Kreikasta on tullut esikuva koronaviruksen torjunnassa. Leroksen saarella talvisin asuva toimittaja Ritva Liisa Snellman sen tietää. Hän ompelee maskeja pakolaisille, varoo ärsyttämästä saarelaisia ja kuuntelee ymmärtäväisesti leipomon myyjää, jonka lapsen etäopetuksessa on apuna digitaidoton mummo.

”Millä numerolla rouva on liikkeellä?”

Poliisi avaa auton ikkunan ja haluaa nähdä henkilöllisyystodistukseni.

”Kuutosella”, sanon ja näytän matkapuhelintani. Kreikassa on koronaviruksen vuoksi ulkonaliikkumiskielto. Luvan liikkumiseen saa tilata tekstiviestillä numerosta 13033. Numero 1 tarkoittaa matkaa lääkäriin tai apteekkiin, 2 ruokakauppaan, 3 pankkiin tai postiin ja 5 hautajaisiin. Numeroa 4 en aivan ymmärrä, mutta numerolla 6 saa käydä kuntoilemassa ja ulkoiluttamassa koiraa.

”Olen menossa ruokkimaan kissoja.”

Poliisi maiskauttaa suutaan tyytymättömänä. Rouva on ollut aivan liian pitkään liikkeellä, ja eikö rouva tiedä, että kulkukissojen ruokkimiseen voi hankkia erillisen todistuksen.

Käytän tilaisuutta hyväkseni ja kyselen lisää. Entä jos haluan kävellä naapuri­kylään ostamaan vihanneksia, se on kahden tunnin keikka?

Poliisi ei innostu. Tulkitsen hänen nyrpeän elehdintänsä niin, että kahdella peräkkäisellä luvalla voisin käydä ostamassa parempia munakoisoja neljän kilometrin päästä, mutta toistaiseksi olisi parempi tyytyä tavaraan, jota löytyy kiertävän vihanneskauppiaan­ avolavapakusta.

Illalla tulostan paikallislehden verkko­sivulta kissansyöttölomakkeen. Montako kissaa, missä, mihin aikaan, oma nimi, syntymäaika, osoite, henkilökortin numero... Huh.

Kreikan hallitus ei ole aikaillut viruksen vastaisessa taistelussa. Maaliskuun 12. päivänä, vain neljä päivää ensimmäisen koronakuoleman jälkeen, kirjastot, koulut, yliopistot, leikkikentät ja kunnantalot suljettiin. Kahden päivän kuluttua hotellit, kuppilat, tavernat ja kaupat saivat saman määräyksen. Vain ruokakaupat, leipomot, huoltoasemat, apteekit ja postit saavat olla auki.

Meidän talvipaikkamme on Leroksella, 8 000 asukkaan saarella lähellä Turkin rannikkoa, parin tunnin laivamatkan päässä Kosin saaresta. Koska Leros ei ole varsinainen turistisaari, se on elävä talvellakin. Kaupat ja suurin osa ravintoloista ovat auki läpi vuoden.

Hallituksen määräys tuli saarellamme voimaan jo päivää ennen kuin mantereella. Samalla, kun ulkokalusteet hävisivät baarien edustoilta, hävisivät ihmisetkin.

Tilalle tunkivat huhut. Oletko kuullut, että eilen saarelle tuli 20 italialaisen ryhmä? Lentokoneella tietenkin, kun laivamatkustajan täytyy todistaa kotipaikka­oikeutensa. Entä se ateenalainen vanha mies, terminaalivaiheen syöpäpotilas, joka­ halusi tulla kuolemaan lapsuutensa maisemiin? Nyt koko Leroksen sairaala on infektoitunut.

Välillä joku tarmokas soitti lentokentälle, satamapoliisille tai sairaalaan ja kysyi, onko huhuissa mitään perää.

Vastaus oli aina sama: ei, ei ja ei. Pelkkää huhua oli sekin juttu belgialaisesta hölkkääjästä, joka oli saanut naapuri­kylässä 300 euron sakon. Totta siinä oli vain sana sakko. Luvatta liikkuvalle mäjäytetään 130 euron sakko, luvattomalla alueella autoilevalle 350 euron rangaistusmaksu.

