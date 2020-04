Viikon lopuksi

Maria Manner Kuva: Kalle Koponen / HS

Kun Uusimaa suljettiin, lähdin tekemään etätöitä maalle – toki maakunnan sisälle.

Talo on vanha ja nähnyt monta pandemiaa. Se on rakennettu vuosina 1889 ja 1890 Venäjältä levinneen influenssapandemian eli ”ryssänkuumeen” aikaan. Sen jälkeen ovat tulleet espanjantauti, hongkongilainen, sikainfluenssa ja monet muut lievemmät virukset.

Kaappeihin on vuosien mittaan kertynyt kaikenlaista mahdollisesti vielä käyttökelpoista. On tyhjiä hilloämpäreitä ja muovisia ruokalaatikoita. Ja rasioita, joissa on leipäpussin sulkijoita. Pahvilaatikoita vasta onkin. Löysin varastosta myös vanhoja kodinkoneita ja suuren korillisen käpyjä.

Ruokaakin on, omasta maasta ja metsästä. Isällä on maalla neljä arkkupakastinta ja kolme pystypakastinta. Ei tarvitse rampata kaupassa joka päivä, vaikka vanhempani eivät iän puolesta vielä riskiryhmää olekaan.

Maalla ollessani muistin vuosia sitten kirjoittamani lehtijutun. Sen otsikko oli Suomi hukkuu roinaan, ja se käsitteli suomalaisten suhdetta tavaraan.

Jutussa puhuttiin myös vanhempien sukupolvien tavasta säästää kaikenlaisia tavaroita. Kirjoitin, että en osaa yksinkertaisesti kuvitella sellaista ”pahaa päivää”, jonka varalle isoäiti säästi tyhjän jugurttipurkin. En osannut ajatella, että yhteiskunnan järjestys menisi niin sekaisin, että purkeilla olisi jotain arvoa.

En ole ihan varma, osaanko vieläkään. Mutta pystyn ehkä vähän paremmin ymmärtämään jemmaajia.

Varautumisesta on koronaepide­mian aikana yhtäkkiä tullut hyve eikä vain marttojen ja hätätilaa odottavien survivalistien puuhaa. Se mikä ennen saattoi vaikuttaa vainoharhaiselta, voi nyt yllättäen olla ihan järkevää.

Helsingin yliopiston kulutushistorian tutkija Matleena Frisk käsittää heti, mistä puhun.

Frisk kertoo ihmetelleensä aikoinaan oman sukunsa mökillä, miksi vintille oli säästetty lasten pieneksi jääneitä reikäisiä kumitossuja. Ne olivat peräisin 1950-luvulta ja merkiltään Nokia.

Viime kesänä Frisk oli tutkimustaan varten arkistossa. Hän löysi sieltä Nokian laatimia hakemuksia raaka-aineen maahan tuomiseksi. Hakemukset oli osoitettu sodan jälkeen val­tion lisenssiviranomaiselle.

Nokia yritti tuoda maahan pieniä metallirenkaita, joita olisi tarvittu tossuihin, niin että nauhat eivät repisi kangasta, kun niitä kiristäisi.

”Yritys perusteli, että suomalaisilla ei ole ensi kesänä kenkiä, jos tämä ei nyt mene läpi. Hakemuksia oli lähetetty jo monta”, Frisk sanoo.

Heti sodan sytyttyä Suomen valtio oli ryhtynyt sääntelemään tuontia ja vientiä. Kaikkialla käytiin sotaa, ja tuotanto tapahtui sodan ehdoilla. Vaikka sota päättyi, rajoitukset jäivät voimaan pitkäksi aikaa. Ulkomaankaupan sääntelyä alettiin Suomessa purkaa vasta 1950-luvulla.

Lähes kaikesta oli pulaa. Se pakotti säästeliäisyyteen ja jemmaamiseen.

”Tietysti säästäväisyyteen vaikutti myös sodan läheisyys, ajatus siitä, että­ poikkeustila tai konflikti voi tulla uudestaan ja sitten tavaraa ei yhtäkkiä ehkä enää saa”, Frisk sanoo.

Ihmisillä ei myöskään ollut varaa kuluttaa, ja esimerkiksi vaatteet olivat kalliita, Frisk muistuttaa. Rippeistä kasattiin suurella neuvokkuudella jotain käyttökelpoista.

Nykyään keskiluokkaiset ihmiset voivat laittaa tavarat kierrätykseen ja ajatella, että­ tarpeen tullen voi aina ostaa uuden. En ole varma, mutta luulen, että isovanhemmistani sellainen olisi kuulostanut järjettömältä.

Kun pula-ajasta oli vihdoin selvitty, tavaran määrä alkoi vähitellen kasvaa suomalaisissa kodeissa. Suomi vaurastui, ja massatuotannon lisääntyminen laski hintoja.

Nykyään suomalaisilla on niin paljon tavaraa, että liiasta roinasta on tullut suorastaan rahvaanomaista. Tavaramäärän karsiminen on osoitus elämänhallinnasta.

Kirjoitin taannoin, että ihmistä, jonka komerossa lojuvat käyttämättöminä leipäkone, Sodastream-kone ja kuntopyörä, pidetään nykyään lähinnä säälittävänä. Korona-aikana olen saanut huomata, että niistäkin on voinut olla kotona taas iloa.

Nyt rajoja on suljettu ihmisiltä, mutta toisin kuin sodan aikana, kauppa ei ole pysähtynyt. Rahtilaivat ja lentokoneet kulkevat. Kaupasta saa tavaraa pahoilla epidemia-alueillakin.

Oikeustieteilijät ovat kantaneet maailmalla huolta siitä, että kriisiajan poikkeusvaltuuksista tai valvonnasta jää jotain pysyväksi.

Suomessa sota tarkoitti samaa kulutustavaroiden suhteen, Matleena Frisk sanoo. Hän on pohtinut viime aikoina sotaa muutenkin.

”Historiantutkijana yritän eläytyä siihen, mitä ihmiset ajattelevat. Olen miettinyt, ajattelivatko ihmiset silloin kuten minä ajattelen koronasta nyt, että onpas tämä nyt tällainen kum­mallinen poikkeusaika. Ei silloin tiedetty, että sota jatkuisi vielä monta vuotta.”

Eikä tiedetty, että poikkeukselliset ajat jatkuisivat vielä pitkään sodan jälkeenkin.

Frisk lähettää minulle sähköpostilla kuvan sodan ajan hajuvesimainoksesta, jossa kehotetaan muistamaan kyseinen tuote sitten kun ”maailmassa vallitsee rauha”.

”Kukaan ei tajunnut, että sitä hajuvettä ei tulla saamaan moneen vuoteen. Ei ollut mitenkään järkevää mainostaa sitä. Eivät ihmiset tienneet, että­ maailma muuttuu pitkäksi aikaa ja miten pitkäkestoisten ilmiöiden alkupisteessä oltiin.”

Nytkään emme vielä tiedä, mitkä kaikki asiat ovat ohimeneviä ja mitkä saattavat muuttua pitkäksi aikaa.