24-vuotias toimittaja pakkasi reppunsa ja meni kolmeksi viikoksi lukioon. Oppilaat luulivat, että hän on uusi oppilas, ja kohtelivat häntä kuin ilmaa. Opettajat tiesivät, että hän on toimittaja, mutta kohtelivat häntä kuin oppilasta. Toimittaja istui pulpetissa ja kirjoitti päiväkirjaan, mitä lukiossa tapahtui.

Julkaistu: 2:00

Juttu julkaistiin Nyt-liitteessä 18. syyskuuta 1998. Toimittaja Reetta Räty vietti kolme viikkoa abiluokalla Etu-Töölön lukiossa. Oppilaat eivät tienneet, että hän on toimittaja.

Englannin kielistudion pulpetit ovat suorissa riveissä. Opettaja kulkee rivien väleissä ja jakaa koepapereita. Saan oman paperini, tekstaan nimeni huolellisesti paperin yläkulmaan ja laitan kuulokkeet korvilleni.

Englannin kuullunymmärtämiskoe alkaa. ”Listen to the text straight through”, nauhalta kuuluu.”

Terästän kuuloani. Tätä koetta varten on harjoiteltu vuosikausia. Ylioppilaskirjoitukset. Minun on aivan pakko onnistua.

Outoa. Nauhalta kuuluu pelkkää kohinaa. Vilkuilen ympärilleni. Kaikki istuvat keskittyneen näköisinä pulpeteissaan. Vieressäni istuva tyttö tekee muistiinpanoja. Apua! Kaikki muut kuulevat tekstin. Minä kuulen pelkkää kohinaa. Se käy yhä kovemmaksi. Menen paniikkiin. APUA! PYSÄYTTÄKÄÄ NAUHA! MINÄ EN YMMÄRRÄ!

Ensimmäinen viikko

Jännittää. Broilerihöystöä. Kalvoja. Väsyttää. Ei yhtään kaveria.

Tidi-didi, tidi-didi. Tidi-didi, tidi-didi. Herätyskellon ääni tunkeutuu tajuntaani. On elokuun 18. päivä, ja kello on puoli seitsemän. Herään hiestä märkänä omassa sängyssäni. Tänään alkaa koulu, ja minun on määrä soluttautua abiluokalle.

Käyn suihkussa, vedän farkut jalkaan ja syön muroja. Pakkaan reppuuni penaalin, laskukoneen, kalenterin ja siniruutuisia vihkoja. Kun lähden, mahassa on outo olo.

Etu-Töölön lukion porteilla pysähdyn hetkeksi. Edessäni on valtava keltainen

kivirakennus ja ankea asfalttipiha. Oppilaat seisovat pihalla ringeissä.

Jotkut istuvat maan tasolla olevilla ikkunalaudoilla.

Kävelen koulun ovista sisään ja katselen varovasti ympärilleni: ilmoitustaulu, limsa-automaatti ja pitkiä, luututtuja käytäviä. Näyttää aivan koululta.

Minun pitäisi löytää luokka numero 309. Siellä alkaa ensimmäinen tuntini, abien ryhmänohjaus.

Nousen levetä portaita toiseen kerrokseen. Porrastasanteella säpsähdän.

NAHKAT, TEITÄ VALVOTAAN (LOOSERS), lukee edessäni olevassa kyltissä.

Käännän päätäni ja näen uimapukuihin ja sukkahousuihin puettuja koululaisia, joita vanhemmat koululaiset ampuvat vesipyssyillä. Osa nuoremmista komennetaan konttaamaan lattiaan merkittyjä viivoja pitkin.

Vähitellen tajuan, että kyse on vanhasta nahkatraditiosta. Kakkosluokkalaiset opettavat ykkösiä talon tavoille.

Löydän etsimäni luokan ja jään seisomaan sen eteen. Tekee mieli teeskennellä, että odottelee jotakuta.

Viereeni seisahtaa toinen yksinäinen. Kohtalotoveri! Käännän kasvot häneen päin ja hymyilen arasti. Hän ei huomaa, vaan lähtee juosten käytävän päähän.

”Meeri! Toni! Missä vitussa te ootte ollu! Ihana nähä!” käytävällä kaikuu.

Vihdoin opettaja tulee. Hän avaa luokan oven avaimilla, ja pikkuhiljaa luokka täyttyy.

”Silja Line ei ota meitä abiristeilylle”, joku huutaa heti tunnin aluksi. Luokassa alkaa valtava hälinä.

”Taas me saadaan kärsiä, kun muut on sekoillu.”

Jotkut istuvat pulpettien päällä, ja toiset ryntäilevät paikalta toiselle. ”Tämä ei todellakaan oo reiluu.”

