Lapsuuteni Helsinki on taas täällä, melkein, kirjoittaa Seija Sartti. ”Kaunis, kodikas ja kiireetön. Viime vuodet Helsingissä on eletty poikkeustilaa, rumaa, ruuhkaista ja rauhatonta. Pääkaupunki lepää nyt hetken rauhassa.”

Julkaistu: 2:00

Kierrän katsomassa, miltä uudelleen luotu maailma näyttää. Alussa on autiota ja tyhjää ja herran henki näyttää liikkuvan Presidentinlinnassa. Linnan valtiaalla oli jo kauan sitten loistava ehdotus, mitä lapset voivat tehdä, jos heillä ei ole mitään tekemistä. Voi kiipeillä puissa.

Muistan lapsuudesta, miten hauskaa se oli. Maailma näytti ja tuntui erilaiselta, kun roikkui polvitaipeistaan oksasta pää alaspäin ja tuuli huojutti puuta. Joskus vaadittiin poikkeusjärjestelyjä: kannoimme kaverin kotoa keittiötikkaat lähimpään puistoon, että pääsimme kapuamaan koivuvanhuksen alimmalle oksalle.

Nyt oikaisen Presidentinlinnaa kohti Tove Janssonin puiston poikki. Puistossa on hienoja isoja puita, mutta lapset on aidattu ulkoliikuntatuotteiden ääreen. Isä tarkkailee, kun leikkipuiston ainoa lapsi laskee matalaa liukumäkeä kypärä päässä. Kuulen menneisyydestä oman mummuni äänen, kun hän valittaa puhelimessa: ”En minä voi sitä vahtia. Jonain päivänä se vielä halkaisee kallonsa, kun se putoaa puusta!”

Olin aika pieni, kun onnettomuus sattui. Uusi laji, väärä riskiarvio. Menetin jyrkässä alamäessä ajoneuvoni hallinnan ja syöksyin leveällä ajotiellä asfalttiin. Verta tuli aika lailla, mutta en hylännyt alkeellista potkulautaani vaan talutin sen kotiin. Aikuisena olen saanut väistellä sähköpotkulautailijoita, jotka hurjastelevat ahtailla jalkakäytävillä ja kuormittavat sairaaloita.

Nyt on tilaa kaduilla ja jalkakäytävillä. Keskelle Kauppatorin autiutta on jätetty yksi sähköpotkulauta poikittain.

Katkennut matka. Kuva: Seija Sartti

Olen kulkenut torilla lapsesta asti. Siellä myytiin sesongin herkkuja ennen kuin himphamppu valtasi sen. Asukkaat ovat jo pitkään kaihtaneet pilattua toriaan, joka tarjoaa helsinkiläisiä poronsarvia tietämättömille ja kiinalaista krääsää kiinalaisille. Torilla on kärynnyt eltaantunut rasva.

Nyt turhautuneen oloinen lokkiparvi päivystää rannalla. Ahneet linnut on jätetty tekemistä ja ruokaa vaille, kun ilmasta ei voi hyökkäillä turistitungokseen ryöstämään ”aitoa suomalaista paellaa” tai ”tuoreita Lapin muikkuja”.

Torilla on monena päivänä ollut yksinään vain Tuomaan kalan oranssi koju. Tuomas Kajasola on ollut siellä maanantaista lauantaihin, seitsemästä kahteen, 27 vuotta.

Kalan ostajia on melkein enemmän kuin normaalisti, koska torilla ei ole tungosta. Kajasola on tyytyväinen: ”Kauppa käy ihan hyvin. Ihmiset peukuttaa, että kai sä täällä pysyt. Hulluahan se olisikin panna tori kiinni, kun on väljää.”

Myyntitiskin ääreen ostajat tulevat yksitellen. Tiskillä on kaikenlaista kalaa, ei pelkästään sitä, jota arkikiireessä on totuttu nappaamaan mukaan.

”Kun ihmiset on etäduunissa, on aikaa leikkiä tavallisten kalojen kanssa. Silakatkin kelpaa taas hyvin.”

