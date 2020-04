Suomea on hehkutettu kriisivarautumisen mallimaana, mutta onko käsitys myytti?

Julkaistu: 2:00

Maaliskuun viimeisenä viikonloppuna työ- ja elinkeinoministeriössä oli tavallistakin kovempi kiire.

Alivaltiosihteeri Petri Peltonen oli viettänyt kotitoimistossaan puhelimessa koko viikonlopun. Peltonen on ministeriön toiseksi korkein virkamies, kansliapäälliköstä seuraava.

Ministeriön johdossa oltiin huolissaan. Viikkoa aiemmin Suomen huoltovarmuusvarasto oli avattu terveydenhuoltotarvikkeiden osalta ensimmäisen kerran historiassa. Se tehtiin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) pyynnöstä. STM:n virkamiehet ja poliitikot vakuuttivat, että Suomi on varautunut kriisiin hyvin.

Työ- ja elinkeinoministeriössä oli kuitenkin alettu nähdä tilanne toisin. Ministeriöön oli maaliskuun kuluessa tullut eri puolilta viestejä tarvikepulasta, esimerkiksi käsidesin ja hengityskoneiden puutteesta.

Sunnuntaina 29. maaliskuuta alivaltiosihteeri Peltonen lähetti ministeriönsä johdolle sähköpostia: Olemme kuluneen viikonlopun aikana nopealla aikataululla organisoineet tehostettua toimintamallia terveydenhoitosektorin selvästi aikaisempaa suuremmiksi arvioitujen suojavälineiden ja hoitolaitteiden tarpeisiin vastaamiseksi.

Maailman terveysjärjestö WHO oli julistanut uuden koronaviruksen pandemiaksi 11. maaliskuuta, kaksi ja puoli viikkoa aiemmin. TEM:n johdon näkökulmasta tilanne oli se, että Suomen suojavarusteet loppuisivat nopeasti, niiden hankinta oli entistä vaikeampaa ja omaa tuotantoa ei ollut lainkaan.

Ministeriössä oli päätetty panna nopeasti liikkeelle kaksi asiaa.

Ensimmäinen oli kansainvälisten hankintojen tehostaminen. Huoltovarmuuskeskus oli jo pyytänyt, että ministeriö vahvistaisi sen hankinta­osaamista siirtämällä sinne asiantuntijoita ministeriöstä, Säteilyturvakeskuksesta ja julkisen sektorin hankintoja tekevästä Hansel-yhtiöstä.

Toisekseen kotimainen suojavarusteiden tuotanto piti polkaista pystyyn nopealla aikataululla. Ministeriö koordinoi tätä yhdessä Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n sekä Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n kanssa.

Peltonen ei peitellyt sähköpostissaan syytä viikonlopun operaatiolle: Taustalla vaikuttaa ilmeiseksi käynyt arvio siitä, että tämä STM:n vastuualueelle kuuluva sote-sektorin varautuminen on osoittautunut odotuksia selvästi heikommaksi.

Nyt jälkikäteen tiedetään, että suojavarustehankinta on ollut noina päivinä osin jopa holtitonta. Samana päivänä kun alivaltiosihteeri Peltonen lähetti viestinsä, Huoltovarmuuskeskus vahvisti viiden miljoonan euron kaupan Kiinasta tuotavista kasvosuojuksista liikemies Onni Sarmasteen kanssa. Sarmasteella on taustallaan talousepäselvyyksiä ja kytköksiä alamaailmaan.

Kauppojen seurauksena Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja joutui eroamaan. Sittemmin poliisi on alkanut selvittää tapahtumia.

Suomen piti olla poikkeuksellisen hyvin varautunut.

Maailman maineikkaimmat lehdet, sellaiset kuten Financial Times, The New York Times ja El País, ovat tänä keväänä toistaneet tarinaa, jonka mukaan Suomi on yksi maailman parhaiten kriiseihin varautuneista valtioista.