Kohta opettaja varmasti hermostuu.

Mutta opettaja ei hermostu. Hän nauraa iloisesti ja ehdottaa, että tänä vuonna mentäisiin abiristeilylle Tallinnaan, koska Tallinnan laivoilla ei vielä tiedetä, minkälaisia abiristeilyt ovat.

”Sitten muutama ilmoitusasia”, opettaja sanoo. ”Kaikkien lukujärjestykset ja ainevalinnat ovat nyt kunnossa. Ja ai niin, meillä on täällä uusi tyttö, Reetta.”

Luokka hiljenee hetkeksi. Edessäni istuva tyttö kääntää katseensa minuun.

”Mistä sä tuut?" hän kysyy.

”Kuusamosta”, vastaan.

Tyttö nyökkää ja kääntää päänsä pois. ”Meidän on aivan pakko päästä

abiristeilylle!”

Keskusradion ääni katkaisee hälinän.

”Kaikki abit heti juhlasaliin. Suunnittelemme satapäivää.”

Ensimmäinen tunti on ohi kymmenessä minuutissa. Mutta missä on juhlasali?

Ja mikä on 100-päivä?

Juhlasalissa tunnistan koulun kingit. He istuskelevat rennosti näyttämön reunalla ja nauravat keskenään. He ovat koulussa kuin kotonaan.

”Turvat kiinni”, he huutavat meille.

100-päivä on parin viikon päästä. Silloin abit juhlivat sitä, että koulua on jäljellä enää sata päivää.

Kun olin oikeasti abiturientti, aamujen laskeminen aloitettiin kuukautta ennen penkkareita. Nyt pidetään koko päivän kestävät juhlat jo sata päivää ennen koulun loppumista.

Onkohan koulussa vielä kauheampaa kuin ennen?

Kingit ovat päättäneet, että 100-päivänä kaikki pukeutuvat joksikin satuhahmoksi.

Salin reunoilla muristaan vastalauseita, mutta ääneen kukaan ei sano mitään.

Ensimmäinen välitunti alkaa. Kymmenen minuuttia aikaa tutustua koulukavereihin.

Kävelen muiden perässä ulos ja istahdan reppuni viereen koulun portaille.

Edessäni seisovat pojat polttavat tupakkaa, vaikka tupakointi on kielletty koulualueella. Vieressä istuvat tytöt vertailevat rusketusrajojaan.

Kaikilla tuntuu olevan paljon puhuttavaa kesän jälkeen. Mietin,

minne katsoisin ja mitä tekisin. Kiusallista.

Onneksi juhlasalissa näkemäni pitkätukkainen tyttö seisahtaa viereeni. Joku, jolle voi puhua!

”Paljo kello?” tyttö kysyy.

Voi ei. Minulla ei ole kelloa.

Tyttö nyökkää ja lähtee pois.

Kouluruuan haju tulee vastaan jo ruokalaan vievissä portaissa. Koulussa kanaviillokki, hernekeitto ja maksalaatikko haisevat kaikki samalta.

Tänään ruokana on perunoita ja lihapullia. Ruokalan oranssinpunaiset muovilautaset ovat täsmälleen samanlaiset kuin silloin, kun aloitin peruskoulun 17 vuotta sitten.

Seison tarjottimeni kanssa ruokasalin ovella ja etsin tutunnäköisiä kasvoja. Missä kaikki meidänluokkalaiset ovat?

Istahdan ensimmäisten tunnistamieni tyttöjen viereen syömään.

”Vittu että vitutti olla kesätöissä.”

”Muistatko ku nähtiin Roballa. Mä olin jotain kahentoista siiderin kännissä...”

”Näittekö Marian. Se on muuttunu ihan sikana!”

Lauseita sinkoilee ympärilläni. Tytöt nauravat äänekkäästi ja vertailevat lakattuja kynsiään lautaseni yläpuolella. He käyttäytyvät niin kuin minua ei olisikaan.

Kohta minun on pakko sanoa jotakin. Tutustumisen on alettava. Mitä teillä oli viime tunnilla?

Äh. Ehkä jotain heidän omalla kielellään:

Nää ruuat on niin syvältä.

Kiinankaalisalaatti juuttuu kurkkuuni. En saa sanotuksi mitään.

Ensimmäisen koulupäivän päätteeksi, varttia vailla neljä, vilkaisen päiväkirjana toimivaa vihkoani. Olen puhunut tänään kolmelle ihmiselle, kullekin lauseen verran. Nyt täytyy mennä kauppaan, ostaa koulukirjat ja tehdä läksyt.