Kauppatorin toimiva kalakoju. Kuva: Seija Sartti

Tuomaan kalakoju on kolera-altaan laidalla. Silakkamarkkinoilla 1893 altaaseen kiinnittyi nauvolainen laivuri, josta tuli koleran uhri ja syyllinen. Hänen tautinsa tarttui pysyvästi altaan nimeen, ja hänen nimensä pantiin muistiin. Nykymaailmassa koleraan kuolee joka vuosi ainakin parikymmentätuhatta henkeä, mutta voi kuolla 120 000 tai enemmän. Kuolleiden nimistä ja määristä ei pidetä niin tarkkaa lukua.

Hitaat katastrofit kiinnostavat vähemmän kuin nopeat: tsunamit tai maanvyöryt. Isojen katastrofien jälkeen on tapana laskea ruumiit. En malttanut odottaa, vaan tein oman tilastoni jo tämän pandemian aluksi:

Luokkatovereistani 19 on kuollut. Tuntemistani ihmisistä viime vuonna kuoli 38. Tänä vuonna tuttuja on kuollut jo 7. Kukaan heistä ei kuollut koronaan.

Toissa viikolla tein koulutoverini kanssa kahvilatreffit Vanhaan kauppahalliin palauttaakseni Eeva­ Lennonin kirjoittaman kirjan. Hänkin kävi samaa koulua, mutta meistä kumpikaan ei tunne häntä. Hänen lapsuuteensa osui sota, ja hän lopetti koulun ennen kuin me aloitimme.

Me olemme lapsena pelänneet vain kummitusjunassa ja viettäneet huolettoman nuoruuden ennen hiviä.

Silti ihmetyttää, miten joillekin on tullut ikään kuin yllätyksenä, että kaikki kuolevat. Mutta voiko tätä tilannetta kutsua katastrofiksi.

”Ei minusta”, koulutoverini sanoo rauhallisesti.

Hän on infektiolääkäri Jukka Lumio. ”Tämä ei ole terveyden katastrofi. Tässä voi olla yksittäisiä tapahtumia, jotka ovat katastrofeja. Tämä voi olla katastrofi yksilöiden kannalta, talouden kannalta ja ita­lialaisessa vanhustentalossa. Maailmanlaajuisesti tämä pandemia ei ole katastrofi.”

Joka pandemiassa pohditaan, miten ihmisten käyttäytymistä voi muuttaa. Lu­mion mukaan strategian pitää olla sekä uskottava että mahdollinen. Jos jompikumpi pettää, koko strategia kaatuu ja ihmiset hylkäävät sen kokonaan: ”Ohjeita, joita ei voi noudattaa, ei pitäisi antaa. Nyt ollaan aika lähellä sitä. Ihmiset tekevät oman riskiarvionsa.”

Hänestä ongelma on aktiiviväestö, joka ei piittaa ohjeista ja luo vanhuksille tartuntavaaran. Johonkin hukkui tärkein viesti: ”Vanhukset ovat uhreja eivätkä syyllisiä. Heidän asemansa on kiusallinen, koska heillä ei ole mitään merkitystä tartunnan leviämisessä, paitsi hoitolaitoksissa. Ihmettelen, että oli vaihe, jolloin kieltoja annettiin vanhuksille, mutta ei sanottu mitään siitä hilluvasta nuorisomassasta, joka levittää tautia.”

Siksi osa kanssaeläjistä on katsonut asiakseen­ puuttua nimenomaan vanhusten liikkumiseen. ”Kansalaisvahti on vihoviimeistä. Vahtiminen kuuluu poliisille ja puolustusvoimille. Se ei kuulu meille. Kenelläkään ei ole mitään velvollisuutta selittää kadulla kulkemistaan tai kaupassa käyntiään.”

”Vanhukset eivät ole tämän epidemian käynnistäjiä eivätkä ylläpitäjiä, vaan riskin­ottajat”, Lumio korostaa.

Tilastot kertovat aina samaa: ”Eniten vakavia vammoja ja kuolemia sattuu nuorille miespuolisille riskinottajille, ei hauraille vanhuksille. Riskinottajat ovat niitä, jotka vuokraavat kännissä skootterin Thaimaassa ja kuolevat. Jos on seitsemänkymppinen, mikä se riski on.”