On kirjoitettu ”varustautujien kansakunnasta”. Suomen vahvuuksien syiksi kerrottiin talvisodan kokemus sekä kylmän sodan ajan laaja kriisivarustautuminen. Suomi ei ole koskaan purkanut valmiusvarastojaan toisin kuin esimerkiksi Ruotsi. Maanpuolustuskurssijärjestelmä on tiivistänyt yritysmaailman ja turvallisuusviranomaisten yhteistyötä ja kouluttanut maan eliittiä kriisitietoisuuteen.

Suomen poikkeuksellisen hyvää varautumista on korostettu ylintä valtiojohtoa myöten.

”Suomen varautuminen tartuntatautien leviämiseen on erittäin korkealla tasolla”, kertoi pääministeri Sanna Marin eduskunnalle 27. helmikuuta.

Marin mainitsi vielä erikseen, että ”materiaalinen valmius muun muassa suojainten osalta on tarkistettu, ja vaikka lisävarusteita tarvitaankin, niin tilanne on parempi kuin monissa Euroopan maissa”.

Suomen varautuminen koronaviruspandemiaan pohjautuu influenssapandemiaa varten laadittuun kansalliseen varautumissuunnitelmaan. Kun se päivitettiin viimeksi vuonna 2012, taustalla olivat vuonna 2009 alkaneesta sikainfluenssapandemiasta saadut kokemukset.

Sikainfluenssa herätti paljon huomiota ja käynnisti Suomessa mittavat toimet pandemian torjumiseksi. Silti se oli vain kevyt harjoitus verrattuna tämän kevään koronavirukseen. Maan rajojen, koulujen ja ravintoloiden sulkemista ei silloin edes harkittu.

”Ohjeina olivat käsienpesu ja hygieeninen yskimistapa. Siinä ne aika lailla olivatkin. Riskiryhmäläisiä saatettiin kehottaa pitämään vähän etäisyyttä muihin, mutta ei mitään tähän verrattavaa”, sanoo THL:n emeritustutkimusprofessori Petri Ruutu.

Sikainfluenssa erosi nykyisestä koronavirusepidemiasta kahdella olennaisella tavalla. Ensinnäkin vanhoilla ihmisillä oli siihen vastustuskykyä viime vuosisadalla kiertäneen influenssaepidemian jäljiltä. Lisäksi influenssaviruksiin on lääkkeitä ja vuosittain virustyypin mukaan tuotettava rokote. Sellainen valmistui varsin nopealla aikataululla sikainfluenssaankin, ja terveydenhuollon henkilökunta rokotettiin heti alkuun. Tautiin kuoli 44 suomalaista.

Suojatarvikkeista ei tullut pulaa kuten nyt. Vanhustenhuollossa hoitajat eivät käyttäneet merkittävästi maskeja, saati että kasvojaan olisivat suojanneet tavalliset kansalaiset.

Niinpä esimerkiksi kirurgisten suu-nenäsuojainten määrä on arvioitu vuoden 2012 varautumissuunnitelmassa huomattavasti pienemmäksi kuin mitä nyt tarvittaisiin.

”Ei silloin ollut kokemusta riittävän vakavasta tilanteesta, jotta arviointiskenaariossa olisi otettu tällainen huomioon”, Ruutu sanoo.

Varautumissuunnitelmaan kirjattiin kuitenkin monia tärkeitä toimintaperiaatteita, jotka on otettu nyt koronaepidemiassa käyttöön. Ne koskevat esimerkiksi tartuntojen torjumista, hygieniaohjeita, viestintää ja epidemian mallinnusta.

Lisäksi suunnitelman pohjalta uudistettiin tartuntatautilaki, joka tuli voimaan vuonna 2017. Laissa säädetään aiempaa tarkemmin esimerkiksi tartuntojen jäljityksistä, karanteeneista ja lääkkeiden jakelusta poikkeustilanteessa.