Aamulla olen kuolemanväsynyt. Eilinen elokuva kesti puolilleöin, ja sen jälkeen piti vielä pakata reppu ja etsiä kaapeista lukiolaisvaatteita. Miksi koulun täytyy alkaa kahdeksalta?

”God morgon, alla!”

Ruotsin opettaja on pirteä kuin peipponen. Hän laittaa istumajärjestyslapun kiertämään ja alkaa latoa kalvoja piirtoheittimelle.

Taululla vilisevät sanat vaikuttavat etäisesti tutuilta: kielioppi, verbikokeet, sanakokeet, kuuntelu, yo-rakenne, ryhmätyö, referaatti, esitelmä, aine (joka toiselle riville!), sanajärjestys ja kurssiarviointi.

”Ja pistareita silloin tällöin piristykseksi”, opettaja virnuilee.

Hän esittelee touhuissaan preppauskirjoja ja valmennuskursseja ja sanoo sata kertaa sanan ylioppilaskirjoitukset.

Kolmas luokka on vasta alussa, mutta abien ilmeistä näkee, että he ovat jo

kurkkuaan myöten täynnä yy-oo-kirjoituksia.

”Hirvee stressi”, vieressäni istuva tyttö huokaisee.

Olen alkanut polttaa tupakkaa välitunneilla. Tupakkaringissä on turvallista seisoskella, eikä tarvitse olla yksin.

”Vittu että väsyttää”, on savuisten rinkien yleisin virsi.

Siihen on helppo yhtyä.

Kuulen juoruja opettajista ja oppilaista. Minulle kerrotaan, ketkä seurustelevat, ketkä pinkoilevat ja ketkä ovat erittäin pinnallisia ja idioottimaisia kääpiöitä. Kukaan ei kysy ikääni tai ihmettele, miksi olen koulussa. Kerron totuudenmukaisesti, missä asun, kenen kanssa ja mitä tein kesällä. Mutta jätän kertomatta, että olen toimittaja.

Perjantaina eräs ykkösluokkalainen tyttö pyytää tulta tupakkaansa.

”Ooksä uus täällä? Ykkönen?” hän kysyy.

Minun on vaikea pidätellä naurua. Pyöritän päätäni ja tarjoan hänelle tulta.

Ykkösluokkalaiset ovat kahdeksan vuotta minua nuorempia, l6-vuotiaita.

Toinen viikko

Vaatekriisi. Kuppikunnat. Bimbot. Sekoilu.

Tuijotan itseäni peilistä Stockmannin nuortenosastolla. Alan tajuta, miltä näytän lukiolaisten silmissä.

Minulla on liian lyhyet housunlahkeet, liian pitkä neulepaita, liian matalat

kengät, liian lyhyet kynnet ja vääränväriset farkut.

Lisäksi vaatehuoneen perukoilta löytämäni reppu, tennarit ja takki ovat vääränmerkkisiä.

Olen oppinut, että reisitaskuhousut, lykrahameet, piukat napapuserot ja vetoketjulliset hupparit ovat muotia lukiossa.

Minun pitäisi pukeutua kuten lukiolaiset, mutta näytän höhlältä muovinen hiussolki päässä ja tolppakengät jalassa.

Jatkan koulua vanhoissa samettihousuissa ja trikoopaidassa.

Tunneilla olen keskiverto oppilas. En kopioi kalvoja vihkooni, mutta en myöskään yritä lukea sarjakuvalehtiä saksan kuuntelussa. Viittaan silloin

tällöin ja koetan seurata opetusta, mutta enimmäkseen katselen luokkakavereitani.

Luokkahuoneissa, neljän seinän sisällä, oppilaat ovat aidoimmillaan. He puhuvat omaa kieltään, nukahtelevat pulpeteille, kiroilevat vuolaasti ja kuvittelevat, ettei opettaja näe, kun he puhuvat kännykkään tai syövät sienisalaattia pakasterasiasta.

Kun kelanauhuri hajoaa, he teeskentelevät harmistunutta. Oikeasti he iloitsevat, kun tunti menee talonmiehen perässä juoksemiseen.

Kun pitäisi tarkistaa pareissa tehtäviä, he suunnittelevat 100-päivän asuja. Tehtäviä he korjaavat vasta kun opettaja tulee paikalle.

Tylsimmilläkin tunneilla tapahtuu paljon. Siellä viilataan kynsiä, tupeerataan tukkaa, asetellaan tukkanipsejä, kirjoitetaan päiväkirjaa, selataan yhteishakuoppaita, lähetellään tekstiviestejä, katsotaan valokuvia ja piirrellään vihkoon uusia mekkomalleja.