Elämme maailmassa, jossa yleiset taudit sairastuttavat joka vuosi miljoonia ja tappavat satojatuhansia. Ei tarvita pande­miaa, kun eteemme voidaan läväyttää käsittämätön määrä uhreja: pelkkä tuhkarokko riittää. ”Isot kuolleisuusluvut eivät toimi. Ihmisethän eivät hahmota lainkaan lukuja eivätkä riskejä. Suhteuttaminen on hirveän yksilöllistä. Jotkut ovat huoletonta veikkoa, jotkut pelkäävät ihan kaikkea.”

Iän puolesta riskiryhmään julistettu Jukka Lumio lähtee kahvilatreffien jälkeen fillaroimaan kohti kotia.

Mikko Holopainen jää kahvilaansa päivittelemään, kuinka hitaasti työpäivä kuluu: ”Kaikki on jo siivottu ja puunattu.”

Harventunut asiakasjoukko on kiitellyt: ”Kaikki ovat olleet tosi kohteliaita ja myötätuntoisia. Yksikään ei ole valittanut mistään.”

Miten hän saa ajan kulumaan seuraavina viikkoina, kun Scandinavia Cafe menee kiinni? ”Opiskelen liiketaloutta ja johtamista, on kolme lopputyötä tekemättä. Niitä kirjoittelen, ja tuotekehityksiä voi tehdä. On mukavaa aikaa mietiskellä, mitä on tehty ja mitä voi tehdä. Pysähtyä.”

Ennen korona-aikaa töissä hallissa oli melkoinen huiske. Uudet tulijat odottivat jo kynnyksellä, kun istumapaikoilla oli vasta saatu kahvit, munkkipossut, lihapiirakat tai lohisopat.

Turistien mukana katosi puolet asiakkaista ja eläkeläisten mukana melkein loput, kun he eivät uskaltaneet liikkua.

Monena päivänä käytössäni on ikään kuin yksityinen kahvila. Hauskaa mutta surullista.

Käytöstä poistettu kahvila. Kuva: Seija Sartti

Kohtaan Kauppahallin menneisyyden. Kauppiailla ja asiakkailla on taas aikaa keskustella keskenään. Kansainvaellus ei tuki käytäviä kuvaamalla selfieitä ja herkuttelemalla atmosfäärillä. Eihän valtaosa vaeltelijoista ostanut mitään.

Hallin kalakauppias Juha Lindberg sanoo tunteneensa jo pitkään todellista ahdistusta turisteista: ”Niitä on ollut niin julmetun paljon. Se on ollut syy, etten ole tiskin takana ollut, vaikka en ole ikinä ollut konttoripoika. Nyt nautin, kun saan tehdä työtä, jota rakastan. Nautin, ettei ole turisteja. Se tunne vahvistuu koko ajan.”

Ei hän toivo, että turistit jättäisivät tulematta, kun kriisi on ohi. Mutta hän toivoo, ettei heitä tulisi heti niin paljon. Ja että turistivirtoja pystyttäisiin ohjaamaan jouhevammin ja tasaisemmin.

Lindbergille oli järkytys, kun kaupunki kertoi sulkevansa kauppahallin pääsiäisen alla. Ensin tuli itku ja sitten alkoi toiminta päätöksen purkamiseksi.

Töissä olleista kauppiaista hallin sulkeminen kuulosti järjettömältä: miksi heidän asiakkaansa haluttiin ajaa tungeksimaan marketteihin.

Riemastus oli suuri, kun kaupunki lupasi sittenkin pitää hallin auki. Silti moni kauppias pelkää, että ensi vuonna paikalla saa ihastella kauppahallin sijaan mu­seota.

Toki nyt olen kovin huojentunut siitä, että pääsyni museoihin estettiin. Nyt minun ei tarvitse kuin noudattaa hallituksen määräyksiä ja pysyä hengissä.

Olen harjoitellut sitä koko ikäni liikkumalla alueilla, joilla on malariaa, denguekuumetta, myrkkykäärmeitä, skorpioneja, villieläimiä ja hengenvaarallinen liikenne. Olisin helposti myös voinut löytyä viidakosta kurkku auki viillettynä.