Sikainfluenssan jälkeen valmiuslakiin ja poikkeusolojen määritelmään lisättiin vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. Lisäys oli tärkeä. Sen nojalla hallitus pystyi nopeasti ottamaan käyttöön valmiuslain suomat poikkeukselliset toimivaltuudet, joita sillä ei tavallisesti ole.

Niiden nojalla se esimerkiksi eristi Uusimaan.

Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Suomen pandemiavarautuminen sikainfluenssan jälkeen on silti ollut myös epäjohdonmukaista ja osin täysin näennäistä.

Samaan aikaan kun Suomen varautumissuunnitelmia laitettiin kuntoon, hallitus leikkasi rahoitusta tärkeimmältä asiantuntijalaitokselta, jonka tehtävä on tuottaa pandemiassa tietoa päättäjille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta THL:ää on purettu merkittävästi kuluneen vuosikymmenen aikana.

THL perustettiin Kansanterveyslaitoksen ja Stakesin fuusiossa vuonna 2009. Nopeasti kävi selväksi, että tiedossa oli leikkauksia. Tutkimusprofessori Ruutu muistaa keskustelut ensimmäisen vuoden keväällä.

”Viikkoa ennen ensimmäistä signaalia sikainfluenssasta kävimme budjettileikkauksia läpi. Sanoin kokouksessa, että meitä ei pelasta leikkauksilta enää mikään muu kuin pandemia”, Ruutu sanoo.

Pandemia alkoi, mutta edes se ei THL:ää suojellut. ”Leikkaukset vain jatkuivat”, Ruutu toteaa.

THL:ssä käytiin useat yt-neuvottelut seuraavan vuosikymmenen aikana. Vajaassa vuosikymmenessä yhteensä noin 460:ltä THL:n työntekijältä ovat loppuneet työt tai työtehtäviltä valtion rahoitus. Asiantuntijaorganisaatiosta, jossa pääjohtaja Markku Tervahaudan mukaan tehdään nyt noin tuhat henkilötyövuotta, katosi iso osa.

Budjettileikkausten taustalla vaikuttivat keskustalaisen pääministerin Matti Vanhasen hallituksen laatima valtion tuottavuusohjelma sekä kokoomuksen Jyrki Kataisen kaudella tehdyt päätökset, tarkemmin ottaen valtion tutkimuslaitosuudistus sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan rahoituksen supistaminen.

THL:n vastuulla on laaja määrä lakisääteisiä tehtäviä tilastoinnista vankiterveydenhuoltoon. Ne on hoidettava, vaikka rahaa olisi vähemmän. Siksi leikkaukset ovat kohdistuneet pitkälti laitoksen tutkimus- ja laboratoriotoimintaan.

”Perustutkimus nimenomaan infektiotaudeista loppui aikalailla kokonaan”, sanoo pääjohtaja Tervahauta.

Asiantuntijoiden parissa on ollut huolta siitä, miten tämä vaikuttaa mahdollisessa pandemiassa tai muussa kriisitilanteessa. Tutkimustoiminnan alasajon myötä THL:stä lähti lukuisia kokeneita asiantuntijoita ja tutkimusryhmän johtajia.

Koronakriisin iskiessä THL:ssä oli jäljellä enää pieni ryhmä sellaisia ihmisiä, joiden tehtäväksi saattoi antaa koronaviruspandemian hahmottamisen. Siis sen tiedon, jonka pohjalta Sanna Marinin hallitus pitkälti päättää, kuinka Suomi toimii virusta vastaan.

Julkisuudessa globaaleista uhkakuvissa ovat viime vuosina korostuneet ilmastonmuutos sekä sotilaalliset uhat. Eivät niinkään vaaralliset taudit. Olisi ehkä ollut syytä.

Infektiotautien seurannan ja epidemiaan varautumisen kustannukset ovat murto-osa sotilaallisesta puolustuksesta, mutta silti niiden merkitys kokonais­turvallisuudelle on iso, Tervahauta sanoo.