Ja huom: vieläkin lähetellään rytättyjä pikkulappuja kavereille ja heitellään kuminpalasilla opettajaa.

Toisella viikolla tajuan, että abit ovat jakautuneet selviin ryhmiin. Heitä on seitsemää laatua.

Matikan tunnilla ryhmittelen koulukavereitani vihkon keskiaukeamalle.

– Stretchit (merkkitietoisia, trimmattuja)

– Rokkarit ( mustia nahkatakkeja)

– Vaihtoehto-vegaanit (nenärenkaita, puuvillahameita)

– Sporttiset (verkkarit, lenkkarit, lippis, huppari )

– Bimbot (kiiltoa, läpinäkyvää, lykraa )

– Nörtit

– Muut

Mielenkiintoisinta on seurata bimboja. Heistä hyvä esimerkki on vaalennettu, pitkätukkainen Jonna, ”Mä heräsin jotain viis minsaa sitten”, hän huutaa kimeällä äänellä luokan edessä.

Niin varmaan.

Tyttö on täydessä pakkelissa: ripset taivutettu, naama puuteroitu ja huulet rajattu. Tukka on nostettu päälaelle pienillä hiuskammoilla. Kasvoilla roikkuu muutama harkittu hiussuortuva. Rintsikat vilkkuvat läpinäkyvän pikkupuseron alta.

Luokassa Jonna levittää pulpetilleen päiväkirjan, vesipullon, kännykän, käsivoiteen, peilin ja purkkapussin. Hän ottaa pieniä huikkia vesipullostaan, pyöräyttää tukkaansa sormen ympärille, huokailee ja tuijottelee kattoon. Sitten hän pyytää opettajalta luvan lähteä vessaan kesken tunnin.

Pojat eivät saa katseitaan irti tytön takamuksesta. Tyttö tietää, että kaikki näkevät hänen pikkuhousunsa. Ne ovat sitä mallia, jossa on pelkkä naru takapuolella.

Ensimmäisen viikon opetus: Uusi oppilas ei kiinnosta ketään. On tungettava väkisin johonkin kaveriporukkaan.

Luokattomassa lukiossa ryhmät vaihtuvat joka tunti eikä entisaikojen luokkahenkeä pääse syntymään. Hyppytunneilla kahvitellaan oman porukan kanssa, ja ruokalassa istutaan aina samassa pöydässä.

Nyt tunnen muutamia ihmisiä, ja minulta tivataan ihmeellisiä asioita:

”Miks sä menit eilen kakkosten pöytään istumaan?”

”Kenen kanssa sä oikein tulit kouluun?”

”Mitä sä niiden kanssa tuolla käytävällä puhuit?”

Minunkin pitäisi valita joku ryhmä eikä ryntäillä juttelemassa sääntöjen vastaisesti milloin kenenkin kanssa.

Taiteiden yön jälkeen koulu alkaa tuntia tavallista myöhemmin, yhdeksältä. 24 oppilaasta paikalla on yhdeksän.

”Nyt on paha olo. Älä ihan tosi tuu ees puhuu mulle. Mä oon niin kuollu.”

”Kauhee krabbis."”

Viinan kanssa läträäminen, sekoilu, on lempipuheenaihe.

Taiteiden yön jälkeen kuulen viideltä ihmiseltä peräkkäin, että joku on juonut tunnilla siideriä Coca-Cola-mukista.

Kolmas viikko

Flunssa. Läksyjä. Kavereita. Juhlat. Nolla.

Maanantaiaamu, vesisade, väsymys ja pää räkää täynnä. Melkein kaikilla meidän koulussa on flunssa, opettajillakin.

Nukun saksan tunnit ja menen kymmeneksi kouluun. Englannin tunnilla

tehdään yo-kuuntelukoe. Opettaja kirjoittaa taululle, mikä on utare, lehmän nänni ja siitos englanniksi. Kuuntelun aiheena on kalifornialainen karjatalous.

Kelanauha alkaa pyöriä.

”Listen to the text straight through.”

Värähdän. Muistan painajaiseni. Nauha soljuu eteenpäin. Ymmärrän tekstin. Olen rentoutunut. Koulusta on tullut rutiinia.

Tiedän, missä on tyttöjen vessa, ja muistan, monelta ruokailun jälkeinen tunti alkaa. Näen kirjakaupassa koulukavereita ja kävelen Sarin kanssa yhtä matkaa kotiin. Nukahdan lakitiedon tunnilla ja teen käytävällä kielioppitehtäviä. Tunnistan opettajien kutsumanimet ja tiedän, kenen tunneilta ei saa myöhästyä. Käytävällä törmään siivouskärryihin ja luokassa tuijotan auringon säteissä pyöriviä pölyhiukkasia.