Minut sentään evakuoitiin Sydneyn oopperatalosta terroriuhan takia, mutta sain asustella Antiquan toimivan tulivuoren laitamilla. Kuitenkin nähtyäni tarpeeksi monta krokotiilia ja hurrikaania lähietäisyydeltä olen ymmärtänyt, että maailmassa voi tapahtua mitä tahansa.

Onneksi hallitus estää minua pääsemästä pois Suomesta ja Uudeltamaalta. Maailma on oikeastaan niin vaarallinen paikka, että sinne ei pidä mennä. Ainakaan ei pidä mennä ulos.

Tosin minulla on vain kaksi ikävää kokemusta ulkomaailmasta. Minulta on kerran varastettu lompakko. Se tapahtui Akateemisessa kirjakaupassa Helsingissä. Minut on kerran yritetty tappaa. Se tapahtui kadulla Helsingissä.

Nyt kävelen Helsingissä uhkarohkeasti yhtä katua ylös ja toista alas. Ja ihastelen kaupunkia, jossa kaikki on paremmin kuin vuosiin.

Ydinkeskusta on normaalisti yhtä sumppua, jossa on inhottava liikkua, käydä töissä, kaupassa ja asioilla. Valtaosa liikenteestä ja kaupunkitapahtumista on tehokkaasti saatu keskitettyä ahtaalle niemelle.

Nyt ruuhkia ei ole missään. Ei ole kaduilla matelevien turistibussien jonoja. Ei oppaiden perässä vaeltavia turistijouk­kioita. Ei juhlakansaa, ei kulkueita, ei marsseja, ei massajuoksuja, ei festivaaleja, ei karnevaaleja.

Tätä ennen tunnin juna Turkuun on tuntunut huvittavalta idealta, kun Helsingissä joskus piti varata tunti aikaa päästäkseen ydinkeskustassa raiteita pitkin pisteestä A pisteeseen B. Nyt huvittaisi, jos yleensä pääsisi Turkuun.

Helsingin kaupungintalokin on kiinni. Kaupungintalon aulaa mainostettiin helsinkiläisten olohuoneena, mutta sieltä joutui kadulle.

Keltaliivit ovat kaduilla kuten aina. He kaivavat katuja auki ja panevat niitä kiinni ajasta ikuisuuteen. Viherhaalarit ovat rakennustelineillä kuten aina. He pystyttävät ja purkavat telineitä korttelista toiseen.

Työn melu on luonnollista kaupunkimelua, mutta ylimääräinen mekastus on vaiennut. Kaupoista ja ravintoloista ei syydetä kaduille ”houkutusmusiikkia”. Risteilylaivat eivät kailota kuulutuksiaan. Järkyttävän huonot katusoittajat ovat kaikonneet.

Espan puisto on häkellyttävän siisti: mitä vähemmän ihmisiä, sitä vähemmän roskaa. Helsinki on kohta yhtä nuoltu kuin Singapore, jossa aamiaisensa voi syödä katukäytävältä. Näin sanotaan, mutta matkoilla en ole uskaltanut kokeilla kuin katukeittiöitä.

Espan lavan katsomo. Kuva: Seija Sartti

Lähden matkailemaan Kaivopuiston ympäri. Punaiset ja valkoiset laivamöhkäleet ovat Eteläsatamassa hiljakseen. Raitiovaunu 2, 3, 7 tai mikä sen numero nykyään onkaan, seisoo Olympialaiturin pysäkillä tyhjillään. Houkuttava näky. Muistan räntäsateisen aamun, kun kaksi raitiovaunua ajoi ylitäytenä ohi. Kolmas pysähtyi ja avasi vahingossa ovensa. Sisällä alkoi heti huuto: ”Mitä helvettiä te tänne tungette!”

Vaunu oli täynnä risteilymatkustajia ja vetokärryjä täynnä olutlaatikoita. Yksi pysäkillä odottaneista huusi kaikkien puolesta: ”Meidän on pakko päästä töihin!”

Sisätiloihin päässeiden känniläisten oli mahdoton hyväksyä näin typerää selitystä ulkona seisovilta. Olimme kahden kerroksen väkeä, vaikka ne olivatkin matalalattiavaunuja.

