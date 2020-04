Olen ollut lasten kanssa karanteenissa maaseudulla. Täällä asuvat vaimoni pikkusisko Eleonora, hänen puuseppämiehensä Federico sekä arkkitehti Giulio, joka elättää itsensä katusoittajana. Eleonora ja Giulio ovat nyt karanteenin johdosta työttöminä. Federicolla on verstas talon pihassa.

He ovat tottuneet tulemaan toimeen vähällä rahalla. Normaaleinakin aikoina heidän henkilökohtainen käteen jäävä ansiotulonsa on noin tuhat euroa kuukaudessa. Siitä lähes puolet menee vuokraan. Vastapainona vaatimattomalle elintasolle he heräävät linnunlauluun ja keräävät sienet ja villiparsat ympäröivästä metsästä. Heillä on mehiläistaloja, iso kasvimaa ja maisema, joka saa hengittämään syvään. Heillä ei ole erityistä ideologiaa, eivätkä he yritä todistaa mitään. He sopeutuvat. Heillä on yllään vaatteet, jotka voisi viedä kierrätykseen.

Giulio jätti arkkitehdin työt runsaat kymmenen vuotta sitten, kun pätkätöissä päteminen alkoi tympäistä. Kadulla soittamalla tienaa saman. Nyt, kun korona­virus vei rahatyöt, kasvimaa on Giulion turvaverkko. Hän herää kuudelta aamulla, kuokkii, istuttaa ja kitkee lounaaseen asti, lepää ja palaa vielä iltapäiväksi kasvimaalle.

Tytär nauttii luonnosta. Kuva: Jouni kantola

Federico on nikkaroinut kaksi viikkoa mittatyönä tilattua kylpyhuoneen lipastoa. Se on upea, ja hän on tehnyt sen myrskyssä kaksi vuotta sitten pihalle kaatuneesta sypressistä. Puutyöt ovat Federicolle kuitenkin vain tekosyy pysyä poissa kyökistä. Hänen todellinen sielunsa näyttäytyy keittiössä, jossa hän loihtii lautasille kaksi kertaa vuorokaudessa elämän tarkoituksen. Keittiössä ei ole juoksevaa lämmintä vettä. Talo on keskiaikainen – oi­keasti. Siinä on ihana tunnelma.

Mietin tätä niukkuutta, kun hurautan kulkulupani kanssa autollani Firenzen keskustaan yritykseni toimistolle.

Jotta meidän pieni osakeyhtiömme pysyisi pystyssä ja porukka leivässä, on laskua lähetettävä parinkymmenentuhannen euron edestä kuukaudessa. Ei siinä kerkeä herneitä viljellä.

Ja silti, kun iltapäivästä hurautan takaisin landelle ja laitan typerältä näyttävän tietokonelaukkuni pois kädestä, en ole lainkaan varma, kuka tässä on nyt se menestyjä. Nautin ilta-auringon viimeisistä säteistä, lapset leikkivät puumiekoillaan.

Jouni Kantolan kolmilapsinen perhe on karanteenissa Firenzessä. Suomalainen yrittäjäisä ja italialainen lääkäriäiti liikkuvat töihin kulkuluvalla. Täältä voi lukea sarjan aloitusjutun, toisen jutun ja kolmannen jutun. Sarja jatkuu.