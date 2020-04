Niillä pyritään pelastamaan henkiä, mutta käytössä on myös riskinsä. Kyse on tietysti turvavöistä.

”Totta on, että moni on turvavyön käytön ansiosta pelastunut kuolemasta, mutta yhtä varmaa on, että moni on kuollut sen tähden, että on matkaa tehdessään käyttänyt turvavyötä”, totesi kristillisen liiton kansanedustaja, rovasti Veikko Turunen eduskunnassa huhtikuussa 1975.

Turvavyön asentamisesta autoihin oli säädetty jo vuonna 1971, mutta käyttöpakkoa ei vielä ollut. Pakkoa vastaan olivat etenkin keskustalaiset. Vastustajat vetosivat muun muassa turvallisuusriskeihin, joita kuljettajan kahlitseminen istuimeen voisi aiheuttaa.

Eräs lukijamme huomautti, että samaan tapaan on nyt varoiteltu kasvomaskeista.

Monessa maassa kasvomaskit on koronavirusepidemian hillitsemiseksi määrätty pakollisiksi julkisilla paikoilla. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti, että maskien käyttö julkisilla paikoilla voi ”pahimmillaan johtaa vääränlaiseen turvallisuuden tunteeseen”. Lisäksi väärä kangasvalinta kasvattaa riskiä sydän­tapahtumiin ja astmakohtauksiin.

Ongelma oli aikoinaan kuten nytkin, että­ tutkimustietoa pidettiin vajavaisena.

Vuonna 1975 kokoomuksen kansanedustaja Timo Mäki ehdotti lykkäystä:

”Jos me todella haluamme tästä autenttista tietoa, niin sitä varten me ilmeisesti tarvitsemme koko kesän, jolloin me käytämme paljon autoa, voimme havainnoida, mikä merkitys milläkin tavalla on.”

Käyttöpakko etuistuimilla tuli silti voimaan kesällä. Siitä sai lääkärintodistuksella vapautuksen henkilö, jolle saattaisi aiheutua vaaraa vamman, sairauden tai raskauden vuoksi.

Lehdissä kirjoitettiin, että asetus annettiin kiireessä eikä poliiseilla ollut ohjeita, miten sitä pitäisi valvoa. Epäiltiin, ettei asia ollut juolahtanut kenenkään mieleen.