Nyt aurinko paistaa ja meri kimmeltää. En pääse ensimmäiseen työpaikkaani edes terassille istumaan, sillä tuolit ja pöydät ovat poissa. Koululaisena olin kesätöissä kahvila Ursulassa, jossa silloin tarjoiltiin pöytiin. Useimmiten kuulemani tilaus oli: ”Kahvi kuumana, tyttö nuorena.”

Nyt tarjolla on noutokahvia luukusta eikä jäljellä ole nuoruuttakaan. Eikä yhteiskunta ole lähettänyt avuksi henkistä valmentajaa.

Kapteeninpuistikossa on vain roskisdyykkari. Lasten kerrotaan pelänneen isoa hahmoa, jolla on knalli, mutta vielä enemmän hänen pientä seuralaistaan, jolla on röyhelöhame. Molemmat hahmot ovat synkeän mustia, mutta pieneltä on lisäksi leikattu pää irti.

Lastenpuistoon sijoitetun veistoksen tekijä on Pekka Kauhanen. Hän kuuluu tilastossani helmikuussa kuolleisiin. Hän oli se ihana mies, jolta sain kimpun punaisia ruusuja. Ensin en hahmottanut, kuka Pekka kukat oli lähettänyt. Myöhemmin kävi ilmi, että ravintola Kosmoksen sielu Katri Hepolampi oli pakottanut Kauhasen lähettämään katumuskukat: muuten kuvanveistäjän porttikieltoa ei peruta.

Kauhanen oli kai kaatuillut päälleni ja tainnut kaataa laseja ja tuolinikin. Sellaista tavanomaista Kosmos-elämöintiä, johon en ollut kiinnittänyt kummempaa huomiota. Hepolampi ehti kuolla ennen kuin näki, että hallitus antaa iloiselle elämöinnille porttikiellon, jota ei lopeteta kukkasin.

Tämä on nyt kuolemointia. Emmekä pääse edes Manalaan. Arvion mukaan siellä on se hyvä puoli, että aika ei käy pitkäksi.

Tällainen tyhjyys oli kaupungissa, jossa käytiin sissisotaa. Konepistoolimiehet juoksentelivat keskustassa, mutta olo tuntui turvalliselta. Myöhemmin kävi ilmi, että voimassa oli ulkonaliikkumiskielto.

Eloisa Korkeavuorenkatu on lukinnut itsensä. Muistikuva elokuulta on epätodellinen. Taiteiden yönä katu kuhisi ravintola Maxillin kulmalla, ihmiset siemailivat juomia, nauroivat ja tanssivat. Jorma Uotinen ja Helena Lindgren hurmasivat chansoneilla.

Maaliskuussa, ennen kuin kulttuuri pantiin kiinni, näin Jorma Uotisen Kekkosena Tamminiemessä. Se vasta oli epä­todellista. Tanssivan Uotisen takana mielessäni kummitteli aito Kekkonen. Näin presidentin Tamminiemessä viimeksi silloin, kun hän ei saanut liikkua vapaasti kuin kotinsa puistossa. Portti oli lukittu. Kun seisoimme vastatusten, presidentti katsoi kohti mutta ei enää tunnistanut.

Aina joku asettaa rajat: lääkärit, viranomaiset, hallitus. Yksi jää toiselle puolelle ja toinen toiselle.

Kekkosen valpas katse oli seurannut ensimmäistä minihamekauttani. Miesteo­rian mukaan naisilla, joilla on takanaan yksi minihamekausi, ei ole oikeutta toiseen. Näiden miesten mielestä naisten sääret eivät kestä sutjakkaina sitä parinkymmenen vuoden sykliä, jolloin minimuoti aina uudestaan palaa. Aira Samulin romutti tämän teorian, joten kaupungilla on liikkunut jopa kolmen minihamekauden naisia. Heillä on takanaan sodanaikainen ulkonaliikkumiskielto, joten lapset ovat nyt var­tioineet isovanhempiaan ikään kuin kieltoa ei olisi koskaan kumottu.

Vanhukset ovat itse pitäneet oikeutenaan ulkoliikuntaa, jos heillä on naru, jonka toisessa päässä on koira. Moni kuriton eläin ei noudata turvaväliä, vaan hyppelee ohikulkijoita vasten ja haukahtelee iloisesti. Häntäkin viuhuu.

