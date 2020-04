Italialaiset jakavat Italian kolmeen osaan: Pohjois-, Keski- ja Etelä-Ita­liaan. Pohjoisessa ovat sellaiset kaupungit kuin Torino, Milano, Venetsia ja Genova. Keskeltä löytyvät Rooma ja Firenze. Etelässä sijaitsevat Napoli ja Bari, ja lisäksi ovat saaret: Sisilia ja Sardinia.

Nyt Italiassa ihmetellään, miten on mahdollista, että etelä on pitkälti pelastunut koronavirukselta. 87 prosenttia Italian runsaasta 23 000 kuolemasta on tapahtunut Pohjois-Italiassa. Oma kaupunkini, Firenze, on kuin vedenjakaja ja rajapyykki, johon koronaviruksen kauhut Italiassa pitkälti pysähtyvät. Roomasta ja etelämpää katsottuna Firenze on kuin antiikin roomalaisten Britanniaan rakentama Hadrianuksen muuri, jonka pohjoispuolella asuu mörköjä ja ainainen talvi.

Tätä sietääkin ihmetellä, eikä maailmassa ole toistaiseksi yhtään asiantuntijaa, joka osaisi varmuudella selittää ilmiön. Nyt tiedetään, että kun Milanon alueen eli Lombardian ensimmäinen koronavirustartunta rekisteröitiin 21. helmikuuta, virus oli tosiasiassa pesiytynyt pohjoiseen jo viikkoja aikaisemmin. Se kulki ihmisten mukana jalkapallo-ottelusta toiseen ja teki pesäänsä vanhainkoteihin ja sairaaloihin.

Matkustajia hiljaisella Rooman päärautatieasemalla 23. maaliskuuta. Kuva: ALBERTO LINGRIA / Reuters

Italia meni kiinni 9. maaliskuuta. Lombardian ensimmäisestä tartunnasta koko maan sulkemiseen meni kolme viikkoa. Sinä aikana Rooman ja Milanon välillä oli normaali junaliikenne. Tarkkaan ottaen 165 junaa kuljettamassa päivittäin tuhansia ihmisiä Milanon ja Rooman välillä. Maaliskuun 8. päivänä, ennen lockdownia, tuhannet pohjoisen opiskelijat ja työntekijät ahtautuivat juniin ja busseihin palatakseen kotiseuduilleen etelään karanteenin ajaksi. Etelän kotiasemilla heiltä mitattiin kuume. Paikoitellen noin 15 prosenttia näistä karanteenikarkulaisista palasi kotiinsa etelään kuumeisina.

Tätä asiaa tullaan tutkimaan vielä pitkään. Näin ei pitänyt käydä. Rooman olisi pitänyt palaa. Pohjoisessa virus on takonut koko maailman mittakaavassa synkimmät kuolleisuusluvut, etelään se ei tunnu tarttuvan. Asiantuntijat pyörittelevät päätään: selitystä on haettu viruksen mahdollisesta mutaatiosta, ilmansaasteista ja milloin mistäkin, mutta varmaa on vain epävarma. Täältä Hadrianuksen muurilta voimme todeta, että pato pitää. Italia toipuu.

Jouni Kantolan kolmilapsinen perhe on karanteenissa Firenzessä. Suomalainen yrittäjäisä ja italialainen lääkäriäiti liikkuvat töihin kulkuluvalla. Täältä voi lukea sarjan aloitusjutun sekä toisen ja kolmannen jutun. Sarja jatkuu.