Viikon lopuksi

Jussi Konttinen Kuva: Mitro Härkönen / HS

Työpaikalla siirryttiin käyttämään Slackiä.

Se on kätevä keino työyhteisön sisäiseen viestintään. Ulkopuolelta tuleva posti ei ruuhkauta sitä, ja viestintä sujuu näppärissä ryhmissä. Työpäivän jälkeen sovelluksen voi sulkea kuormittamasta laitetta ja ai­voja.

Huono puoli on se, että Slackin lisäksi työviestejä tulee yhä muun muassa­ sähköpostitse, tekstareilla, Facebookissa ja Whatsappissa.

Sama kakofonia koskee yksityisviestintää.

Tavallisten viestipalvelujen lisäksi on seurattava lasten Wilmaa ja Hobbydeedia. Tsekkaan Skypen, VK:n, Instagramin, Signalin tai Twitterin viestit ani harvoin, mutta usein joku­ on sinnekin jotain tuutannut.

Viestinnästä on tullut samalla helpompaa ja työläämpää kuin koskaan. Notifikaatiot on kytkettävä pois päältä, jottei tulisi hulluksi. Sovelluksia saisi olla yhtenään kyttäämässä, ettei ohi mene jotain tähdellistä.

Jokaisesta ihmisestä on tiedettävä, mitä kanavaa hän suosii. Postin lajitteluun tarvitsisi oman sovelluksen tai mieluummin sihteerin. Työtä ja vapaa-aikaa on vaikea erotella viesti­avaruudessa. Etikettikin on epäselvä: mihin aikaan saa lähestyä ketäkin millä asialla missä kanavassa?

Kaikki viestipalvelut toteuttavat suurin piirtein samaa tehtävää: niillä voi lähettää yhdelle tai useammalle ihmiselle tekstiä, tiedostoja ja linkkejä sekä mahdollisesti rimpauttaa ääni- tai videopuhelun.

Miksi tätä varten tarvitaan kymmenen eri alustaa?

Olemmeko aina halunneet tällaista valinnanvapautta?

Vai elämmekö piippailevaa painajaista, joka ei pääty vaan pahenee?

Kaukana ei ole aika, jolloin viestintä oli toisenlaista.

1980-luvulla ihmiset kirjoittivat toisilleen kirjeitä ja soittivat lankapuhelimeen silloin, kun arvelivat vastaajan olevan ”hyvässä paikassa” eli hereillä kotona.

Opiskelin vuoden Ukrainassa 1990-luvun lopulla, jolloin matkapuhelimet eivät vielä olleet yleistyneet.

Asuin erään mummon luona, eikä hänellä ollut edes lankapuhelinta. Parhaita kavereitani olivat saksalainen Heike ja unkarilainen Zoltan. Zoltanilla ei ollut opiskelija-asuntolassa mitään viestintävälineitä. Heikella oli kotipuhelin.

Jollakin oudolla tavalla yhteyden­pito luonnistui. Soitin puhelinkioskista Heikelle tai kaverini jättivät ovelleni lappusen. Tapaamiset tuntuivat arvokkailta, kun niiden eteen joutui ponnistelemaan.

Puolitoista vuotta sitten pääsin samanlaisiin tunnelmiin, kun vietin viisi viikkoa venäläislaivalla Jäämerellä.

Yhteys ulkomaailmaan tapahtui lähettämällä lyhyitä viestejä satelliittipuhelimella. Viestit lähetti laivan radisti. Saapuneista sanomista hän ilmoitti kuuluttamalla keskusradiossa.

Ensiksi viestini eivät tuntuneet lähtevän liikkeelle lainkaan, mutta asia selvisi kysymällä.

”Minähän en ymmärrä suomea!” radisti tiuskaisi hytissään, jonka seinällä killui Venäjän turvallisuuspalvelun tuore seinäkalenteri.

Kadotettuun paratiisiin ei ole paluuta. En ehdota purkki­puhelimia tai morsetusta, mutta on todettava, että viestinnän määrä ei suinkaan korreloi sen laadun tai merkityksellisyyden kanssa.

Viestipalvelujen moninaisuuskin on näennäistä. Suurin osa niistä on samojen amerikkalaisten jättien, Facebookin, Applen, Googlen ja Microsoftin, hallussa. Mark Zuckerberg epäilemättä tiesi, mistä puhui sanoessaan, että yksityisyys on kuollut.

Vaihtoehdot ovat vielä epäilyttävämpiä: kiinalainen Wechat tai venäläinen Telegram. Salattu Signal herättää enemmän luottamusta, mutta viestipalvelu on hyödytön, jos kukaan kavereista ei käytä sitä.

Objektiivisesti ottaen viestintään riittäisi yksi kanava, jossa pystyisi tekemään kaikki toiminnot. Sovellusten määrä ei kuitenkaan vähene. Nuoret pakenevat yhä uusiin palveluihin, joihin vanhemmat seuraavat perässä. Näin on käynyt Facebookille, ja näin käy nyt Instagramille.

Mikä siis ratkaisuksi ähkyyn?

Yksi vastaus on sovellus. Itävalta-Unkarin keisarin Frans Joosefin mukaan nimetty Franz esimerkiksi yhdistää eri kanavat. Käyttäjä valvoo monenkirjavista viestipalveluista koostuvaa imperiumiaan kuin hallitsija. Mutta laittaako kaikki munat yhteen koriin?

Viestintäkanavien rajaaminen taas vaatii rohkeutta. Samalla rajaa ulos osan ihmisistä ja keskusteluista. Luddiittipuolisoni tosin käyttää vain sähköpostia ja tyhmäpuhelinta muttei ole sosiaalisesti erityisen syrjäytynyt.

Koronakeväänä viestipalvelut ovat tietenkin olleet pelastus. Ilman niitä kotikaranteeni olisi kahta kauheampi katastrofi. Maailman ja Suomen suosituimman viestipalvelun Whatsappin käyttö on lisääntynyt 40 prosentilla.

Olen aina vihannut tsättäilyä, mutta nyt olen viettänyt mukavan virtuaalisen baari-illan näppäimistön ääressä. Isovanhemmat ilmestyvät paikalle Skype-kuvana. Koulunkäynti sujuu tai ”sujuu” Teamsissä, Meetissä, Moodlessa tai Zoomissa, joka tosin on narahtanut huonosta tietoturvasta. Jotkut suosivat Jitsiä, mutta ystäväni testatessa sitä ruudulle ilmaantuivat myös tuntematon aasialainen nainen ja ”kivannäköinen karvanaama”.

Pandemian aikana ymmärtää, mikä arvo on tavata kasvotusten. Jos tauti joskus stoppaa, laitteet lentävät rojukoppaan. Pikselit ovat halpa korvike.