Maailman terveysjärjestö WHO listasi kaksi vuotta sitten ihmiskuntaa uhkaavien sairauksien listalle ”tauti X:n”, jonka määritelmät täsmäävät pitkälti uuteen koronavirukseen. Euroopan ja Yhdysvaltain tartuntatautivirastot ovat toistuvasti varoittaneet vaarallisen pandemian uhasta. Silti epidemia pääsi yllättämään.

Suomessakin viranomaisilla kesti aikaa havahtua tilanteen vakavuuteen. THL on saanut niskaansa arvostelua koronavirus­kriisin alkuvaiheen hoidosta. Kaikki ei ole kuitenkaan ollut kiinni laitoksen näkemyksestä.

Suomen ensimmäinen koronavirustartunta oli todettu kiinalaisella matkailijalla tammikuun lopussa. Seuraavat tartunnat havaittiin vasta kuukautta myöhemmin Italiasta Suomeen saapuneilla suomalaisilla.

THL olisi halunnut jo helmikuun lopulla laajentaa Suomen koronavirustestaamista, mutta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin infektiolääkärit eivät silloin pitäneet sitä tarkoituksenmukaisena.

Vielä senkin jälkeen kun epidemia oli alkanut riehua Italiassa, riskialueilta palaavat oireettomat matkailijat saivat Suomessa virallisten ohjeiden mukaan mennä tavalliseen tapaan töihin. Ohje muuttui vasta 16. maaliskuuta. Siitäkin meni aikaa ennen kuin lentokentille saatiin palaavia matkailijoita varten kunnollinen ohjeistus. Ministeriöt, THL ja lentokentistä vastaava Finavia vierittivät syytä toistensa niskoille.

Koordinoinnissa ja tiedonkulussa on muutenkin ollut ongelmia.

Tämän viikon perjantaina kävi ilmi, että THL:n ilmoittamista kuolinluvuista on puuttunut kymmeniä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen hoivakodeissa tapahtuneita kuolemia. Se ei ole vähäinen puute, kun samaan aikaan pohditaan rajoitustoimien jatkoa.

THL:n entisen ylijohtajan Marina Erholan mielestä THL on koronaepide­mian aikana tehnyt niukoilla resursseilla kokonaisuutena katsoen hyvää työtä. Erhola toimii nykyään Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtajana.

”Jos jotain kritiikkiä annan, niin se kohdistuu riittämättömään yhteistyöhön valtionhallinnon ja aluehallinnon välillä. Se näkyy siten, että osaa suosituksista ei pysty sellaisessa muodossa ja annetulla aikataululla toimeenpanemaan”, Erhola sanoo.

Tällainen suositus on ollut esimerkiksi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) aiempi ohje, että kotihoidon työntekijöiden täytyy käyttää kertakäyttöisiä hengitystiesuojaimia. Ohjetta oli monilla alueilla yksinkertaisesti mahdoton toteuttaa, koska suojaimia ei ollut tarpeeksi saatavilla.

Myös testaamista on ollut monilla alueilla vaikea lisätä riittävän nopeasti, vaikka hallitus on niin linjannut. Pulaa on ollut esimerkiksi testaustarvikkeista.

Suojatarvikkeet ovat osoittautuneet viime viikkoina varautumisen heikoimmaksi kohdaksi. Ne ovat pandemian hoidossa kriittisessä roolissa, sillä koronaviruksesta on sairastunut hyvin paljon terveydenhuollon henkilökuntaa eri puolilla maailmaa. Lääkäreiden ja hoitajien laajamittainen sairastuminen vaarantaisi terveydenhuollon toiminnan.

Suojavälineiden riittävyyttä Suomessa alettiin selvittää tammikuun aikana.