Viime kesänä valtaan tullut pääministeri Kyriakos Mitsotakis runnoi syksyllä samalla periaatteella läpi tupakkalain, jota kreikkalaiset olivat sinnikkäästi vastustaneet vuosikausia. Tuhkakupit katosivat kahviloista ja tavernoista, kun uusi sakkotaulukko tuli tietoon: tupakoijalle maksimissaan 500 euroa ja tupakoinnin sallivalle omistajalle 500–10 000 euroa.

Koronapaniikki jakoi saaren hetkeksi meihin ja niihin. Ne ovat ihmisiä, jotka voisivat piittaamattomuudellaan tuoda viruksen saarellemme ja tartuttaa sen meihin. Me saarella enemmän tai vähemmän vakituisesti asuvat ulkomaalaiset, ksenoi, jäimme outoon välitilaan. Emme olleet niitä, mutta emme oikein meitäkään. Oli siis parasta elellä hissun kissun ja pysytellä omassa kylässä, omien tuttujen joukossa.

Ylikiihtyneessä tilassa haluttiin löytää heti syntipukki onnettomuuteen, jota ei ollut vielä edes tapahtunut.

Huoli on ymmärrettävä. Leroksen pienessä sairaalassa on kyllä osaavia lääkäreitä, mutta ei yhtään tehohoitopaikkaa. Vakavasti sairastuneet olisi lennätettävä Ateenaan.

Koko maassa tehohoitopaikkoja oli kriisin alkaessa vain 565, ja asukkaita on kuitenkin 11 miljoonaa. Suhdeluku oli surkein Euroopassa. Se oli yksi syy hallituksen reippaisiin rajoittamistoimiin. Naapurimaa Italian tapahtumat olivat kauhistuttaneet poliitikkoja. Kreikan terveydenhuoltojärjestelmä toimii, mutta se on kymmenen vuotta jatkuneen säästökuurin rapauttama eikä kestäisi suurta potilasmäärää.

Onko mitään uutta, aloin kysellä aamuisin leipomossa. Olin jo huomannut, että kannatti jutella sellaisten ihmisten kanssa, joiden naapuri on poliisi tai sisko sairaanhoitaja.

”Yksi epäilty meidän saarella. Testi­tulos negatiivinen. Yksi todettu tapaus Rodoksella. Joku rikkaan miehen kakara ei malttanut pysyä karanteenissa Lontoossa vaan palasi laivalla Ikarialle, sairastui ja vietiin helikopterilla Ateenaan. Sen vuoksi kaksi saarta on nyt eristetty.”

Toinen saarista on 8 000 asukkaan Ikaria, jossa ei tunneta Alzheimerin tautia ja jossa joka kolmas asukas elää yli 90-vuo­tiaaksi.

Maaliskuun 23. päivänä Kreikkaan tulee ulkonaliikkumiskielto, ja samalla käsitys ajasta häviää.

Toisaalta aikaa on liikaakin, mutta se häviää johonkin, elämme jatkuvassa preesensissä, ja kello tuntuu aina olevan viisi iltapäivällä.

Viranomaisten viesti on selvä: Menoume spiti, me pysymme kotona. Matka­puhelimessa vilkkuu operaattorin nimen sijasta muistutus: menoume spiti. Televi­sioruudun oikeassa yläkulmassa näkyy sama teksti, olipa kyseessä uutislähetys tai yhdentekevä viihdeohjelma. Iskulausetta toistetaan tv-mainoksissakin, ja sitä näkee suljettujen virastojen ja etätyöhön siirtyneiden toimistojen ovissa.

Jostain leviää huhu, että virus voi tulla tuulen mukana Ateenasta, ja väki pysyttelee vielä tiukemmin sisätiloissa.

Iltapäiväunien jälkeen on päivittäisen koronatiedotuksen aika. Sitä vetää televisiossa kaikkien tuntema koronakasvo professori Sotirios Tsiodras, pääministerin valitsema asiantuntija, parinaan pelastustoimen ja kriisinhallinnan apulaisministeri Nikos Hardalias.

Miehet ovat toistensa vastakohtia. Pehmeästi puhuva Tsiodras on epidemiologi, joka harrastaa kirkkolaulua ja jolla on 27 sivua pitkä ansioluettelo ja seitsemän lasta. Reipasotteinen Hardalias poseeraa Instagram-tilillään­ yläruumis paljaana ja vetää koviksen roolia.

