa homeesta ei ole silmin havaittavissa.

Helsingin yliopiston mikrobiologian professori Per Saris kertoo, että lumen sulaessa keväällä voi nähdä vahvaa homeenkasvua rihmastona karikkeen pinnoilla. Sinertävää homekasvustoa voi nähdä myös pilaantuneiden marjojen pinnoilla tai poikki menneen puun katkaisukohdassa.

Jos mahla on ehtinyt nousta keväällä puuhun ennen kaatamista, puu­klapit todennäköisesti homehtuvat kesällä.

Miksi kaikki peltojen ja metsien pinnat eivät sitten ole kosteilla keleillä homeen peitossa, saatat vielä ihme­tellä.

Suurin osa metsän ja pellon elo­peräisistä pinnoista on kasviperäistä selluloosaa ja ligniiniä, jotka ovat niin hankalasti sulatettavissa, että vain harvat eliöt, kuten lahottajasienet, voivat syödä niitä. (Ligniini toimii puussa kuitujen sidosaineena.)

Homeet kilpailevat bakteerien, hiivojen ja muiden sienien kanssa helposti syötävästä kasvimateriaalista, ja jos se on hapanta, homeet voittavat ja muodostavat esimerkiksi homeisia marjoja. Toinen syy sille, miksi hometta ei ole enemmän näkyvissä, johtuu kasvien tuottamista suojapinnoista. Ne hankaloittavat homeiden pääsyä patoihimme.

Lisäksi kasvit tuottavat homeen­estoaineita. Esimerkiksi puolukoissa tuo aine on bentsoehappo.

Tätä kotoiluaikaa on nyt riittämiin, jotta voi seurata kevään etenemistä ja ensimmäisten kärpästen tepastelua ikkunalasilla. Siinä kipittää kevään airut, ylös, alas, pitkin poikin. Vallan yhtäkkiä se saa hepulin ja pörisee pitkin lasin pintaa sitä päin heittäy­tyen yhä uudelleen kuin lasista läpi päästäkseen, kunnes taas rauhoittuu flaneeraamaan, ulos kaihoisasti yrittäen. Mikä lienee kärpäsen tunneskaala? Hermostuvatko kärpäset? Tuntevatko ne turhautumista tai ärsyyntymistä? Vai mikä lienee tuon pörinäkohtauksen pohjimmainen syy?

– Liisa, Heinola

Ihmisen näkökulmasta vaikuttaa to­siaan siltä, että kärpäsellä palaa ikkunalasissa pinna. Emme kuitenkaan tiedä, mitä hyönteisen pään sisällä oikeasti liikkuu.

Kärpästen käyttäytymistä on kyllä tutkittu ja jonkin verran myös kärpäsen tunne-elämää. Tutkiminen on kuitenkin hankalaa muun muassa siitä syystä, että tulkintoihin sekoittuu helposti se, mitä tiedetään nisäkkäiden käyttäytymisestä. Esimerkiksi se, että huitaiset kädellä kärpästä, ei välttämättä tarkoita sitä, että kärpänen pelästyy liikettä.

Kärpäsistä tutkituin on banaanikärpänen. Joidenkin tutkimusten mukaan banaanikärpäset kykenevät esimerkiksi oppimaan ja muistamaan erilaisia asioita. Pari vuotta sitten julkaistiin israelilainen tutkimus, jonka mukaan ainakin urospuoliset banaanikärpäset nauttivat seksistä. Ne hakeutuivat vapaaehtoisesti nautintoa tuottavan ärsykkeen luo. Toisen tutkimuksen mukaan banaanikärpäset reagoivat varjoihin tavalla, joka vaikuttaa siltä kuin kärpäset pelkäisivät varjoja.

Emme kuitenkaan tiedä, missä määrin kärpänen tiedostaa itsensä ja omat tuntemuksensa.

