Viikon lopuksi

Marko Junkkari Kuva: Kalle Kervinen / HS

Ekonomistit ovat erikoista väkeä. Ei liene toista ammattikuntaa, jossa kollegat niin innokkaasti hyökkäisivät toistensa kimppuun.

Otetaan esimerkiksi kaksi edesmennyttä taloustieteen jättiläistä, John Maynard Keynes ja Friedrich Hayek.

Lehtijutuissa Hayekia tituleerataan usein Keynesin nemesikseksi.

Nemesiksestä ovat kirjoittaneet esimerkiksi uutistoimisto Reuters, Politico ja Money Magazine.

Nemesis-termi tulee antiikin Kreikasta. Se tarkoittaa koston jumalaa tai arkkivihollista.

Keynes ja Hayek olivatkin eri mieltä kutakuinkin kaikesta – esimerkiksi valtion roolista.

Keynesin näkemyksen mukaan julkisen vallan pitää jossain määrin säädellä markkinoita, jotta ne toimisivat tehokkaasti. Hayekin mielestä poliitikkojen ei pidä puuttua markkinoiden toimintaan. Hayek onkin markkinaliberaalin oikeiston suosikki. Keynesiä fanitetaan etenkin vasemmistossa.

Eräänlainen huipentuma kaksikon kiistelylle nähtiin vuonna 2010, kun Youtubessa julkaistiin heidän rap-ottelunsa. Eivät Keynes ja Hayek videolla tietenkään itse esiinny, sillä molemmat ovat kuolleet aikaa sitten. Keynes vuonna 1946 ja Hayek vuonna 1992.

Räppäämisestä vastasivat näyttelijät, mutta riimit olivat peräisin kaksikon klassikkoteoksista.

Fear the Boom and Bust -videolla Keynes ja Hayek kiistelevät suhdannevaihteluiden syistä, ja videon on nähnyt jo yli seitsemän miljoonaa katsojaa.

Menestyksen takia videolle tehtiin jatko-osa. Siinä Keynes ja Hayek ottavat yhteen siitä, miten talouden taantumassa pitäisi toimia.

Se on juuri nyt olennainen kysymys, kun maailmantalous näyttää syöksyvän syvään taantumaan.

Taantuma johtuu Keynesin mukaan kokonaiskysynnän heikkenemisestä. Hayekin mielestä syynä on liiallinen tarjonta – etenkin pääomien osalta. Kun lainaa saa helposti, yritykset investoivat sitä heikosti tuottaviin kohteisiin. Nämä virheinvestoinnit johtavat talouden taantumaan.

Erilaisen taudinkuvan vuoksi myös kaksikon lääkkeet poikkeavat toisistaan.

Koska yritykset eivät laskusuhdanteessa investoi riittävästi, Keynesin mielestä kannattaa elvyttää eli lisätä julkisia investointeja, jotta työllisyys paranisi.

Hayek kuvailee elvytystä krapularyypyksi: se auttaa hetken, mutta sitten kankkunen iskee kahta kauheammin. ”Ystävä hyvä, juhlat ovat ohi. On aika selvittää pää”, Hayek räppää videolla.

Hayek katsoo, että elvytys sotkee talouden monimutkaisia vaikutussuhteita. Taantumassa on parasta antaa markkinoiden itse korjata aiemmin tehdyt virheinvestoinnit, Hayek toteaa. Sen myötä kansantalous järjestyy uuteen asentoon. Työttömyys on välttämätön paha, jota ei tässä korjausprosessissa voi välttää.

Keynes on jälleen täysin eri mieltä. Hänelle työllisyys on päämäärä.

Kroonisen eripuran takia on kiehtovaa ajatella, että kaksikko vietti vuonna 1942 yhden kesäyön kahdestaan King’s Collegen kappelin katolla Cambridgen yliopiston alueella.

Natsi-Saksalla oli tuolloin käynnissä niin sanotut Baedeker-pommitukset, joissa keskityttiin tuhoamaan kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita Britanniassa. Nimi tuli siitä, että natsien uskottiin etsivän kohteita saksalaisen Baedeker-kustantamon matkaoppaista.

Cambridgen 1400- ja 1500-luvulla rakennettu kappeli oli siis hyvinkin potentiaalinen kohde.

Keynesin ja Hayekin tehtävä oli lapioida hiekkaa kappelin katolle, jos se sattuisi syttymään tuleen.

Pommikoneita ei näkynyt, joten heillä oli koko yö aikaa keskustella. Ei ole tietoa, mistä Keynes ja Hayek puhuivat – mutta varmaankin taloudesta. Siitähän ekonomistit tuppaavat keskustelemaan.

Kesällä 1942 Keynes oli 59-vuotias arvostettu taloustieteilijä, jolla oli merkittävä vaikutus talouspoliittiseen ajatteluun eri puolilla maailmaa. Itävaltalaissyntyinen Hayek oli Keynesiä 16 vuotta nuorempi ja vasta kirjoittamassa merkittävintä teostaan Tie orjuuteen.

Se ei Hayekia hillinnyt. Hän oli jo lytännyt arviossaan Keynesin Treatise on Money-teoksen. Vastavuoroisesti Keynes oli kutsunut Hayekin Prices and Production -kirjaa ”pahimmaksi sotkuksi, jota olen koskaan lukenut”.

Jokunen vuosi sitten vedimme Hesarin nettitelevisiossa toimittaja Paavo Teittisen kanssa Suuria talouskeskusteluja. Suuriksi niitä kutsuttiin siksi, että ne olivat niin pitkiä – parhaimmillaan livelähetys kesti neljä tuntia.

Kiehtovin keskustelu käytiin vuonna 2015, kun Tukholman taloustieteen professori Markus Jäntti ja Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen silloinen ylijohtaja Juhana Vartiainen ottivat yhteen.

Sittemmin Vartiainen pääsi eduskuntaan kokoomuksen riveistä. Jäntti on puolestaan vasemmistoliiton jäsen. Kaksikko on siis lähtökohtaisesti kaikesta eri mieltä.

Vaikka Jäntti ja Vartiainen ovat toistensa nemesiksiä, he ovat myös hyviä ystäviä ja arvostavat toisiaan taloustieteilijöinä. He kunnioittavat toistensa näkemyksiä, vaikka pitäisivät niitä väärinä.

Siksi heidän väittelynsä oli niin kiinnostava.

Koronapandemian aiheuttama taantuma ei ole tavallinen suhdannekäänne. Rajoitusten vuoksi nyt ei parane mennä keskustelemaan kappelin katolle eikä oikein studioonkaan. Mutta nyt jos koskaan kaivattaisiin eri vinkkeleistä asiaa tarkastelevien talousasiantuntijoiden riitelyä – siis sellaista rakentavaa riitelyä.

Kun John Maynard Keynes kuoli vuonna 1946, Friedrich Hayek kirjoitti hänen leskelleen. Kirjeessä Hayek kertoi, että Keynes oli suurimpia ihmisiä, joita hän oli koskaan tavannut.

Hayek kirjoitti: Tunsin häntä kohtaan rajatonta kunnioitusta.