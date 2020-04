On sanottu, että koronakriisi on portti menneen ja tulevan välillä, ja sen huomaa kyllä jopa arkisessa ajantappamisessa. On otettu digiloikka, mutta toisaalta on ruvettu harrastamaan ikivanhoja juttuja.

Kaverit ihmettelevät, että yhtäkkiä lapset ovat ruvenneet kiipeilemään puissa, vaativat mukaan leikkimään piilosta jal ähettävät toisilleen käsin kirjoitettuja kirjeitä, jotka viedään kaverin postilaatikkoon. Jo on aikoihin eletty.

Aikuiset taas ovat alkaneet käyttää puhelinta – puhumiseen. Puhutaan pitkiä puheluita kavereiden kanssa, äidinkin kanssa päivittäin. Vaikka voitaisiin laittaa näköyhteys päälle, ei laiteta. Lähetetään kukkia. Lähetetään postikortteja. Käydään kävelyllä, ei mennä spinningiin, vaikka sali olisi auki. Tehdään retkelle omat eväät, vaikka merenrannan kahvilassa olisi take away -myyntiä.

Itse olen yhdistänyt menneen ja tulevan. Olen tehnyt digiloikan vanhojen kirjailijasuosikkieni luo. Aina silloin tällöin etsin netistä, onko joku heistä sanonut nyt koronan aikaan jotain viisasta. Eivätkä he petä.

Nuoruuteni tärkeä kirjailija oli Jeanette Winterson. Ja kas, netissä tämä omalaatuinen, humoristinen ja vakava brittikirjailija on puhumassa videoilla yhteiskunnasta ja kertomassa lehdille, miten nyt viettää aikaansa.

Winterson sanoo The Guardianissa vitsikkäästi, että tämä aika on introverttien vastaisku, eikä muilla ole nyt helppoa. Mutta hän antaa hyviä neuvoja, esimerkiksi tämän:

Ajattele, että olet iso varasto. Katsele ympärillesi. Mitä sisältäsi löytyy sellaista, jota et ole käyttänyt vuosiin? Tykkäsitkö pienenä piirtää? Olitko hyvä keksimään leikkejä? Osaatko tehdä jotain käsilläsi? Onko sinulla hyvä muisti?

Muistele, mitä loruja osaat ulkoa. Lausu niitä muille. Tai kerro tarinoita. Vinkki ei ole kummoinen, mutta perustelu on: Kun jokainen perheessä valitsee päivittäin yhden asian, jonka kertoo tai lausuu, se tuo jokaiseen päivään merkitystä, uteliaisuutta, kilpailuakin. Sitä paitsi digiajan lasten on hyvä opetella käyttämään muistiaan.

Ja tämä on suuri asia: Juuri nyt – vaikka ahmisi kuinka paljon netistä – ei löydä sieltä vastausta. Kun kääntää katseen sisimpäänsä, saa eri perspektiivin, Winterson sanoo.

Winterson siis nimenomaan neuvoo liikkumaan menneen ja tulevan välillä! Etsitään pään sisältä menneitä, muistellaan, otetaan merkitykselliset asiat esiin ja jaetaan, kun ollaan yhdessä lähdössä kohti tulevaa.

Winterson muuten puhuu trendikkäästi itsekseen. Hän lukee joka päivä yhden runon ääneen, yleensä kahteen kertaan. Jotta ymmärtäisi runon. Ja kuulisi oman äänensä. Hän sanoo, että jos asuu yksin, ääneen puhumisella on valtava merkitys. Ja jos on vaikea keskittyä, runon lukeminen ankkuroi ja rauhoittaa.

Juuri sellainenhan mieli nyt helposti on.

Entä kirjojen lukeminen? Kirjakaupat kituvat, ja kirjastot ovat kiinni. Silti luulisi, että juuri nyt luetaan.

No, Jeanette Winterson kyllä lukee. Mutta The Guardianin jutun mukaan moni kirjailijakin nauttii nyt mieluummin neopunkista, Bachista, Bloody Mary -drinkeistä tai Heimat-telkkarisarjasta. Yksi heistä ompeli mekkoa ja kuunteli samalla radiota.

Julian Barnes kertoo jutussa, että karanteenin alkaessa tulivat heti mieleen Defoe ja Camus. Hän antoi näiden kuitenkin olla ja tilasi eristystä varten boxin Bergmanin elokuvia. Hän toivottaa onnea kaikille niille, jotka kuvittelevat vihdoin lukevansa paksuja klassikoita: pandemian aiheuttama ahdistus ei helpota keskittymistä.

Anna-Stina Nykänen kirjoittaa Yksin kotona -kolumneja etätyönä kotonaan Töölössä. Hän liikkuu vilkkaasti verkossa, seurustelee somessa ja piipahtaa harkiten ulkona.