Koiran turvaväli. Kuva: Seija Sartti

Elävässä kaupungissa tapahtuu koko ajan, mikä on hauskaa ja hienoa, mutta ydinkeskustassa tapahtumien yhteisvaikutus on jo monet vuodet ollut tyrmäävä. Kaupunkiin on koko ajan suunniteltu lisää tapahtumia ja ”pöhinää”.

Alkuperäishelsinkiläiset ovat alkaneet viihtyä yhä huonommin kaupungissaan. Osa tulokkaista ei ole koskaan Helsingissä viihtynytkään. Tämänhetkinen poikkeustila on paljastanut viihtyisän kaupungin, joka ei toimi turismin ehdoilla. Turistit eivät ole tulleet pelkästään ulkomailta, vaan myös muualta Suomesta: laivaristeilyille, kulttuuritapahtumiin, urheilukilpailuihin, Korkeasaareen, Linnanmäelle, Suomenlinnaan.

Lapsuuteni Helsingistä ei matkusteltu. Lappi oli liian kaukana eikä Tallinnaan päässyt. Siro Aallotar valmistui olympialaisiin, ja sillä pääsi Eteläsatamasta kesäisin Tukholmaan, joka oli oikeaa ulkomaata.

Olin kymmenvuotias koululainen, kun opettaja kysyi luokaltamme, kuinka moni on käynyt ulkomailla. Harva viittasi. Perheemme oli kuitenkin autoillut telttaretkelle Ruotsin ja Tanskan kautta rautaesi­ripun jakamaan maahan. Länsi-Saksassa rajat eivät olleet muodollisuuksia. Kymmenvuotias herätettiin yöllä ulos autosta: tylyt rajavartijat tutkivat minut ja passini tarkkaan.

Niiden aikojen jälkeen matkustajasatamille on Helsingin rannoilta varastettu vapaasti merta, jotta vapaille lapsille on saatu sisätiloihin pallomeriä.

Meri alkaa Presidentinlinnan edestä ja ulottuu maailman ääriin. Linnaa vastapäätä on eritteenruskea hökkeli, joka mainostaa olevansa merikylpylä. Sen keskipisteenä on allas, jossa on 120 kilometrin päästä johdettua vesijohtovettä. Naapurini kutsuu rakennelmaa Helsingin suurimmaksi juottolaksi. Kesäisin sieltä kuuluva mökä ulottuu korttelien päähän.

Lapsena osasimme uida ilman taustamusiikkia merivedessä, jota ei ollut lämmitetty 27-asteiseksi. Nykyään sitä kutsutaan villiuinniksi.

Nyt kun kesylle uinnille on pantu stoppi, Linnan eteen on syntynyt rauhan ranta. Villeintä maisemassa on presidentin valtiolippu, joka kieppuu tangon ympärillä.

Eristetty presidentti. Kuva: Seija Sartti

Paluumatkalla Linna on harvinaisen helppo ohittaa. Lähikatoilla ei ole tarkka-ampujia. Lähikatuja ja toria ei ole suljettu. Poliisi ei pysäytä kulkureitillä. Mustien autojen letka ei torpedoi liikennettä. Raitiovaunut eivät aja poikkeusreittejä.

Tielle ei osu trumpia, putinia, kiinan presidenttiä tai kuninkaita, sillä nyt kukaan ei ole kiinnostunut pienestä suljetusta maasta. Nurkilla ei pyöri diplomaatteja eikä mielenosoittajia.

Maailmanpyörän pitäisi pyöriä vinosti Presidentinlinnan edessä, heti siinä merikylpylän takana. Helsinkiläisiä varten SkyWheeliä tai Allas Sea Poolia ei ainakaan ole pystytetty, koska nehän on nyt suljettu, kun asukkaat hallitsevat omaa kaupunkiaan.

Maailmanpyörä ei pyöri maailmassa, joka on pysähtynyt. Laitetta ei ole muulloinkaan tarvinnut kukaan. Se on pyörinyt tyhjänä tai puolityhjänä siitä asti, kun se kuusi vuotta sitten saatiin pystyyn.

Olen kävellyt sen ohi kerran, kaksi, kolme tai neljä kertaa päivässä. Rutiininomaisesti taas vilkaisen, pyöriikö maailma vieläkään. Mutta ei.