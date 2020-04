Arkkitehtuuri

Tukholmassa messukeskus on muutettu kenttäsairaalaksi. New Yorkissa on pystytetty telttasairaala Keskuspuistoon.

Suomessakin on mietitty, mihin potilaita laitetaan. Myös ulkomailta saapuville tarvitaan tiloja karanteenimajoitukseen.

Helsingissä Messukeskus on tarjoutunut koronasairaalaksi, mutta lääkärit eivät ole innostuneet, sillä pesutiloja on vähän.

Samaan aikaan Varsinais-Suomessa olisi vapaana 15 000 neliömetriä keuhkotautipotilaille suunniteltua tilaa.

Alvar Aallon suunnittelema Paimion parantola valmistui vuonna 1933 tuber­kuloosipotilaiden käyttöön. 1930-luvulla tautiin kuoli Suomessa jopa 10 000 ihmistä vuosittain.

Nyt parantola olisi sopivasti tyhjillään, sillä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on luopunut siitä. Valtio on perustamassa säätiötä, jonka olisi tarkoitus etsiä parantolalle uutta käyttöä.

Aallon ajatus oli, että arkkitehtuurikin voi parantaa. Se on otettu huomioon valaistuksessa, portaikoissa, huoneiden yksityiskohdissa. Ehkäpä Paimion männiköiden keskellä toipuisi koronasta mieluummin kuin Pasilan Messukeskuksessa.