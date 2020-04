Korona on lisännyt kotitöiden määrää, mutta miten työt kodeissa jakautuvat? Kun ajattelen tätä, tekee heti mieli kehua tuttuja miehiä.

Sitä miestä, jonka vaimo hoitaa teholla koronapotilaita ja mies kantaa neljälle teinille vessapaperia, kokkaa ja pitää kuria. Ja sitä miestä, joka remontoi taloa, mutta hoitaa silti myös perheen ruuat... Voi, ihania miehiä.

Se on ihan totta, mutta onko se koko totuus? Särähtää korvaan, kun lapset telkkarissa sanovat, että eristyksissä on kiva syödä äidin laittamaa ruokaa. Ja että läksyissä auttaa äiti. Eikö lapsille ole opetettu, ettei noin pidä sanoa?

Ei enää sovi sanoa, että miehet eivät tee kotitöitä, se on ihan poissa muodista. Nainen kehuskelee miehellään. Ei miehen rahoilla tai asemalla, vaan sillä, miten tasa-arvoinen mies on. Fiksu nainen voi ihan hyvin sanoa, ettei osaa yhtään laittaa ruokaa, mutta onneksi oma mies on siinä huippu. Mies ei voisi sanoa samaa.

Tilastojen mukaan miehet tekevät Suomessa selvästi vähemmän kotitöitä kuin naiset. Mutta miten siitä voisi puhua loukkaamatta ketään? Keksin keinon.

Soitin miehelle, joka on ihan huippu kotitöissä. Kysyin, että tekevätkö sinun kaverisi yhtä paljon kotitöitä kuin sinä.

”Eivät”, hän vastasi.

No niin, se siitä. Totuus on kuultu.

Kuka tahansa kiivastuu, jos omista kotitöistä kysellään. Kavereista on helpompi kertoa. Ja näin tämä mies kertoi:

Kaikki kaverit osaavat laittaa ruokaa, käyttää pyykkikonetta ja täyttää astianpesukoneen. Mutta joillakin puoliso pitää hommat itsellä. Koulutus ei vaikuta, ikä kyllä, nuoremmat miehet tekevät kotona enemmän. Sekin vaikuttaa, että asutaan Etelä-Suomessa. Pohjoisessa on eri meininki.

”Kotityöt ovat aihe, josta on ystäviä tavatessa parasta olla puhumatta. Aina tulee jollekin pariskunnalle riita. Riidat johtuvat siitä, että Suomessa miehet tekevät kuitenkin aika paljon kotihommia”, hän sanoi.

Ulkomaiset kaverit tekevät vähemmän. Mutta muualla hyväksytään perinteinen työnjako. Ei tule riitoja.

Ymmärrän. Suomessa tasa-arvo etenee ja on luotava uusia, yksilöllisiä ratkaisuja. Valmiita malleja ei ole eikä niitä edes haluta. Perheet ovat aidosti yksin ratkomassa kotitöiden jakamista. Ei se ole helppoa. Kun ei siitä voi edes puhua. Ei lintukaan omaa pesää likaa.

Kotityönjakoneuvottelut käydään omassa kolossa puolisoa nokkien, eikä niistä lauleta muille. Juuri nyt neuvottelut käyvät kuumina, kun korona lisää paineita. Julkisuudessa ihanneparit – ne, joilla on eniten vientiä – tekevät uusia avauksia. Usein omassa pihapiirissä on joku malliperhe, joka asettaa riman niin korkealle, ettei sitä joka kodissa saavuteta. Se herättää katkeruutta. Kuitenkin vain ihan umpikujassa haetaan ammattisovittelijan apua.

Olisiko vaihtoehtoja? Kyllä.

Kaiken riiston alkulähde on Karl Marxin (1818–1883) mukaan miesten ja naisten välisessä työnjaossa. Luce Irigaray käsittelee tätä teoksessaan I Love to You. Hän ihmettelee, miksi Marx ei sitten omistanut elämäänsä tämän epäkohdan korjaamiseen.

Luin yhdysvaltalaisesta aikakauslehdestä The Atlanticista, että korona on ajanut perhe-elämän takaisin 1950-luvulle. Naiset hoivaavat ja huolehtivat töissä ja kotona. Onko Suomessakin niin, että naisen paikka on koronan ja hellan välissä? Voitaisiinko tästä ajasta oppia jotain uutta?

1950-luvulla Suomessa oli kotiapulaisia, taloudenhoitajia ja piikoja. Mutta Pohjoismaissa on pitkään pidetty piian palkkaamista riistona. Vain mummia ja ukkia voi käyttää, kunhan ei maksa.

Entä jos siivooja on yrittäjä, vapauttaako ostaminen meidät huonosta omastatunnosta, joka palkkaamiseen liittyi? Korona on opettanut tilaamaan ruokaa kaupasta kotiovelle. Tuetaan pienyrittäjää ja haetaan ruuat ravintolasta.

Kaikilla ei ole siihen varaa. Mutta yhä useammalla on, jos palvelut työllistävät. Maapallo kiittää, kun kulutetaan tavaroiden sijasta palveluita. Kuormitus kevenee kotona. Ja riidat vähenevät. Lisääntyykö tasa-arvo?