Kun Tsiodras nieleskelee ja pidättelee kyyneliään kertoessaan uudet kuolin­luvut, Hardalias höykyttää kansalaisia, jotka napisevat kovista rajoituksista. Kehtaattekin valittaa, että jouduitte keskeyttämään lomamatkan Espanjassa ja jouduitte karanteeniin valtion maksamaan hotelliin. Ja liikkumisrajoitukset koskevat kaikkia, myös niitä, joiden kakkosasunnossa on putket tukossa. Tätä sotaa ei voiteta jakelemalla poikkeuslupia.

Katsojaluvut ovat valtavat. 90 prosenttia katsojista pitää ohjelmaa erinomai­sena.

Huhtikuun toisella viikolla Lerokselle tulee vihdoinkin kevät.

Viime vuonna tähän aikaan ihmiset vaeltelivat ihailemassa punaisina hohtavia unikkoniittyjä, keräsivät vuorten rinteiltä villiyrttejä ja pelloilta kamomillaa kuivattavaksi. Iltaisin rantakahvilat täyttyivät keväistä auringonlaskua ihailevista kahvittelijoista.

Nyt kaikkialla on vielä autiompaa kuin maaliskuussa, kriisin alkaessa. Jos haluaa nähdä ihmisiä, kannattaa mennä apteekkiin. Siellä on aina joku tuttu jonottomassa, sopivan turvavälin etäisyydellä tie­tysti.

Oudointa on, että juuri missään ei näy enää pakolaisia. He ovat olleet viisi vuotta olennainen osa Leroksen katukuvaa.

Egeanmeren saarilla on eritasoisissa leireissä noin 39 000 pakolaista. Leroksella heistä on 2 749.

Viranomaisten ja avustusjärjestöjen yhdysmiehenä toimiva tuttava kertoo, että ennen korona-aikaa pakolaisten lukumäärä Leroksella piti arvioida jaettujen ruoka-annosten perusteella. Vaikka mantereelle siirtyminen on ankarasti kielletty ja satamia valvotaan tarkasti, pakolaisia karkasi jatkuvasti, ensin paikallisen salakuljettajan kyydissä jollekin lähisaarelle, josta oli helpompi puikahtaa mantereelle menevään vuorolaivaan.

Nyt psykiatrisen sairaalan taakse joutomaalle kyhätty pakolaiskeskus, hotspot, on aidattu ja vartioitu. Asukkaiden määrä tiedetään ensimmäistä kertaa pitkään aikaan tarkasti.

Vain yksi perheenjäsen kerrallaan pääsee päiväsaikaan leiriltä ulos asioille. Kauppamatkojen tarve on vähentynyt, sillä koronaviruksen vuoksi YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on jäädyttänyt pakolaisille maksetun 90 euron kuukausiavustuksen. Avustuksen on voinut nostaa saaren pankkiautomaateista debitkortilla, mutta nyt liikkumista lähikylissä halutaan rajoittaa. Asukkaat alkoivat valittaa, kun pakolaiset kulkivat isoissa ryhmissä kaduilla ja tungeksivat kaupoissa turvaväleistä piittaamatta.

Avustusta ryhdytään maksamaan heti, kun hotspotiin on saatu oma automaatti.

Oma automaatti? Teltta- ja kontti­kylään, jossa edes lämmintä vettä ei riitä kaikille, käsienpesupaikkoja on aivan liian vähän ja suihkuun saa jonottaa tuntikausia.

Tuttava levittelee käsiään. Näin hänelle on kerrottu.

Leirille saadaan onneksi lisää suihkuja, kunhan suihkukontit saapuvat ja viemäröinti viimeinkin valmistuu.

Tuttava on huomannut myös muutoksen leirin mielialassa. Vielä maaliskuun alussa tunnelma oli niin räjähdysherkkä, että saarella viimeisenä toimiva itävaltainen avustusjärjestö sulki mellakoiden pelossa toimintakeskuksensa ja evakuoi vapaaehtoiset työntekijät. Nyt leirillä on aavemaisen rauhallista.

Ystävätär ehdottaa, että alkaisimme valmistaa iäkkäimmille pakolaisille pestäviä kasvosuojia.