Valtion Huoltovarmuuskeskuksen omissa varastoissa säilytetään esimerkiksi leipäviljaa, siemeniä, lääkkeitä, polttoainetta ja kasvipohjaista valkuaista poikkeustilanteen varalle. Tarkat määrät ovat salaisuus, mutta HS:n näkemistä asiakirjoista voi päätellä, että kirurgisia kasvosuojuksia ja hengityksensuojaimia oli varastojen avautuessa noin 4,5 miljoonaa. Hengityksensuojaimia ei tosin ole ollut tarkoitus varastoida niissä ollenkaan. Tilannetta auttoi se, että varastoihin oli jäänyt sikainfluenssan vuoksi hankittuja vanhentuneita hengityksensuojaimia, jotka todettiin testeissä käyttökelpoisiksi.

Helmikuun alussa sosiaali- ja terveysministeriö tiedusteli sairaanhoitopiirien tilannetta, kun riski koronavirusepidemian leviämisestä alkoi näyttää entistä suuremmalta.

Ministeriö pyysi 12. helmikuuta Huoltovarmuuskeskusta tilaamaan 200 000 kappaletta parhaimman suojaustason FFP3-hengityssuojaimia sekä 54 000 kappaletta FFP2-luokan hengityssuojaimia. Lisäksi pyyntöön kuului 254 000 suojavisiiriä. Noihin aikoihin alettiin varmistaa myös lääkevarastojen tilannetta ja koronaviruksen hoitoon mahdollisesti sopivien lääkkeiden saatavuutta.

Hankinnoilla oli tarkoitus vastata sairaanhoitopiirien tarpeisiin. STM:lle oli valjennut, kuinka heikosti osa alueista oli varautunut pandemiaan.

Varautumissuunnitelmassa edellytetään, että terveydenhuollon laitoksilla on suojavarusteita 3–6 kuukauden normaalikäytön verran. Nyt tarvikkeita kuluu moninkertaisesti normaaliin nähden. Suunnitelma ei myöskään ole laki eikä siis suoraan velvoita mihinkään. STM:n valmiuspäällikön Pekka Tulokkaan mukaan varautumisessa on ollut paikallisesti suuria eroja. Moni kunta on ulkoistanut terveydenhuoltoaan, ja sopimuksesta riippuu, onko yksityisiltä palveluntarjoajilta edellytetty varas­toja.

Vielä suurempi ongelma koski varmuusvarastoja, joita varautumissuunnitelman mukaan sairaanhoitopiireillä tulisi olla. Esimerkiksi Husilla olisi tullut olla 117 000 kappaletta FFP3-tason hengityssuojaimia. Kun koronavirusepidemia käynnistyi Suomessa, niitä oli Hus Logistiikan mukaan 23 000.

”Suunnitelmia on paljon, mutta ne pitäisi panna myös toimeen. Se koskee niin kuntia, sairaanhoitopiirejä kuin valtiota. Jokaisen pitää katsoa peiliin”, sanoo Husin turvallisuus- ja valmiusjohtaja Aaro Toivonen.

Toivonen sanoo, että lakiin ”tulisi ehdottomasti” saada nykyistä täsmällisempi kirjaus, joka velvoittaisi kaikki alan toimijat varautumaan myös suojatarvikkeiden ja laitteiden osalta. Vastaava lainsäädäntö on jo olemassa lääkkeistä.

”Olemme tarvikkeiden ja laitteiden osalta yhtä haavoittuvassa asemassa. Niitäkin valmistetaan Aasiassa pitkien matkojen päässä, ja kotimainen tuotanto on riittämätöntä.”

Materiaalisessa varautumissuunnitelmassa vuodelta 2013 todetaan tarvittavien FFP3-hengityssuojainten rahoituksen olevan auki. Raportin mukaan hankinnat tulisi tehdä vuoden 2015 alkuun mennessä, mutta ”tällä hetkellä valtion talousarviossa ei ole tähän tarkoitukseen osoitettua erillistä määrärahaa”.