Hetkittäin koulussa tuntuu kodikkaalta.

Vittuihinkin turtuu.

Ilmoittautuminen abi-risteilylle on alkanut. Abit pääsevät sittenkin merelle penkkaripäivänä. Ilmoitustaululla roikkuvien nimilistojen edessä on tungosta.

”Kenen kanssa sä meet samaan hyttiin?”

”Pitäiskö käydä maissa Tallinnassa?”

Abiristeily on helmikuussa, viiden kuukauden päästä. Sitä ennen pitäisi jaksaa vielä sata päivää koulussa.

”Mä en jaksa”, Enni sanoo. Hän istuu koulun käytävällä ja tuijottaa eteensä. Päivästä tulee pitkä: koulun jälkeen autokoulun teoriatunneille, ja sen jälkeen kotiin tekemään saksan tehtävät, lukemaan ruotsin sanakokeisiin ja laskemaan matikan laskut.

Koulussa terävin kärki erotellaan entistä tarkemmin. Vanha laudatur on jaettu kahtia, laudaturiksi ja eximiaksi. Ahkerimmat kirjoittavat useista kielistä pitkän oppimäärän ja valitsevat paljon ylimääräisiä kursseja.

Todistuksesta sitten näkee, että he ovat jaksaneet pingottaa.

”Pelottaa miten käy”, Enni sanoo.

”Mun on pakko jaksaa.”

Tämän olen oppinut:

Koulussa väsyttää. Ennen seitsemää ylös, kahdeksan tuntia minuutilleen rytmitetyillä tunneilla istumista, sitten ajokoulu, läksyt, harrastukset, telkkari ja iltariennot. Illalla jaksaa valvoa, mutta aamulla ei.

Luokassa ollaan kuin kotona. Vihreä liitutaulu edessä, tasaiset pulpettirivit ympärillä, rapistuneet ryhmätyöt seinillä, parhaat kaverit vieressä ja opettajan tasainen natina korvissa kaksitoista vuotta. Ei siinä jaksa olla muuta kuin oma itsensä.

8 vuotta on tärkeä ikä. Omien poissaolojen allekirjoittaminen, ajokortti ja Alkon portit auki yhtä aikaa.

Ja ensi vuonna pois kotoa. Oikikseen, lääkikseen tai ulkomaille opiskelemaan. Välivuodeksi Intiaan töihin. Armeijaan. Kansanopistoon toteuttamaan itseään.

Mutta ensiksi yo-kirjoitukset. Niiden jälkeen alkaa elämä.

100-päivä. Koko koulu on kokoontunut juhlasaliin katsomaan abien tekemää

ohjelmaa. Stereot soivat, ja estradilla esitetään modernia versiota Punahilkasta.

Naamiaisasuiset abit seisovat lavan edessä ja taputtavat käsiään rytmissä.

”Sata! Sata! Sata!” he huutavat.

On hetkiä, jolloin kuppikunnat katoavat ja stressi unohtuu.

Juhlan jälkeen kerron koulukavereilleni, etten ole abiturientti, vaan toimittaja. Olen viimeistä päivää koulussa ja aion kirjoittaa lukioajastani jutun.

Oppilaat katsovat minua epäuskoisesti.

”Toimittaja? Ei helvetti. Oikeesti?”

”Ja mitä kaikkee mä oon sulle sanonu.”

”Ooksä ihan sekasin? Olit vapaaehtoisesti kolme viikkoa koulussa?”

”Mä oon järkyttyny. Eihän sulle enää uskalla puhua.”

”Törkeetä.”

Minulta kysytään, minkälaista on olla toimittaja, ja vannotetaan olemaan kirjoittamatta siitä ja tästä sekoilujutusta.

Kun lähden koulusta, oppilaat sanovat minulle kiitos ja kättelevät minua. Jotkut tytöistä niiaavat.

Minua kohdellaan kuin toimittajaa.

Siitä on nyt viikko. Seison koulua vastapäätä ja katson, kun luokkakaverini kiirehtivät aamukahdeksaksi kouluun. Reput hakkaavat selkää vasten, koulun portilla tupakan natsat singahtavat katuun.

Lähden kävelemään hiljakseen Erottajalle päin. Toimituksessa on vielä hiljaista. Keitän teetä, selaan aamun lehdet ja istahdan omalle paikalle kirjoittamaan.

Mietin, missä ja kenen kanssa söisin tänään lounasta.

Ihanaa, ettei tarvitse mennä kouluun.

Ihanaa olla aikuinen.