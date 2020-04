Äitini asuu yksin. Hän on yksin kotonaan päivät ja yöt. Kohta hän täyttää 90 vuotta, ja näillä näkymin hän myös viettää yksin syntymäpäivänsä. Se tuntuu tosi pahalta.

Nyt viranomaiset harkitsevat, että ikääntyneiden eristämistä jatketaan koronariskin takia syksyyn asti.

Voidaanko yksi ihmisryhmä eristää näin totaalisesti? Mistä heitä rangaistaan?

Onneksi äiti ei ole hoivakodissa. Se olisi vielä pahempaa.

Ystäväni pelkää kuunnella uutisia. Perjantaina niissä kerrottiin, että Helsingin hoivakodeissa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin 48 vanhusta eivätkä he ehkä näy THL:n tilastoissa. Niissä vanhojen ihmisten osuus on jo ennestäänkin suuri.

Muutkin koronajutut ovat rajuja. Perjantaina Saska Saarikosken jutussa HS:ssa entinen vihreiden poliitikko, nykyinen vapaa-ajattelija Osmo Soininvaara sanoi, että sairauden vuoksi ei ole menetetty kovin paljon laadukkaita elinvuosia.

”Kaksi kolmasosaa kuolleista on ollut vanhankodeissa. Raa’asti sanottuna vanhainkoti on nykyään paikka, jossa odotetaan kuolemaa keskimäärin kaksi vuotta. Ja kuten usein sanotaan: keuhkokuume on vanhuksen paras ystävä”, Soininvaara sanoi.

Ystäväni äiti on hoivakodissa eikä pysty enää itse pitämään puoliaan tai edes kertomaan epäkohdista. Eivätkä omaiset pääse näkemään, miten häntä hoidetaan.

Kahdeksan vuoden ajan ystäväni on huolehtinut äitinsä asioista. Hän on nähnyt kotihoidot, intervallihoidot, kuntoutuksen, päiväkerhot, ystäväpalvelut. Kokemukset ovat karmeita.

”Se on systeemi, johon ei voi luottaa. Mutta läheisiä ei ole koskaan kuultu eikä uskottu.”

Kun ongelmat ovat nousseet julkisuuteen, valvontaa on lisätty. Kyttäämisellä on saatu jonkin verran parannusta, ystäväni sanoo. Mutta kaikissa paikoissa sekään ei auta. Kiuruvedellä kuoli kolmannes hoivakodin asukkaista. Tarkastuksista huolimatta esimerkiksi siisteys ei täyttänyt vaatimuksia.

Tapana on kieltää ongelmat, ystäväni sanoo. Valituksista syytetään hankalia omaisia tai yksittäisiä työntekijöitä. Moni arvelee, että hoivakodeille omaissuhteiden katkaisu on helpotus.

Pahinta on se, että kukaan ei tunnu kauhistuvan vanhusten koronakuolemista. Ajatellaan, että taudin kuuluukin iskeä vanhuksiin. Hämmästellään, että myös työikäisiä on tehohoidossa ja kuolee.

”Eiväthän Kiuruvedelläkään kuolemat hoivakodissa johtuneet potilaiden korkeasta iästä, vaan siitä, että sekä hygienia että johtajuus olivat ihan rempallaan. Kuolemat aiheutettiin leväperäisellä toiminnalla.”

Selvistä epäkohdista huolimatta hoivakodit aiotaan pitää omaisilta suljettuina paikkoina. Mistä luottamus niiden toimintaan kumpuaa?

Ei ehkä haluta ajatella avuttomia vanhuksia, koska jokainen meistä on joskus itse vanha, ystäväni arvelee. Tai sitten on jo hyväksytty, että vanhuksia kuolee koronaan joukoittain, hän sanoo.

”Sehän on Mengelen touhua. Tämän kuplan puhkeamisesta voi tulla kansallinen trauma.”

On kysyttävä, mitä hoivakotien tilanteesta ajattelee Marja Vaarama. Hän on alan konkari, emeritaprofessori, joka on vuosikymmenet taistellut vanhustenhuollon laadun puolesta ja myös laatinut hoitajamitoituksia ministeriössä virkamiehenä.

Onkohan vaihtoehtoja nyt mietitty tarpeeksi, Vaarama pohtii.

”Sairastumisen riski on todellinen, ja sillähän vanhusten eristämistä perustellaan. Mutta kuolinluvut osoittavat, ettei riskiä ole otettu todesta”, hän sanoo. Esimerkiksi suojaimia ei ole ollut riittävästi, uusia asukkaita ei ole testattu ja henkilökunnan vaihtuvuus on ollut suurta.