Rahaa hankintoihin ei tullut sen jälkeenkään. Käytännössä Suomen varautumissuunnitelma näyttää jääneen tältä osin pelkäksi kirjaukseksi paperilla, ainakin joidenkin sairaanhoitopiirien osalta. Asia on seisonut kolmen eri hallituksen aikana. Sitä eivät saaneet hoidetuksi sosiaali- ja terveysministereistä kokoomuksen Paula Risikko tai Laura Räty, eivätkä liioin perussuomalaisten ja sinisten Hanna Mäntylä tai Pirkko Mattila.

Nykyinen sosiaali- ja terveysministeri, vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen pohtii, olisiko hän voinut tehdä jotain toisin. Hän aloitti tehtävässä kesäkuussa 2019.

”Olisinko voinut kaivaa kaikki tällaiset suunnitelmat ministerikauden alussa ja käydä läpi, mitä on tehty ja mitä on jäänyt tekemättä. Luulen, että tällaisia asioita on varmaan muitakin”, Pekonen sanoo.

”Varautumissuunnitelma on sinänsä mielestäni hyvä, mutta tietenkään se ei itsessään auta, jos mitään ei tehdä.”

Pekosen mukaan jatkossa on tarkasteltava sitä, pitäisikö sairaanhoitopiirejä lailla velvoittaa pitämään yllä riittäviä varmuusvarastoja. Samalla hän varmistaisi, että kuntien terveydenhuoltoa tuottavien yksityisten yritysten tulisi julkisten lailla pitää 3–6 kuukauden normaalikäyttöä vastaavat varastot.

Onko Pekonen yhä sitä mieltä, että Suomi oli varautunut koronakriisiin niin hyvin kuin julkisuuteen viestittiin?

”Niillä olemassa olevilla tiedoilla, jotka ovat olleet käytettävissä, olimme varautuneet hyvin. Siitä ei ole pitkä aika, kun muut maat ovat pitäneet Suomea vähän pilkkanaan siitä, että miksi varastoimme kaikenlaisia tarvikkeita”, Pekonen sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtaja Pekka Tulokas kertoo suojatarvikkeiden riittävyyden perustuneen arvioon, että toimituksia tulee jatkuvana virtana ulkomailta kunnes kotimainen tuotanto saadaan pystyyn. Varastoissa niitä on ollut hänen mukaansa useiden viikkojen ajalle.

Tavaraa tarvitaan paljon. Suomen viranomaisten arvio oli vielä äskettäin, että pelkästään terveydenhuollossa tarvittaisiin puoli miljoonaa kasvomaskia päivässä. Arvio on vain noussut.

Tarve on vielä suurempi, kun otetaan huomioon maskien käyttö muualla kuin terveydenhuollossa. Huoltovarmuusvarastojen maskit olisivat tällä tahdilla huvenneet päivissä.

”Alkuvaiheessa meillä oli kuvitelma, että suojavarusteiden osalta tarve on samanlainen kuin aiemmissa epidemioissa. Tilannekuva on muuttunut siitä todella rajusti”, Tulokas sanoo.

Asioita on vaikeuttanut se, että Kiinan markkinat menivät epidemian levitessä käytännössä kiinni. Markkinatilanne on kuitenkin jo alkanut helpottaa, ja toimituksetkin on saatu käyntiin. Ongelma on silti ollut saada suojaimia myös sosiaalihuollon puolelle, kuten vanhusten kotihoitoon.

Aiemmasta hädästä kertoo se, että Suomi kiirehti allekirjoittamaan pikakäsittelyllä EU:n jäsenvaltioiden välisen sopimuksen yhteishankinnoista. Sopimus koskee esimerkiksi rokote-, lääke- ja suojavälinehankintoja. Suomi oli yhdessä Ruotsin ja Puolan kanssa jäänyt pois vuonna 2014 solmitusta sopimuksesta. Suomen tulkinta oli tuolloin se, että sopimus oli monimutkainen, hidas ja koski lähinnä kausi-influenssarokotteita.

