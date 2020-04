Annamari Sipilä Kuva: Kalle Kervinen / HS

Britannia potee Ranskan suhteen sekä ylemmyys- että alemmuuskompleksia. Ylemmyydentuntoa pitävät yllä viime vuosisadan sotasaavutukset (”aina sitä Ranskaa saa olla pelastamassa”). Alemmuudentuntoa aiheuttavat ranskalainen elämäntapa, ranskalainen tyyli sekä ranskalaisten julkea mutta sitkeä tapa vetää omaa linjaa ja puhua briteille kuin vertaisilleen (”miksi ihmeessä ranskalaiset pitävät Ranskan puolta, kun he voisivat pitää Britannian puolta?”).

Alemmuudentunnetta eniten aiheuttaa kuitenkin myyttinen ranskalainen nainen. Tiedättehän tämän pariisittaren prototyypin, joka syö hyvin, vaan ei liho, ja on elegantti, vaan ei puunaa.

Lisäksi hän kasvattaa lapsia, jotka eivät marise eivätkä sotke, ja hoitaa siinä sivussa uransa, kotinsa, koiransa, puolisonsa, rakastajansa ja suvun viinitilan pullonpesun. Myytti ranskalaisesta naisesta on poikinut kokonaisen kirjallisuudenhaaran. Masokistisille briteille markkinoidaan itseapuoppaita, joissa ranskalaiset naiset selittävät, kuinka kuuluu elää. Kyseessä on yksisuuntainen tie: koskaan en ole nähnyt opasta, jossa englantilainen nainen selittäisi omia niksejään ranskalaisille sisarilleen.

Mitta brittien puolesta alkaa olla täynnä. Ranskalaiset ovat saaneet harrastaa kulttuuris-stereotyyppistä manipulaatiotaan aivan liian kauan. On suomalaisten vuoro rahastaa brittien komplekseilla ja heikolla itsetunnolla. On aika tuotteistaa myyttinen suomalainen nainen.

Ajankohta ei voisi olla parempi. Kriisit ja pandemiat ovat panneet arvot uusiksi. Kukaan ei enää hoipu korkokengissä katukahviloihin puhumaan asioista. Nyt painellaan lenkkareissa tekemään asioita, toistaiseksi tosin turvavälin rajoissa. Maailma janoaa johtajuutta, ja erityisesti se näyttää janoavan suomalaista naisjohtajuutta.

Pohjoismainen mutkaton ja kotikutoinen elämäntyyli on ollut Britanniassa nosteessa jo usean vuoden ajan. Kun nämä kaksi trendiä yhdistää, on lopputulos paketoitavissa yksiin kiiltäväpaperisiin bestseller-kansiin: Elä paremmin – ole suomalainen nainen.

Miten suomalainen nainen sitten tuotteistetaan? Viesti kannattaa pitää yksinkertaisena. Siinä missä kliseinen ranskalainen nainen ei liho tai vanhene, suomalainen nainen välttää hössötystä. Tämä on ydinsanoma, joka tulee vetoamaan erityisesti britteihin. Britanniassa fuss eli kaikenlainen hössötys, vouhotus ja numeron tekeminen on kardinaalimunaus. Viilipyttyisyys vie pitkälle, mutta kuinka pitkälle, sen voi näyttää vain suomalainen nainen.

Mitä suomalainen nainen sitten tekee, jos ei hössötä? Ensinnäkin hän on hyvä kantamaan. Hän kantaa vastuuta ja omia kassejaan ja huolta muiden puolesta ja kortensa kekoon. Silloin kun hän ei kanna tai kannattele, hän vetää. Hän vetää hallituksia tai kepparikerhon kokouksia tai lapsia pulkassa, ja aina ehtiessään hän vetää lonkkaa koirankarvaisella sohvalla. Aika paljon hän myös työntää, ennen kaikkea nokkansa joka asiaan, sillä kuka näitä asioita oikein hoitaisi ellei suomalainen nainen.

Aina voi tietysti kysyä, että mitä järkeä on tarjota kliseisen ranskattaren tilalle kliseistä suometarta. Opaskirjatarjontaa seuranneena vakuutan, että velvollisuutemme on tarjota vaihtoehtoja. Kyse on yli 30 miljoonan brittinaisen tulevaisuudesta. Ja siihen vielä yli 30 miljoonaa miestä päälle.