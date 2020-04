Vielä viikko. Sen verran on aikaa karanteenin loppumiseen Italiassa. Toukokuun 4. päivänä kadut ja aukiot palveluineen palautetaan italialaisten vapaasti käytettäviksi. Maskipakko jää, ja kansalaisia paimennetaan pitämään sosiaalinen etäisyys. Meidän porukan näkökulmasta päätös on oikea.

Karanteenin kestoksi tulee kaksi kuukautta. Kukaan lähipiiristämme ei sairastunut sinä aikana. Vaimoni työpaikalla Firenzen keskussairaalan koronateholla oli potilaita enimmillään noin 40. Nyt heitä on 13. Tilaa on maksimissaan noin 150:lle. Tehohoidon ylikuormittuminen ei näytä enää todennäköiseltä, ja siitähän tässä oli kysymys.

Koulut ja päiväkodit eivät täällä enää aukea, vaan menemme suoraan kesälomille. Syksyllä tilannetta puntaroidaan uudelleen. Tämä sopii erinomaisesti kolmivuo­tiaallemme, jolle karanteeni on ollut yhtä juhlaa. Tyttö protestoi vahvasti reilu vuosi sitten tekemäämme päätöstä jättää hänet kahdeksaksi tunniksi vuorokaudessa päiväkotiin ja alkoi änkyttää. Lastenlääkärit ja muut asiantuntijat sanoivat, että änkytys on yleensä yhteydessä siihen, ettei lapsi hyväksy eroa vanhemmistaan. No, hän ei änkytä enää. Kaksi kuukautta karanteenia ja juttua tulee liiaksikin.

Muut meistä ovat varsin kyllästyneitä. Lorena-isomummi, 94, on alkanut leipoa ajankulukseen. Viimeksi kun kävin hänen ovellaan, sain kotiinviemisiksi omenapiirakan, crostata-piirakan, marenkeja ja keksejä. Ne olivat meille. Toisen satsin hän antoi toimitettavaksi vaimon työpaikalle sairaalaan.

Vaimo sai sitä mitä toivoi – nyt hän osaa hoitaa myös Covid-potilaita –, mutta hän kokee täysiaikaisen yötyön niin raskaaksi, että lopettaisi koko työn tekemisen, jos siitä tulisi uusi normaali.

Isoäitiä masentaa. Hänen viikko-ohjelmassaan lapsillamme oli rooli joka arkipäivänä. Kun se otettiin pois, mummin elämä ei maistu.

Lukiolainen, 18, tekee etänä kuvataiteiden lopputyötä. Se on natura morta -asetelma hänen huoneeseensa karanteenin aikana muodostuneesta tunnelmasta: tyhjiä pulloja, täysiä tuhkakuppeja, plektra­pinoja sekä vaateröykkiöitä kuvattuna tietokoneruudun kelmeässä valossa.

Jouni Kantolan kolmilapsinen perhe on karanteenissa Firenzessä. Suomalainen yrittäjäisä ja italialainen lääkäriäiti liikkuvat töihin kulkuluvalla.Sarjan aiempia juttuja voi lukea täällä.