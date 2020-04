Yksin puhuminen on taitolaji. Toisilta se sujuu huomaamatta. Joillakin kynnys on korkea. Nyt se on ylitettävä, kun puhekumppaneita on niin vähän. Ei niitä ole perheellisilläkään tarpeeksi.

Perheellisetkin pupisevat itsekseen, kun ovat vetäytyneet nyhjäämään omaan maailmaansa. Moni puhuu laittaessaan ruokaa, niin kuin tv-kokit. Yksi kaverini sanoo, että hän käskyttää itse itseään.

Yksin asuvat sen sijaan usein arastelevat yksin puhumista. Pelkäävät höperöitymistä. Yksi kaverini sanoi, ettei hän ole ollut koiraihminen, mutta nyt koira olisi kiva, koska sille olisi niin helppo höpöttää.

Myös vauvoille ja kasveille voi höpöttää. Minä höpötin vauvalle jatkuvasti, työnsin vaunuja ulkona ja suu kävi. Kaverini taas ei saanut puhuttua vauvalle, vaikka tiesi, että se olisi tärkeää.

”Tuntui tyhmältä puhua vauvalle, kun se ei vastaa. Mutta nyt ei tunnu yhtään tyhmältä, vaikka puhun puulle”, hän sanoi. Hänestä kyse on ikääntymisestä. Mutta en ole kokenut samaa. Lapsena puhuin itsekseni niin kuin kaikki lapset tekevät. Nyt se on paljon vaikeampaa.

Ostin juuri kotiin kasvin ja tiedän, että tekisi hyvää puhua sille. Mutta en saa sanaa suusta. Puhaltelen ja höngin vain. Kuin joku huohottava ihailija, kukkastalkkeri.

Voisiko ääneen puhumista opetella?

Laitan viestin Kaisa Osolalle. Hän on ilmaisutaidon opettaja ja puhekouluttaja. Hän valmensi meitä HS:n Musta laatikko -esityksiin. Sovimme, että soitan, kun Osola on päiväkävelyllä lapsen kanssa.

”Ääneen puhuminen on aliarvostettu ajattelun muoto”, Osola sanoo. Asioiden pyörittäminen mielessä on yksi keino jäsentää niitä, puhuminen on toinen.

Yksin puhuminen on siis paitsi normaalia myös hyödyllistä. Usein sanotaan, että kun huolen sanoo ääneen, se saa mittasuhteet. Äänenkäyttö kehollistaa ajatuksia, puhe saa kropan värisemään – on ikään kuin jalat maassa eikä vain pää pilvissä. Ikiaikaisesti on rukoiltu tai toistettu mantroja ääneen.

Ei ole siis yhtään noloa puhua itsekseen. Ja sitten käytännön asiaan. Äänihuulet ovat lihakset, ne surkastuvat, jos niitä ei käytä, Osola sanoo. Ne on pidettävä vireessä, mutta miten?

”Hyvä keino on ottaa osaa telkkarikeskusteluihin. Sanoo väliin, että mitä hittoa, ei pidä paikkaansa.” Tuttua! Harjoitusta voi vaikeuttaa niin, että yrittää ottaa haltuun keskustelun rytmin ja kokeilee, pystyykö puhumaan niin nopeasti, että ehtii sanoa oman ajatuksensa puhujien välissä.

Osolan isä sanoo poliitikoille vastaan. Minun äitini antaa ohjeita Kauniiden ja rohkeiden hahmoille. Kynnys tähän on entistä matalampi. Kuvittelee vain olevansa Sohvaperunat-ohjelmassa yksin. Joillekin on helpompaa korvata puhe laulamisella.

Yksinpuhelu on Osolasta luonnekysymys. Hän puhui itsekseen myös nuorena opiskellessaan. Kun tuli kovan päivän ilta. ”Sanoin, että mä en jaksa, mä en jaksa enää, tää on niin väärin. Annoin itselleni yhden illan aikaa valittaa. Ennemmin se kuin että olisi hakannu päätä seinään.”

Kun on voimakas tunnetila, joka ei ratkea ajattelemalla, se tekee mieli sanoa ääneen. Niin Osola sanoo. Kukapa ei olisi iloisen uutisen kuullessaan hihkunut riemusta: pääsin opiskelemaan, ei ollut rintasyöpää, sain Business Finlandilta rahaa – JESS!

Silti Osolakin tietää, että jos on tehnyt viikonlopun töitä yksin, jännittää kaupassa käydessä, osaako enää puhua. Virallisia puheluita hän harjoittelee etukäteen.

Osola on kuitenkin ammattilaisena ihan omaa luokkaansa. Hän osaa nimittäin myös räpätä. Hän friistailaa, räppää vuoden ikäiselle lapselleen siitä, mitä he yhdessä tekevät. ”Kokeilen, kuinka pitkään pystyn riimittelemään niin, että rytmi ei katkea, on loppusoinnut ja yllättäviä alkusointuja.” Vau.

Yksin puhuminen on uusi musta, trendien trendi ja supernormaali.