Juuri nyt leroslaiset eivät jaksa murehtia pakolaisten tilannetta. Me ystävättären kanssa olemme aivan varmoja, että jos leirillä todetaan yksikin tapaus, kauhu leviää ja vihamielisyys kasvaa. Maski kasvoilla kertoo, että sen kantaja ottaa tartuntavaaran tosissaan ja haluaa suojella myös muita. Veikkaamme myös, että kasvosuoja saattaa tulla pakolliseksi julkisilla paikoilla.

Eikä tosi paikan tullen suojia pakolaisille riitä. Toistaiseksi saarilla sijaitsevilla leireillä ei ole todettu yhtään tartuntaa. Mantereella yksi leiri on eristettynä.

Pohdimme erilaisia malleja ja päädymme lopulta kuonokoppamaiseen kompromissiin, jossa yhdistyvät The Washington Postin ja Marttaliiton mallien parhaat piirteet. Lainaamme ompelukoneen ja kerjäämme tutuilta materiaalia, napakasti kudottuja lakanoita ja puuvillaisia t-paitoja. Yhdestä paidasta tekee vuorin kahdeksaan kasvosuojaan.

Tuttu kauppias järjestää meille 60 metriä kuminauhaa. Tuntuu kuin olisi ostanut pimeän pullon. Tarve voittaa syyllisyyden.

Kävelen aamupäivisin ystävättäreni taloon vuorenrinteelle, kulkuluvalla 4. Saamme yhden aamupäivän aikana parikymmentä suojaa valmiiksi. Silitämme ja pakkaamme ne nätisti. Samalla toivomme, että niitä ei koskaan tarvittaisi.

Aprillipäivän jälkeen leipomon myyjä on vakava. Kosilla on yksi vahvistettu tapaus. Koronavirus on hiipinyt saari saarelta lähemmäksi ja on enää kahden tunnin päässä meistä.

”Sinä päivänä, kun täällä todetaan ensimmäinen tartunta, minä lopetan työt. Minun on pakko suojella poikaani ja äitiäni”, myyjä sanoo.

Epämääräisen kauhun sijalle on tullut pelko. Entä jos koronavirus tuhoaa koko kesäsesongin?

Ja mitä tapahtuu Turkissa? Kuulen huhun, jonka mukaan Turkki suunnittelee pakolaisista biologista asetta työntämällä kaikki infektoituneet Eurooppaan yrittäjät kumiveneisiin kohti Kreikkaa.

Pari viikkoa myöhemmin luen Helsingin Sanomista, että Turkki tosiaan kerää pakolaisia Kreikan puoleisen rannikon kaupunkeihin.

Brittituttava on ulkoiluttamassa koiraansa ja jää juttelemaan. Hän on todella huolissaan. Hänellä on vaimonsa kanssa kesähotelli, jossa normaalioloissa olisi jo ensimmäiset vieraat.

Nyt tuttavan sähköpostiin satelee peruutuksia. Hän yrittää hakea 800 euron avustusta, jonka hallitus on luvannut maksaa vaikeuksiin joutuneille pienyrittäjille. Hakuaikaa on enää kaksi päivää, mutta lomaketta ei löydy vieläkään verkosta.

Seuraavalla viikolla kulkukoira puree häntä.

Lääkäri paikkaa haavat sairaalassa ja kertoo, että normaalioloissa puremaan olisi määrätty suoja-antibiootti, mutta nyt lääkevarastoja yritetään olla tuhlaamatta. Hoito-ohjeet ovat lakoniset. Tule takaisin, jos jalka paisuu ja muuttuu siniseksi.

Soitan ystävälleni kirjastonhoitajalle, joka tekee kotona etätöitä ja palapelejä – niiden verkkomyynti on muuten kasvanut kuukauden aikana 1 654 prosenttia.

Ystäväni on ärsyyntynyt uusista määräyksistä. Nyt on kielletty myös uiminen, sukellusretket, maalta kalastaminen ja vapaa-ajan veneily. Kieltoihin syypäitä ovat ateenalaiset, jotka syöksyivät ensimmäisinä aurinkoisina päivinä rannoille kokoontumiskielloista piittaamatta.