Onko vanhuksia oikeasti edes haluttu suojata? Pelkkä sisään sulkeminen ei sitä vielä kerro.

”Vanhuksia on ennenkin suljettu hoivakodeissa ovien taakse. Se on niissä tuttu keino hoitaa asioita, kun työntekijöitä on vähän”, Vaarama sanoo.

Eristämisen seuraukset ovat kuitenkin ihmiselle vakavat: fyysinen kunto rapistuu, psyykkinen pahoinvointi kasvaa, tiedot ja taidot hupenevat, sosiaalinen hyvinvointi vähenee, yksinäisyys voittaa.

Muistisairaalla on hätä, koska hän ei voi käsittää, miksi on aina vain samassa huoneessa, Vaarama selittää. Hoitajatkin näyttävät vierailta suoja-asuissaan. Omaiset ehkä vilkuttavat ikkunan takana, mutta itkuhan siinä tulee, Vaarama sanoo.

Vaikka eristämisen tarkoitus olisikin hyvä, nyt ei ymmärretä, miten isoja asioita siihen kietoutuu, hän sanoo. Vanhustenhoidon laatutaso romahtaa.

Sen lisäksi, että omaiset eivät pääse käymään, myös kaikki ryhmätoiminta on lopetettu ja virikkeet poistettu. Ovet on suljettu ulos, mutta myös sisällä. Vanhukset on suljettu kukin omaan koppiinsa.

Onko strategioita ajateltu kunnolla, Vaarama kysyy.

”Eikö viriketoimintaa voisi jatkaa pienissä ryhmissä? Voisiko joku viivähtää vanhan ihmisen luona ja tehdä jotakin elämänlaatua kohottaavaa?”

Vaarama kertoo tutkimusten osoittavan, että lyhytkin käynti yksinäisen vanhan ihmisen luona piristää tätä niin, että kohentunut vointi näkyy tuloksissa. Hän suosittelee, että hoivakodeissa käytettäisiin yksilöllisempiä ratkaisuja, luovuutta, mielikuvitusta.

Esimerkiksi ulkoilun puute on aina ollut kansainvälisesti suuri häpeäpilkku suomalaisissa vanhustenhuoltolaitoksissa. Karjalle ja vangeille on määräyksillä taattu enemmän ulkoilua kuin ikäihmisille, Vaarama sanoo.

”Onko nyt mietitty riittävästi, voitaisiinko vierailuja sittenkin järjestää? Entä jos omaiset on testattu tai he ovat jo sairastaneet koronan? Kävisikö ulkoilutus, jos omaisilla on asianmukaiset suojavarusteet, maskit ja hanskat, ja rollaattori desinfioitaisiin?”

Sitäkin pitäisi Vaaraman mielestä harkita, voitaisiinko tapaamisia varten järjestää vaikka yksi huone, joka desinfioitaisiin käyntien välissä.

”Tiedän, että tämä maksaa ja minua pidetään idealistina, mutta kysyn silti, onko tätä riittävästi mietitty.”

Joissakin hoivakodeissa laatua voi ollakin, niiden Vaarama toivoo nousevan esimerkeiksi.

Pahinta on hänen mielestään nyt se, että koronaan sairastunut vanha ihminen joutuu hoivakodeissa kuolemaan yksin.

”Eikö omainen voisi päästä saattamaan rajan toiselle puolelle? Ettei ihmisen tarvitse kuolla yksin. Siitä jää omaiselle kauhea trauma.”

Pikatestit auttaisivat hoivakotien ovien avaamisessa. Kun niitä ei ole, epidemiologien ja pitkäaikaishoidon on Vaaraman mielestä yhteistyössä haettava ratkaisuja.

Kyse on myös ihmisoikeuksista. Vaarama sanoo, että vanhusten totaalinen eristäminen ei voi jatkua kuukausikaupalla, se ei ole yksilön perusoikeuksien kannalta perusteltua.

Ystäväni toivoisi, että saisi nähdä äitinsä vaikka vain ikkunan tai lasioven läpi. Ja että videopuhelut saataisiin vihdoin otettua käyttöön.

Hän on pyytänyt, että äiti pääsisi päivittäin parvekkeelle ja joku juttelisi hetken. Mutta ei se käy. Sitten pitäisi kaikkien päästä, oli hoitaja vastannut.

Nyt äiti nukkuu paljon päivisin, vetäytyy omaan maailmaansa, ystäväni sanoo.

Minun äitini on puhelimessa pirteä. Lähetän hänelle kukkia ja Postin verkkopalvelun kautta kortteja, jotka on tehty kännykällä otetuista valokuvista.

Iloisia yllätyksiä ei voi nyt olla liikaa.