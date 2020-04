Olen ajatellut seksiä. Onkohan ihmisillä nyt paljon hyvää seksiä, kun on aikaa olla kotona? Nuoret parit vain muhinoivat. Perheelliset vetäytyvät varhain punkkaan, lämmittävät saunan harva se päivä ja...

Seksistä on puhuttu tosi vähän. Enemmän on puhuttu töistä, ruuanlaitosta ja lapsista. Onkohan tämä vain suomalaista häveliäisyyttä ja arkista ankaruutta? Että vaikeina aikoina on pysyttävä vakavana ja seksihän on liian hauskaa.

Mitenkähän esimerkiksi Ranskassa on? Kysyin tätä Twitterissä Annastiina Heikkilältä. Hän on Ylen Pariisin-kirjeenvaihtaja. Puhutaanko Ranskassa erotiikasta? Onko rakastajattaret jouduttu hylkäämään?

Asiasta on puhuttu huomattavan vähän! Laatulehti Le Monden seksikolumnisti Maïa Mazaurette on onneksi kuitenkin jatkanut viikoittaista palstaansa, jossa puitiin viime viikolla erotiikkaa, kotieristystä ja etäsuhteita, Heikkilä vastasi.

Laatulehdillä on vastuunsa, ja niiden alaan kuuluu Ranskassa tietysti myös seksi.

Le Monden kolumnisti vastaa myös lukijoiden kysymyksiin kotieristyksestä ja erotiikasta. Sivusuhteista on kyselty yllättävän vähän, Heikkilä jatkoi.

Tilanne on vakava siis myös Ranskassa.

Laitoin meseviestin Milja Ilkalle. Hän on psykoterapeutti Väestöliitossa, ja hänen alaansa on seksuaaliterapiakin. Tutustuin häneen Kampin kauppakeskuksessa, kun yhdessä nurkassa iso mies näytti ahdistelevan nuorta tyttöä. Pyysin napakan näköistä naista apuun, ja menimme kysymään, onko kaikki kunnossa.

Myöhemmin selvisi, että olin pyytänyt apuun alan ammattilaista.

Ilkka vastasi kysymyksiini ajettuaan aurinkoisena aamuna moottoripyörällä töihin. Korona ja pelko eivät ole otollisimmat elementit seksiin, hän kirjoittaa.

Kun mieli työstää pelkoa, ihminen on hengissä selviytymisen moodissa. Tuo mekanismi menee meissä kaiken muun ohi, jolloin seksin tarve on vähäisempää, hän selittää. Toki kaikki eivät reagoi tilanteeseen samalla tavalla.

Esimerkiksi pariterapiassa seksuaaliset kysymykset eivät nouse niin vahvasti esiin tällä hetkellä, hän kirjoittaa. Perheet ovat vetäytyneet koteihinsa ja pyrkivät selviytymään tilanteesta parhaalla mahdollisella tavalla, hyvä niin.

Ilkka arvelee, että tästä ajasta ei ole seurauksena vauvabuumia. Ehkä sellainen voitaisiin panna alulle pikemminkin tämän jälkeen. Jotkut tosiaan jo odottavat hyviä bileitä. Kun tästä päästään, halataan ja pussataan ja...

Ei siis tarvitse nyt olla kateellinen, että siellä ne muut innolla muhinoivat? Ei tartte, Ilkka vastaa.

Se on kansainvälistä tasoa oleva lausunto.

Luin maailman laatulehtien seksijuttuja. The New York Timesissakin asiantuntija sanoo, että seksistä ei terapiassa puhu juuri kukaan, nyt on ihan muita huolia. Mutta on joitakin ihmisiä, joille seksi on paras keino rentoutua. Parisuhteissa voi tulla paineita, jos ollaan tässä ihan erilaisia.

Talouslehti Forbes muistuttaa, että olet nyt itse itsesi paras seksikumppani. Siellä vitsaillaan, ettei lapsia kannata nyt tehdä, kun terveydenhuolto on muutenkin kuormittunut ja sitä paitsi lapsi syntyisi jouluksi ja saisi vähemmän lahjoja. Varmuuden vuoksi muistutettiin, että korona ei leviä sukupuolielimistä paitsi rimmingissä eli anuksen pussailussa.

The Guardian suosittelee eroottisen ilmaisun etämuotoja, kuten sekstingiä eli tekstiviestien ja kuvien lähettämistä, videopuheluita, eroottista lukemistoa ja masturbointia. Tämä ei tarkoita tungettelevaa ja yksipuolista häiriköintiä. Kyse on etäsuhteesta, kahden halusta.

Omassa Facebook-kuplassani olen vain kerran törmännyt seksiviittaukseen. Kaverin kaveri kirjoitti kommentissa, että on oppinut paljon uutta seksistä näin etäsuhteiden aikaan. Kukaan ei kysynyt lisää eikä peukuttanut.

Onhan se mahdollista, että myös seksissä otetaan nyt digiloikka.