Karanteenit eivät ystävääni huoleta, sillä saarella asumisen idea perustuu osittaiseen eristäytymiseen. Lautat kulkevat talvella miten sattuu, välillä myrskyt pakottavat olemaan sisällä päiväkausia, ja sähkökatkoksia on monta kertaa viikossa.

Henkinen kestokyky riittää, mutta riittävätkö rahat?

Isojen hotellien ja ravintoloiden omistajilla voi olla taloudellista puskuria, mutta sitä ei ole siivoojilla, keittäjillä ja tarjoilijoilla, jotka tekevät kesäisin 14-tuntisia työpäiviä, jotta selviäisivät talven yli.

Kaiken lisäksi korona luo etäisyyttä ihmisten välille. Läheinen ja pussaileva kanssakäyminen häviää, sosiaalinen elämä ja tavat muuttuvat ainakin niin pitkäksi aikaa, kunnes saadaan kunnon rokote.

Mutta huolen ja pelon takaa löytyy jotakin hyvääkin. Kiellot purevat.

Kreikan kuolleisuusluvut ovat Euroopan pienimpiä, samalla käyrällä Etelä-Korean kanssa. Kerrankin Kreikka on Euroopan mallimaa.

Maanantain 14. huhtikuuta tilastot, 2 145 todettua tapausta, 99 kuollutta, ovat aivan eri tasolla kuin esimerkiksi samankokoisen Belgian luvut: 30 589 todettua tapausta, 3 903 kuollutta.

Rajoitukset ovat myös nopeuttaneet Kreikassa monia uudistuksia. Maksupäätteet ovat yleistyneet kaupoissa, ja lähimaksun yläraja nostettiin 50 euroon. E-resepti saatiin luotua muutamassa päivässä, ja ihmiset opettelevat maksamaan laskuja verkossa sen sijaan, että kävelisivät vesilaitoksen konttoriin lasku kädessä.

Koulukin tekee digiloikan ja siirtyy kuukauden vitkuttelun jälkeen etäopetukseen.

”Se on aivan hirveää” leipomon myyjä kertoo. ”Lapsen apuna pitää olla joku aikuinen, ja meidän mummo ei ymmärrä internetistä mitään, soittelee koko ajan ja kysyy neuvoja.”

Mutta pahin on vielä edessä. Pääsiäinen. Tämä on ensimmäinen vuosi, jolloin kaikki pelkäävät sitä. Ja muiden kyläileviä sukulaisia.

Huomaan itsekin pysähtyväni seuraamaan, keitä Kosilta tai Patmokselta tulevasta laivasta nousee maihin. Kuka tuo on? Asuuko se täällä?

Kreikkalaisten pääsiäinen on tänä viikonloppuna, viikkoa myöhemmin kuin muualla Euroopassa.

Se on kreikkalaisten suurin juhlapyhä, hillitön ja harras, meluisa viikonloppu, jolloin keräännytään kaukaakin yhteen, tavataan sukua ja ystäviä, täytetään kirkot ja yökerhot, osallistutaan uskonnollisiin kulkueisiin ja tanssitaan piirissä ja ylensyödään.

Aivan kuin suomalainen vappu, uusivuosi, juhannus ja Taiteiden yö olisi tungettu yhteen ja samaan viikonloppuun pitkäperjantain jatkeeksi.

Kriisiministeri Nikos Hardalias ilmoitti jo huhtikuun alussa, että tänä vuonna ei nähdä pääsiäisexodusta.

Saarille ja kaukaisiin kyliin saavat matkustaa vain niissä kirjoilla olevat, ja asuinpaikkaa on turha yrittää muuttaa verkossa vain, että pääsisi isoäidin luo. Maaliskuun 21. päivän jälkeen tehdyt asuinpaikkamuutokset eivät ole toistaiseksi voimassa.

Mutta kirkko leikkii hallituksen kanssa yhä kuurupiiloa. Se on taipunut pitämään messut suljetuin ovin mutta antanut ymmärtää, että kirkkojen edustoille kerääntyviä ihmisiä ei voi häätää pois.

Lausunto on kuin avoin kutsu hurskaille. Tulkaa tänne sankoin joukoin. Sisään ette pääse, mutta voitte rukoilla yhdessä ulkona.

Koronaviruksen keskimääräinen itämisaika on noin viisi päivää, joten ensi viikolla tiedämme, kumpi voitti, Jeesus vai järki.