Usko Siskoa

Rakkaat ystävät! Viimeksi pohdimme sitä, kuinka koronapandemian aikana voi lohduttaa ystävää, kun ei voi halata. Eija kirjoittaa:

”Mielestäni myötätunnon eleenä käsi sydämelle toimisi sanojen vahvikkeena. Tuntuisi, että sanat ovat vilpittömät ja tulevat suoraan sydämestä.”

Katriina kiinnitti huomiota palstan sanavalintoihin:

”Surevan lohduttaminen on mahdotonta. Lohduttaminen on väärä ilmaus: kun esimerkiksi äiti on menettänyt lapsensa, miten kukaan muka voisi häntä lohduttaa? (– – ) Surevan ei ole tarkoitus tulla paremmalle tuulelle, ei edes lohduttajan mieliksi. Surevan on saatava surra. Surua on kunnioitettava.”

Viime aikoina palstalla on käsitelty myös kippis-sanan alkuperää. Siitä on muutamia eri teorioita, joista taas on eri versioita.

Uolevi Kärkkäisen mukaan sana olisi peräisin 1600-luvulta, jolloin suomalaiset hakkapeliitat taistelivat ympäri Keski-Eurooppaa:

”Vuosien kuluessa suomalaiset olivat oppineet muutaman elintär­keän sanan saksaa ja tullessaan oluttupaan he kysyivät tietenkin: gibt es Bier? Kun he olivat saaneet oluttuoppinsa nenän eteen, tuopit nostettiin ja sanottiin yhteen ääneen: ja es gibt, ja siitä se kippis vääntyi.”

Tämä ja palstalla aiemmin käsitelty Keep peace! -toivotus ovat kiinnostavia tarinoita. Kielen asiantuntijoiden näkemys käsittääkseni on, että kippiksen alkuperä ei ole täysin selvä mutta se luultavasti tulee saksan kippen-verbistä, jonka yksi merkitys on lasin kallistaminen.

Olen kääntänyt katseeni jo tulevaan kesään ja pyöräilyyn. Minulla on valmiina odottamassa uusi sähköpyörä, jolle luvataan 50 ajokilometriä yhdellä latauksella. Mielestäni se on aika vähän, joten kysynkin sinulta, voinko pyytää esimerkiksi kahvilassa akun latausta ilman erillismaksua niin kuin lisäpalveluna, jos ostan vaikka kahvin ja sämpylän. Tai jos latauksesta joutuu maksamaan, niin kuinka suuri voisi olla korvaus?

– Pyöräilijä

Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen kertoo minulle, että sähköavusteisen pyörän toimintasäde on yleisimmin 50–100 kilometriä, riippuen kiihdytysten määrästä, käytetystä avustustehosta, maastosta ja renkaista.

”Sadan kilometrin matkalla sähköpyörä kuluttaa 0,5–1 kWh, eli pyö­reästi viiden sentin edestä sähköä. Minusta kahvin ja sämpylän oheen on ihan kohtuullista pyytää akun täyttöä ilman erillismaksua.”

Akun täyttöä voi tässä verrata matkapuhelimen tai kannettavan tieto­koneen lataamiseen kahvilassa, mistä meillä onkin jo ihmiskuntana paljon kokemusta.

Useimmat paikat sallivat laitteiden lataamisen. Jotkut eivät, ja heillä on toki tähän valintaan oikeus.

Pääsiäisen aikana tuli eri tiedotusvälineistä mielenkiintoista tietoa kristillisten tapojen ja uskomusten taustasta. Kysyisin nyt, millaista taustaa löytyy sille, että leipä ja viini muuttuu jumalanpalveluksen aikana Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. Esiintyykö tämänsuuntaisia uskomuksia kristinuskoa edeltävissä uskonnoissa? Muistan hämärästi joskus lukeneeni, että lähetyssaarnaajien sanomaa olisi jossakin maailmankolkassa torjuttu sillä perusteella, että kristinusko on tulkittu pohjimmiltaan kannibalistiseksi uskonnoksi.

– Johannes Paasonen

Kirkkohistoriassa ehtoollinen on ollut monien opillisten kiistojen kohteena. Riippuu kristinuskon suuntauksesta, katsotaanko leivän ja viinin olevan Jeesuksen ruumis ja veri vai enemmänkin edustavan niitä.

Ehtoollisen asettaminen tulee Raamatussa kuvatusta Jeesuksen viimeisestä ateriasta, mutta ehtoollisella on myös pidemmät juuret. Sen taustalla on nähty paitsi juutalaisia perinteitä myös vaikutteita hellenistisistä uskonnoista. Rituaalinomainen ruokailu, jossa ruualla on jonkinlainen jumalyhteys, on kristinuskoa paljon vanhempi asia.

Ehtoolliskäytäntö on herättänyt aikoinaan hämmästystä muissa kulttuureissa ja uskonnoissa. Esimerkiksi kiinalaiset luulivat kristittyjä lähetyssaarnaajia joskus kannibaaleiksi, koska puhe Kristuksen ruumiista ja verestä tuntui heistä niin oudolta.

Olen jo pitempään ihmetellyt, miksi on alettu käyttää markkina-sanaa yksikössä. Ennen oli asuntomarkkinat, nyt sekin on asuntomarkkina. Samoin kaikissa muissakin yhteyksissä.

– Talvella Talikkalan markkinalla

Yksikkömuotoinen markkina-sana on nykyään hyväksyttyä suomen kieltä. Se tarkoittaa ’markkina-aluetta’ – esimerkiksi jokin yhtiö on voinut pyrkiä laajentamaan markkinaansa.

Monikollinen markkinat on osin yksikkömuodon synonyymi mutta käyttöalaltaan laajempi ja monimerkityksisempi. Monikkomuodolla voi kuvata esimerkiksi kaupallisia suhdanteita.

Ulkona järjestettävä kaupallinen tilaisuus, kuten Talikkalan markkinat, on toki yhä monikossa.