Ennen kuin Suomi ehti liittyä sopimukseen, komissio aloitti nopeasti neljä hankintakierrosta hengityskoneista ja suojavarusteista. Ilta-Sanomat uutisoi, että Suomen EU-edustustosta kerrottiin sosiaali- ja terveysministeriölle yhteisistä hankinnoista jo helmikuun alkupuolella. Asian valmistelussa kuitenkin kesti, ja Suomi jäi EU-rintaman neljän ensimmäisen tarjouskierroksen ulkopuolella.

Nyt Suomi on jo ilmoittanut komissiolle, että se toivoo uusia hankintakierroksia suojavarusteille. Komissio on Suomen pyynnön noteerannut, mutta muuta se ei ole pyynnön suhteen tehnyt.

”Kyllä meidän on tarkoitus pitää tätä esillä, mutta markkinatilanne on hankala”, sanoo Suomen EU-edustuston terveysalan erityisasiantuntija Pasi Mustonen.

Sars, sikainfluenssa, Creutzfeldt–Jakobin tauti, lintuinfluenssa, ebola.

Suomella ja Euroopalla on ollut 2000-luvulla monta mahdollisuutta oppia epidemioista. Ja varautua niihin. Näistäkin taudeista pelättiin globaalia pandemiaa, mutta ne jäivät pääosin alueellisiksi tappajiksi muihin maailmankolkkiin.

Euroopassa selvittiin pitkälti säikähdyksellä. Se on saattanut ohjata ajattelemaan myös keväällä 2020, ettei tilanne varoitusmerkeistä huolimatta olisi uuden koronaviruksen suhteen erityisen paha. On vaikea ennustaa, mikä tauti pääsee ryöpsähtämään tappavaksi pandemiaksi.

Keskustelua varautumisen puutteesta käydään tällä hetkellä muissakin Euroopan maissa. On oltu sinisilmäisempiä kuin monissa Aasian maissa, joissa opittiin 2000-luvun aiemmista epidemioista, kuinka tuhoisia ja leviämiskykyisiä ne voivat olla.

EU:ssa komissio tosin nosti kriisivalmiuttaan jo tammikuussa, mutta silloin se ei herättänyt juuri kiinnostusta mediassakaan.

Puutteellisesta varautumisesta ja haparoinneista huolimatta Suomi on toistaiseksi selvinnyt koronaepidemiasta pelättyä paremmin. Potilasmäärät ovat jääneet ennusteisiin nähden alakanttiin, ja ihmiset ovat vähentäneet kontaktejaan jopa odotettua enemmän.

Sen jälkeen kun Huoltovarmuuskeskuksen epäonnistuneet maskikaupat nousivat julkisuuteen, työ- ja elinkeinoministeriö selvitti, miten suomalaisyritysten osaamista voisi käyttää apuna hankinnoissa. Alkuviikosta sovittiin, että moni Kiinassa toimiva suuryritys alkaa tarjoamaan maksutta osaamisensa ja kontaktinsa Huoltovarmuuskeskuksen käyttöön. Mukana ovat esimerkiksi Nokia ja Kone.

Kotimaista tuotantoa selvitetään nyt hengityssuojainten ja maskien, suojavisiirien ja suojalasien, suojavaatetuksen, testaamismateriaalien sekä potilasmonitorointilaitteiden ja hengityskoneiden osalta. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan kotimaisen tuotannon pitäisi pian kattaa merkittävä osa terveydenhuollon päivittäisestä suu- ja nenäsuojien tarpeesta.

Tarpeesta voi vielä tulla nykyistä suurempi, sillä pelkona on, että jos Kiinassa käynnistyy pandemian toinen aalto, suojavarusteiden tuonti hyytyy jälleen.

Pääministeri Sanna Marin pohti tällä viikolla eduskunnan kyselytunnilla, pitäisikö valtiolla olla omaa kapasiteettia suojavarusteiden valmistamiseen. Kun ollaan keskellä globaalia kriisiä, globaalit tuotantoketjut ovat haavoittuvia.

Silloin tarvitaan kansallista liukuhihnatuotantoa.

”Tästä kriisistä todella pitää oppia”, Marin sanoi.