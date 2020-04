Torsti tietää

Terve taas, lukijat, tässä Torsti. Viimeksi oli puhetta metsien homehtumisesta. Nimimerkki Stadilainen kysyy vielä, voiko homehtuneita puuklapeja polttaa leivinuunissa, saunan pesässä tai vaikkapa savusaunassa.

Homeisen klapin polttaminen ei sinänsä ole vaarallista, jos tuot puut ulkoa suoraan tulipesään, käsittelet niitä varovasti ja poltat heti. Yksi mahdollisuus on laittaa puut pesään vasta tulen jo loimutessa ja kuivien klapien kanssa. Älä kuitenkaan käytä homeisia klapeja savusaunassa vaan vain tulipesissä, joista on hormi ulos.

Toissa kerralla Torsti mainitsi, että nykyään suurimpien yhdistysten pitää julkaista taloutensa avainluvut. Antti kirjoitti kysyäkseen tarkemmin, millainen raja liikevaihdolle on ja missä tietoihin voi tutustua.

Suurten yhdistysten pitää ilmoittaa tilinpäätöksensä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään yhdistysrekisteriin.

Yhdistyksen pitää ilmoittaa tietonsa, jos päättyneellä tai sitä edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista rajoista: liikevaihto 12 miljoonaa euroa, taseen loppusumma 6 miljoonaa euroa ja/tai palveluksessa on keskimäärin 50 henkilöä.

Yhdistysten tilinpäätöksiä ei toistaiseksi ole saatavilla PRH:n sähköisistä palveluista, mutta voit olla yhteydessä PRH:n asiakaspalveluun.

Musiikkia kuunnellessa olen toistuvasti ihmetellyt sitä, kuinka hyvin pystymme tunnistamaan laulajan äänen perusteella. Voimme varmasti tunnistaa yhtä lailla puheen kuin lauluäänen perusteella satoja henkilöitä, vaikka periaatteessa erot ihmisten puheäänessä eivät varmasti kovin suuria ole. Onko Torstilla tarkempaa tietoa asiasta – montako eri henkilöä ihminen pystyy äänen perusteella tunnistamaan?

– Timppa

Puheen tunnistus on asia, jossa ihmiset olivat pitkään koneita edellä, vaikka nyt tekoäly on alkanut ottaa meitä kiinni. Ihminen esimerkiksi erottaa toisen ihmisen puheen kovankin hälyn seasta.

Mutta ihmisilläkin on rajansa. Tiedetään esimerkiksi, että ihmisäänen tunnistaminen vaikeutuu huomattavasti, jos henkilö puhuu kuulijalle vierasta kieltä. Äänen tunnistaminen siis perustuu paitsi sävyyn myös tapaan ääntää ja painottaa sanoja.

Se, tunnistatko tutun ihmisen äänen, riippuu siis osin siitä, puhuuko hän sinulle kieltä, jolla hänet tunnet. Sekin vaikuttaa, millainen ääninäyte on kyseessä: puhe, laulu, yksittäinen ääni, nauru?

Lisäksi äänen tunnistamisen vaikeudet linkittyvät lukihäiriöön, kävi ilmi vuonna 2011 julkaistussa teknillisen korkeakoulun MIT:n tutkimuksessa. Tämä oli varsin kiinnostava tieto myös lukihäiriön kannalta, koska se vahvisti aiemman epäilyn, että kyse ei ole vain ”visuaalisesta” häiriöstä.

Ainakin teoriassa jokaisella ihmisellä on oma, erityinen äänensä, joka eroaa muista. Se ei kuitenkaan tarkoita, että muut aina kuulisivat eron. Torstin tikkaremmissä on mies, jolla on identtinen kaksonen – näiden kahden ääntä Torsti ei ole koskaan oppinut erottamaan.

Lontoon University Collegen tutkija Nadine Lavan kertoo sähköpostitse, että yksinkertaista vastausta kysymykseen ”montako ääntä tunnistamme” ei ole.

Mutta: Yleisesti ottaen ihmiset ovat huonompia tunnistamaan ääniä kuin kasvoja.

Lavan viittaa tutkimukseen, jonka mukaan ihminen tunnistaa keskimäärin 5 000 naamaa. Tunnistettavia ääniä ei siis ole ainakaan sen enempää.

Entä minimi?

Joillain ihmisillä voi olla vaikkapa aivovamman johdosta auditiivinen agnosia, jonka vuoksi he eivät pysty tunnistamaan edes läheisten ihmisten ääniä. Toisessa ääripäässä ovat ihmiset, jotka ovat niin sanottuja supertunnistajia. Heidän lukumääräänsä ei tiedetä.

Myös olosuhteet vaikuttavat siihen, tunnistammeko ihmisiä vai emme, Lavan selittää.

Esimerkiksi: minä pystyn luultavasti tunnistamaan äänestä ihmisiä, jotka tunsin koulussa, asuessani Saksassa. Mutta tunnistaisinko heidän äänensä kävellessäni Lontoossa, missä nykyisin asun?

Vastaus on ehkä ei, sillä ihmisten tunnistaminen on vaikeampaa, kun he ovat ”väärässä paikassa”.

Minua on pitkään vaivannut armeijan pussihousut. Mikä merkitys niillä levennyksillä on, ei kai niitä ole tarkoitettu omenoiden säilömiseen?

– Markku, Helsinki

Pussihousut eli saapashousut juontuvat perinteisistä intialaisista housuista, joissa pussien tarkoitus on ollut antaa liikkumavaraa ja helpottaa ratsastamista. Aasiasta housut ovat levinneet Englannin kautta Eurooppaan ja armeijan käyttöön, ilmeisesti niin, että aluksi niitä on armeijassa käyttänyt ratsailla oleva päällystö. Laajemmin housuista tuli muotia 1920-luvulla.

Housuilla on todettu monia etuja: Housujen pituuden kanssa ei tarvitse olla niin tarkka. Housut on myös helppo sujauttaa kenkiin, ja ne ovat mukavat yllä.